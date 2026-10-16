Tận mắt thấy nhan sắc “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae ngoài đời mà ngớ cả người

Sáng 16/10, tờ Starnews đưa tin, “nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae vừa cùng ông xã - đại gia Jeong Ho Young xuất hiện trong 1 sự kiện công khai được tổ chức ở quận Gangdong, Seoul. Ở màn lộ diện mới đây, người đẹp họ Lee đã chọn cho mình chiếc áo khoác vải tweed sắc trắng tinh tế kết hợp cùng đôi hoa tai sang trọng.

Đặc biệt, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa bắt trọn nhan sắc thật của nữ minh tinh họ Lee trong hoạt động mới đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn xứ kim chi. Trong đó, nhiều khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng diện mạo của “nàng Dae Jang Geum” ở ngoài đời, bởi lẽ nữ diễn viên trông quá trẻ so với độ tuổi 55.

Ở hình ảnh không photoshop, làn da của nữ diễn viên 7X vẫn còn khá căng mịn, trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Sự tương phản giữa mái tóc đen tuyền uốn gợn sóng bồng bềnh xõa dài qua vai cùng nước da trắng ngần đã càng tôn lên trọn vẹn những đường nét thanh tú trên gương mặt Lee Young Ae. Góc nghiêng thanh thoát, sống mũi cao tự nhiên còn góp phần tạo nên cho nữ diễn viên diện mạo vừa đằm thắm vừa quyến rũ nhưng cũng không kém phần kiêu sa.

Lee Young Ae trông trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi U60. Ảnh: Naver

Cô cũng nhận về nhiều lời khen về mặt nhan sắc trong hình ảnh được chụp từ góc nghiêng. Ảnh: Nate

Ở độ tuổi trung niên, nhan sắc của Lee Young Ae không còn là sự trẻ trung ngây thơ hồi còn tham gia diễn xuất ở Nàng Dae Jang Geum năm nào (ảnh trái), mà nay đã trở nên chín muồi thành 1 vẻ đẹp đài các, mặn mà và quyến rũ. Ảnh: Naver

Trước đó, vào hồi tháng 7 năm nay, Lee Young Ae cũng từng phủ kín truyền thông - mạng xã hội nhờ màn lộ diện hiếm hoi cùng ông xã trong 1 buổi gặp mặt với người quen. Khi ấy, diện mạo của nữ minh tinh họ Lee đã trở thành chủ đề nóng khiến cả mạng xã hội phải ồn. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đồng loạt sửng sốt vì sao nữ sinh năm 1971 quá đỗi trẻ trung ở tuổi 55, thậm chí thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô chỉ khoảng U35 là cùng.

Trước ống kính, Lee Young Ae khiến khán giả xuýt xoa không ngớt trước làn da trắng mịn, căng bóng hồng hào gần như không tì vết. Nụ cười rạng rỡ, tự nhiên cùng đôi mắt hút hồn cũng góp phần làm nổi bật lên khí chất thanh tao đầy cuốn hút từ đại minh tinh.

Ở tuổi 55, Lee Young Ae khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ vì màn “lão hóa ngược” khó tin. Nếu không biết chính xác năm sinh của “nàng Dae Jang Geum”, công chúng còn tưởng nữ diễn viên mới đang ở độ tuổi U35. Ảnh: Naver

Lee Young Ae sinh năm 1971, được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” và là 1 trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc từ những năm 1990 đến nay. Lee Young Ae là cử nhân tiếng Đức tại Đại học Hanyang và thạc sĩ về Hàn Quốc học tại Đại học Chung-Ang.

Lee Young Ae đặc biệt được biết đến với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình đình đám Nàng Dae Jang Geum. Bộ phim đạt hơn 50% tỉ suất người xem tại Hàn Quốc, và gây sốt toàn châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và Trung Đông, giúp Lee Young Ae trở thành “minh tinh quốc dân”.

Lee Young Ae đặc biệt được yêu mến bởi nhan sắc thanh tao, cổ điển, được ví như “quốc bảo” của Hàn Quốc. Nữ diễn viên có lối sống kín đáo, không scandal, sở hữu hình tượng “người phụ nữ chuẩn mực”, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ học bổng cho sinh viên quốc tế, và luôn tích cực quyên góp lớn cho các nạn nhân thiên tai.

Lee Young Ae là 1 trong những nữ minh tinh dẫn đầu làn sóng Hallyu ở nước ngoài. Ảnh: X

Ở tuổi 55, Lee Young Ae có gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân và cặp song sinh 1 trai 1 gái. Đến nay, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và khí chất sang trọng. Trong những năm qua, cô rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng mỗi lần lộ diện đều thu hút truyền thông.

Được biết, ông xã Lee Young Ae là người Mỹ gốc Hàn, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Illinois, hiện nắm trong tay khối tài sản lên tới 2 nghìn tỷ won (gần 40 ngàn tỷ đồng). Vị doanh nhân này chuyển về Hàn Quốc sinh song, làm ăn từ năm 1980. Sau khi gia nhập ngành viễn thông Hàn Quốc vào những năm 1980, ông từng trải qua thời gian làm việc tại K-One Electronics, Bell Telecommunications Korea và ST Korea trước khi đảm nhận vị trí chủ tịch Raycom Korea, công ty công nghiệp quốc phòng. Theo truyền thông Hàn Quốc, Raycom Korea chuyên sản xuất các thiết bị liên quan đến quân sự như thiết bị liên lạc điện tử, điện thoại không dây, máy tính, thiết bị liên lạc mạng...