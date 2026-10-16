Chủ tịch Nesty từng làm công nhân 2 năm đã lên chức Phó giám đốc, nay thường livestream cùng Ngọc Trinh, Hòa Minzy, sở hữu cụm nhà máy 40.000 m² sản xuất 900.000 đôi dép/tháng

Doanh nhân Tạ Văn Thành (SN 1978), hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương. Ông Thành còn là đại diện của Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam - đơn vị chủ quản của thương hiệu giày dép Nesty.

Là người sáng lập và điều hành thương hiệu, ông đã chọn cách đưa Nesty xuất hiện cùng các gương mặt nổi tiếng như Ngọc Trinh, Hòa Minzy, hay nhiều KOLs có sức ảnh hưởng khác. Ông không ngần ngại trực tiếp xuất hiện trong các buổi livestream cùng người nổi tiếng để giới thiệu sản phẩm thu hút hàng chục nghìn lượt xem, giúp thương hiệu lan tỏa nhanh chóng.

Ông Thành sinh năm 1978, quê Thái Thụy, Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Cha mất sớm, ông lớn lên cùng mẹ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông vào TP.HCM làm việc và tiếp tục học lên. Sau đó, ông làm việc tại một nhà máy sơn của Nhật Bản. Chỉ sau chưa đầy 2 năm, ông đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc nhà máy với mức lương mơ ước thời bấy giờ, nhưng khi đang trên đà thuận lợi, ông vẫn quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp.

Năm 2010, ông thành lập công ty Thái Dương Paint, chuyên sản xuất các loại sơn phủ kim loại (inox, kẽm, nhôm), sơn gỗ, sơn chống thấm, epoxy và các sản phẩm trang trí nội – ngoại thất, với các thương hiệu chủ lực như TIP và TaiYang.

Chủ tịch Nesty và ca sĩ Hòa Minzy hợp tác trong nhiều phiên livestream, quảng bá sản phẩm.

Năm 2019, khi đang điều hành doanh nghiệp sơn, ông được người quen trong nghề tặng lại thiết bị sản xuất dép xốp nhựa đã qua sử dụng. Ông đưa máy móc về lắp đặt, thử nghiệm rồi phát triển thêm hoạt động sản xuất giày dép. Thương hiệu Nesty ra đời. Tên gọi “Nesty” được lấy cảm hứng từ từ tiếng Anh "Nest" - nghĩa là tổ ấm, mang thông điệp về sự gắn kết và ấm áp. Nesty áp dụng công nghệ hiện đại, chú trọng độ bền và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Sau 5 năm phát triển, thương hiệu được biết đến rộng rãi nhờ các buổi livestream của người nổi tiếng, nghệ sĩ và các KOL/KOC.

Nesty hiện sản xuất hơn 900.000 đôi dép/1 tháng.

Ông Thành cho biết: “Mỗi sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng đều thông qua quá trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt: từ khâu cắt tỉa biên, đo đạc size chuẩn xác đến dập định hình, tạo form đều áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, để mỗi đôi dép Nesty luôn mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu về độ bền, trọng lượng nhẹ, thiết kế êm ái, thân thiện với da chân và có khả năng chống trơn trượt vượt trội”.

Trong các hoạt động quảng bá, ông Thành nhiều lần xuất hiện cùng Ngọc Trinh, Hòa Minzy. Ngoài livestream, ông và những người đồng hành còn tham gia video giới thiệu sản phẩm. Nesty không chỉ bán qua các phiên có nghệ sĩ. Thương hiệu tham gia TikTok Shop từ tháng 11/2023, đẩy mạnh kênh này từ đầu năm 2024, kết hợp gian hàng Mall với mạng lưới nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết.

Ông Tạ Văn Thành (bìa phải) và ông Nguyễn Đại Hải – Giám đốc kinh doanh Nesty đồng hành cùng người mẫu Ngọc Trinh trong nhiều sự kiện.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu Nesty năm 2025 tăng gấp 4 lần năm trước và đứng đầu doanh thu ngành hàng giày dép trên TikTok Shop. Khoảng một nửa doanh thu của doanh nghiệp đến từ hoạt động tự livestream, phần còn lại từ gian hàng Mall và mạng lưới tiếp thị liên kết.

Kênh livestream của ông Thành còn được sử dụng cho hoạt động gây quỹ. Chiều 16/8/2026, ông cùng Nesty và hai nhãn hàng thời trang tham gia phiên Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, với mục tiêu dành ít nhất 10% doanh thu hỗ trợ tân sinh viên khó khăn. Phiên bán hàng đạt tổng doanh số 1,582 tỷ đồng. Riêng Nesty dành toàn bộ doanh thu trong phiên, tương đương 350 triệu đồng, đóng góp cho chương trình. Hai nhãn hàng còn lại cam kết trích tối thiểu 10% doanh thu.

Ông Tạ Văn Thành trong một phiên livestream bán hàng làm từ thiện.

Trước đó, ông Thành và Nesty cùng nhiều nhãn hàng tham gia mega livestream Tiếp sức hoa mặt trời hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Phiên bán hàng kéo dài 27 tiếng trong hai ngày 14 và 15/6/2026, ghi nhận tổng doanh số hơn 7,2 tỷ đồng, hơn 72.000 sản phẩm được bán ra. Đây là kết quả chung của các nhãn hàng tham gia, trong đó Nesty dành toàn bộ doanh thu 1 tỷ đồng để đóng góp cho chương trình.

Hiện, Nesty sở hữu cụm nhà máy rộng hơn 40.000 m² với công suất xấp xỉ 900.000 đôi/tháng (trong đó khoảng 80.000 đôi xuất khẩu), tạo công ăn việc làm cho hơn 3.000 lao động. Không chỉ được người tiêu dùng trong nước đón nhận, các bộ sưu tập của Nesty còn chinh phục cả những khách hàng khó tính ở nước ngoài.