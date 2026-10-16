Tình trạng hiện tại của Netflix sau đợt cắt giảm 1.000 người vào ngày 14/10

Ngày 14/10 vừa qua, Netflix thông báo cắt giảm 6% lực lượng nhân sự toàn cầu, tương đương khoảng 1.000 người. Trong số những người bị ảnh hưởng có Adam Mulder - Một nhân viên đã gắn bó với nền tảng phát trực tuyến này suốt 12 năm. Sau khi mất việc, anh không chỉ chia sẻ những cảm xúc về quãng thời gian làm việc tại công ty mà còn chủ động đề nghị hỗ trợ các đồng nghiệp đang đối mặt với tình cảnh tương tự, từ việc định hướng công việc tiếp theo đến chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn tuyển dụng.

Trong bài đăng trên LinkedIn được chia sẻ ngày 15/10, Adam Mulder cho biết anh là một trong gần 1.000 nhân viên bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm nhân sự mới nhất của Netflix. Sau hơn 1 thập kỷ làm việc tại công ty, Adam thừa nhận cảm xúc hiện tại có phần rối bời.

“Tôi biết ơn từng năm đã gắn bó với Netflix và những đồng nghiệp mà tôi có vinh dự được làm việc cùng. Họ là những người tài năng và hào phóng nhất mà tôi từng biết. Tôi thực sự cảm thông với tất cả những người bị ảnh hưởng hôm nay” - Adam viết.

Ảnh minh họa Pinterest

Thay vì chỉ tập trung nói về hoàn cảnh của bản thân, người đàn ông này dành phần đáng kể trong bài đăng để gửi lời động viên tới những người vừa mất việc. Anh cho biết các đồng nghiệp có thể tìm đến mình nếu cần một người trò chuyện, muốn chia sẻ những bức xúc sau biến cố hoặc cần cùng nhau suy nghĩ về các bước tiếp theo trong sự nghiệp.

Với những người vừa nhận thông báo mất việc, việc tìm kiếm cơ hội mới không chỉ dừng lại ở chuyện gửi hồ sơ ứng tuyển. Họ còn phải xác định hướng đi tiếp theo, cập nhật kinh nghiệm làm việc, chuẩn bị trả lời câu hỏi phỏng vấn và kết nối với những người có thể giới thiệu công việc phù hợp. Lời đề nghị của Mulder hướng đến chính những nhu cầu thực tế đó.

Bản thân anh cũng đang bắt đầu tìm kiếm công việc mới sau hơn một thập kỷ tại Netflix. Trong bài đăng, Adam kêu gọi những người từng làm việc cùng hoặc biết đến kinh nghiệm chuyên môn của mình giới thiệu các vị trí tuyển dụng phù hợp.

“Tôi cũng đang bắt đầu hành trình tìm kiếm công việc mới. Nếu chúng ta từng có cơ hội làm việc cùng nhau và bạn biết vị trí nào mà bạn nghĩ tôi có thể tạo ra sự khác biệt, tôi sẽ rất biết ơn nếu được giới thiệu” - Anh chia sẻ.

Như vậy, sau 12 năm gắn bó với một trong những nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới, Adam phải bắt đầu lại quá trình tìm việc giống nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, thông điệp anh đưa ra không chỉ là lời chia tay với nơi làm việc cũ, mà còn là nỗ lực duy trì các mối quan hệ nghề nghiệp và hỗ trợ những người cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Netflix khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng

Đợt cắt giảm nhân sự được Netflix thông báo ngày 14/10 vừa qua là đợt sa thải lớn nhất của doanh nghiệp này kể từ năm 2022. Các bộ phận được dự báo chịu ảnh hưởng đáng kể gồm phát triển sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự. Cuối năm 2025, Netflix có khoảng 16.000 nhân viên.

Trong thông báo gửi nhân viên, hai đồng giám đốc điều hành Greg Peters và Ted Sarandos thừa nhận những quyết định như vậy không bao giờ dễ dàng và công ty không xem nhẹ tác động của chúng đối với người lao động.

Ảnh minh họa Pinterest

Hai lãnh đạo cho biết hoạt động kinh doanh của Netflix vẫn vững mạnh, nhưng công ty cần lựa chọn kỹ lưỡng cách phân bổ nhân lực và nguồn lực để phục vụ các mục tiêu tăng trưởng trong tương lai. Netflix cũng khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra tác động lớn đối với dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.

Đáng chú ý, đợt sa thải tháng 10/2026 diễn ra ngay cả khi Netflix ghi nhận kết quả tài chính tích cực trong quý II. Công ty báo cáo lợi nhuận 3,4 tỷ USD (khoảng 86.020 tỷ đồng) và doanh thu 12,56 tỷ USD (khoảng 317.768 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận tăng 9%, còn doanh thu tăng 13%. Lượng người đăng ký mới cùng các đợt điều chỉnh giá dịch vụ góp phần thúc đẩy kết quả này.

Dù vậy, dự báo kinh doanh quý 3 của Netflix thấp hơn kỳ vọng. Công ty vẫn phải cân nhắc cách sử dụng nguồn lực trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Đối với những nhân viên như Adam Mulder, thông báo cắt giảm nhân sự đồng nghĩa với việc một chặng đường nghề nghiệp kéo dài nhiều năm đột ngột khép lại. Sau 12 năm làm việc tại Netflix, anh vừa phải tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân, vừa chủ động chìa tay giúp đỡ những người đồng nghiệp cũng đang đứng trước bước ngoặt tương tự.

Trong bối cảnh hàng nghìn người có thể phải điều chỉnh kế hoạch nghề nghiệp, lời đề nghị hỗ trợ chuẩn bị phỏng vấn và tìm hướng đi tiếp theo của Mulder cho thấy các mối quan hệ được xây dựng trong quá trình làm việc vẫn có thể trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực ngay cả khi mọi người không còn chung một công ty.