Lưu Diệc Phi đẹp chấn động đi ngang qua triển lãm ô tô chốt luôn siêu xe 17 tỷ, còn tặng vàng ồ ạt

Sáng 29/7, tờ 163 đưa tin, Lưu Diệc Phi đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi xuất hiện trong quầy hàng trang sức bằng vàng ở trung tâm thương mại SKP Bắc Kinh. Khi trông thấy có khán giả quay chụp mình, Lưu Diệc Phi mỉm cười đáp lại. Những nhân viên bán hàng cũng dành cho đại minh tinh Cbiz vô số lời khen ngợi “có cánh”, họ nhận xét Lưu Diệc Phi “đẹp siêu cấp vô địch” và thân thiện dễ mến.

Được biết, mỹ nhân họ Lưu tới cửa hàng vàng nói trên để chọn mua cho mỗi nhân viên 1 mặt dây chuyền hình quả hồng bằng vàng có giá 7.000-8.000 NDT (27-31 triệu đồng). Còn nhớ trước đây, khi đóng máy phim Mộng Hoa Lục và Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi cũng từng tự bỏ tiền túi tặng nhân viên trong ekip túi LV, dây chuyền và mặt nạ cao cấp trị giá gần 4000 NDT/miếng (15 triệu đồng/miếng). Cư dân mạng không khỏi cảm thán rằng làm nhân viên của Lưu Diệc Phi chắc hẳn phải vô cùng hạnh phúc, đồng thời khen ngợi nữ diễn viên sinh năm 1987 vừa đẹp người vừa đẹp nết, đã giàu có lại còn hào phóng.

Lưu Diệc Phi vừa được bắt gặp đi mua vàng tặng cho nhân viên trong ekip. Ảnh: Sohu

Món trang sức mà nữ diễn viên hạng S chọn mua cho nhân viên có giá khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Sohu

Cũng trong ngày 29/7, đoạn video ghi lại hình ảnh Lưu Diệc Phi cực ngầu đi ngang qua 1 triển lãm xe hơi rồi nhanh tay chốt siêu xe chục tỷ hồi năm 2012 bỗng gây sốt trở lại trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung. Trong clip, mỹ nhân sinh năm 1987 tỏa sáng nhờ nhan sắc lung linh cuốn hút cùng góc nghiêng đẹp không tỳ vết. Qua những khoảnh khắc cam thường, Lưu Diệc Phi vẫn sáng bừng, đầy thần thái trong từng khoảnh khắc.

Đáng chú ý, người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp gây sốt với hành động chốt mua siêu xe Ferrari 458 và tự trả tiền ngay tại triển lãm. Sohu cho hay tại thời điểm năm 2012, chiếc ô tô lọt vào “mắt xanh” Lưu Diệc Phi có giá dao động trong khoảng từ 3,88-4,43 triệu NDT (15-17 tỷ đồng). Trên các diễn đàn, netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tiềm lực tài chính của nữ diễn viên khi ấy mới 25 tuổi.

Cô ghé thăm 1 triển lãm xe hơi hồi năm 2012 và bị “hớp hồn” trước chiếc Ferrari 458. Trước ống kính, nhan sắc cùng thần thái của nữ thần họ Lưu đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Ảnh: Weibo

Qua hình ảnh cận mặt được chụp bằng camera thường hồi ấy, nữ diễn viên vẫn đẹp bất chấp, tỏa sáng nhờ ngũ quan hài hòa hút mắt. Ảnh: Weibo

Nữ minh tinh trông như chị đại vừa giàu có vừa bá đạo trong phim. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp tự trả tiền cho siêu xe có giá 13-14,9 tỷ đồng ngay tại triển lãm xe cách đây 14 năm, khiến netizen không khỏi xôn xao. Ảnh: Weibo

Được biết, bên cạnh chiếc Ferrari 458 kể trên, Lưu Diệc Phi còn sở hữu bộ sưu tập hàng loạt xế hộp đắt tiền có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng như Porsche Cayenne S, Mercedes-Benz Jeep, Rolls Royce Phantom, Chevrolet Camaro...

Lưu Diệc Phi có hẳn bộ sưu tập gồm nhiều chiếc xe có giá trị khủng. Ảnh: 163

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, trong gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi ra mắt năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney - vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Sau nhiều năm liên tục gặt hái được thành công trong làng giải trí, không ngạc nhiên khi Lưu Diệc Phi đã tích lũy được khối tài sản đáng nể. Theo truyền thông Trung Quốc, khối tài sản của Lưu Diệc Phi hiện tại ước tính đã vượt qua con số 1,3 tỷ NDT (5.056 tỷ đồng).