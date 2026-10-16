Từ cánh đồng hướng dương 150 ha đến kỷ lục thế giới năm 2026 của TH true MILK

150 ha hướng dương vàng rực giữa miền Tây xứ Nghệ

Những ngày tháng 10, cánh đồng hướng dương của Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An khoe sắc vàng rực rỡ, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách và người yêu hoa trên cả nước.

Năm 2026, Tập đoàn TH trồng hướng dương tại nhiều khu vực với thời gian nở gối nhau vào nhiều tháng trong năm. Riêng đợt hoa tháng 10, hướng dương nở rộ tại cánh đồng C6, C7, kéo dài khoảng 2 km dọc đường 48E. Tổng diện tích lên đến 150 ha. Đây là diện tích trồng hướng dương tập trung lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn TH.

Cánh đồng hướng dương chính thức mở cửa cho khách tham quan từ ngày 14/10. Tập đoàn TH coi đây là món quà dành cho người dân và khách tham quan cả nước khi tới vùng đất tươi đẹp Phủ Quỳ nên ngoài mở cửa để khách có thể tự do tham quan (hoàn toàn không thu phí), còn bố trí các điểm dịch vụ phù hợp, đảm bảo an toàn cho du khách. Cụ thể, để phục vụ lượng khách lớn, Tập đoàn TH đã quy hoạch bãi đỗ xe không thu phí, bố trí nhân sự hướng dẫn vào bãi. Đặc biệt, nhiều điểm chụp ảnh ("check-in") phong phú và đẹp mắt được dựng lên giữa thảm hoa vàng. Tập đoàn cũng mở một gian hàng TH true mart lớn ngay tại cánh đồng để phục vụ các sản phẩm sữa, đồ uống cho khách thăm.

Đặc biệt, trong hai ngày 12-13/10, Tập đoàn TH tổ chức hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu dành cho 100 khách hàng đăng ký trước trên website TH.

Khách tham quan ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa đồng hoa…

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - một người dân ở xã Vạn An, Nghệ An - cho biết chị tranh thủ đến cánh đồng hoa để ngắm cảnh và chụp ảnh cùng gia đình.

"Đứng giữa cánh đồng mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của hoa hướng dương. Hoa trải dài ngút mắt, đi đến đâu cũng thấy sắc vàng rực rỡ. Đây là điểm đến rất đẹp để người dân địa phương thư giãn, đưa gia đình đi chơi mà không cần phải đi xa", chị Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Văn Minh - một du khách từ tỉnh Hà Tĩnh - cho hay đã nghe nhiều về cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đến tham quan.

"Tôi bất ngờ vì diện tích cánh đồng quá rộng, hoa nở thành từng lớp nối tiếp nhau. Không chỉ có cảnh đẹp để chụp ảnh, chuyến đi còn giúp tôi biết thêm về vùng đất Phủ Quỳ và hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đây", anh Minh nói.

Từ năm 2017, khi tỉnh Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa hướng dương, cánh đồng hướng dương TH càng trở thành điểm nhấn ấn tượng, góp phần lan tỏa tiềm năng du lịch miền Tây xứ Nghệ. Những thảm hoa vàng rực rỡ trải dài bất tận dần trở thành điểm đến được yêu thương và mong chờ mỗi mùa hoa nở.

Nhiều điểm "check-in" phong phú và đẹp mắt được TH dựng lên giữa thảm hoa vàng để phục vụ các tín đồ săn ảnh.

Điều thú vị hơn, cánh đồng hoa này chính là điểm mở đầu cho câu chuyện truyền cảm hứng về quy trình sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch" của sữa tươi sạch TH true MILK – Thương hiệu quốc gia đã vươn tầm thế giới.

Với TH, những cánh đồng hướng dương vừa tạo môi trường sinh thái và cảnh quan, vừa cùng với cỏ, ngô, cao lương, đậu tương trở thành nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh quan trọng cho đàn bò sữa hơn 75.000 con.

Với những vùng trồng nguyên liệu này, TH tự chủ gần như toàn bộ nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn tại trung tâm thức ăn và chuyển tới các chuồng trại.

TH tiếp tục xác lập Kỷ lục thế giới về cụm trang trại công nghệ cao khép kín lớn nhất năm 2026

Những cánh đồng hướng dương là một phần của Dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao" do Tập đoàn TH triển khai từ tháng 10/2009, với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Tại Nghệ An, TH xây dựng cụm 9 trang trại bò sữa, trên diện tích đất quy hoạch sử dụng 8.100 ha, được coi là "thủ phủ bò sữa" của Việt Nam.

Qua 17 năm, Nhà sáng lập TH, Anh hùng Lao động Thái Hương đã dẫn dắt vận hành TH theo một chiến lược: trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt, công nghệ đầu cuối của thế giới, như AI, blockchain, chuyển đổi số,… tạo ra những sản phẩm đạt năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất Việt Nam. TH true MILK đã trở thành một Thương hiệu quốc gia - niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới với các dự án tại Liên bang Nga, Úc.

Sản phẩm của TH chiếm 51,9% thị phần sữa tươi khu vực thành thị.

Năm 2020, trang trại TH xác lập kỷ lục thế giới "Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới" do Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) chứng nhận. Năm 2026, TH tiếp tục xác lập kỷ lục này, khẳng định vị thế của ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới.

Để có được thành tựu đó, Tập đoàn TH áp dụng một chu trình khép kín chuẩn quốc tế theo chuỗi sản xuất "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch" để cho ra đời dòng sữa tươi sạch TH true MILK.

Bò sữa của TH là giống bò HF cao sản thuần chủng, nhập khẩu chủ yếu từ New Zealand, Mỹ. Cùng với quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng tối ưu, Trang trại TH đạt thành tựu nổi bật về nâng sản lượng sữa: năng suất sữa bình quân tại cụm trang trại Nghệ An đạt 40 lít/con/ngày, được đánh giá là cao hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Bò sữa của TH là giống bò HF cao sản thuần chủng, nhập khẩu chủ yếu từ New Zealand, Mỹ.

Công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới được ứng dụng tại các Trang trại TH như: Công nghệ quản lý đàn bò thông qua hệ thống phần mềm Afifarm (Israel), công nghệ quản lý đàn của Uniform Agri (Hà Lan), Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand,…

Từng cá thể bò sữa TH được đeo chíp AfiTag và quản lý bằng phần mềm máy tính.

Từng cá thể bò sữa TH đều được đeo chíp và quản lý bằng phần mềm máy tính (quản lý động dục, cảnh báo và phát hiện bệnh viêm vú trước 4 ngày, phân loại bò, sinh sản, năng suất và chất lượng sữa…).

Tiếp nối trang trại là Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK, khánh thành tháng 7/2013, có công suất 500 triệu lít/năm. Nhà máy sở hữu 30 dây chuyền sản xuất tự động hóa, ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến, tiệt trùng UHT, chiết rót vô trùng cùng khoảng 40 cánh tay robot phục vụ sản xuất.

Nhà máy sở hữu 30 dây chuyền sản xuất tự động hóa, ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến, tiệt trùng UHT, chiết rót vô trùng cùng khoảng 40 cánh tay robot phục vụ sản xuất.

Từ điểm tựa sữa tươi sạch, TH đã phát triển danh mục sản phẩm đa dạng gồm sữa tươi tiệt trùng, thanh trùng, sữa chua, kem, bơ và phô mai,... Hệ sinh thái vươn rộng với các dòng sữa hạt TH true NUT, sản phẩm dinh dưỡng công thức TH true FORMULA, sữa yến mạch TH true OAT, trà TH true TEA, nước trái cây TH true JUICE, nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, nước gạo TH true RICE, nước tinh khiết TH true WATER, sản phẩm thảo dược TH true HERBAL, thực phẩm chế biến TH true FOOD,...

Năm 2023 và 2024, Nhà máy ch ế biến sữa tươi sạch TH và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên đạt chứng nhận trung hòa carbon tiêu chuẩn quốc tế, và cam kết duy trì trạng thái này trong các năm tiếp theo. Đầu năm 2026, TH cũng được Control Union xác nhận có 11 sản phẩm sữa và đồ uống đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068 cho kỳ báo cáo năm 2024.