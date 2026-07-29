Khu chung cư cũ Mbappé đã lớn lên

Kylian Mbappé là một trong những cầu thủ đắt giá và có thu nhập cao nhất thế giới. Sau World Cup 2026, anh chàng được định giá 200 triệu Euro (gần 6 nghìn tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), theo Transfermarkt. Mbappé cũng có công ty riêng, sở hữu nhiều siêu xe, BĐS sang trọng,... và là biểu tượng của bóng đá Pháp hiện tại.

Kylian Mbappé (Ảnh: IGNV)

Thế nhưng, trước khi có tất cả những thứ đó, tuổi thơ của ngôi sao sinh năm 1998 lại gắn liền với một khu chung cư cũ kỹ ở Bondy - vùng ngoại ô Paris.

Cho đến năm 10 tuổi, Mbappé sống cùng gia đình tại căn hộ số 4, Allée des Lilas, một tòa nhà tập thể cao khoảng 5 tầng không hề nổi bật giữa khu dân cư Bondy. Nhìn từ bên ngoài, công trình mang màu sơn trắng ngà đã ngả màu theo thời gian, mặt tiền khá đơn giản với những ban công nhỏ xếp thẳng hàng. Xung quanh là bãi đỗ xe, vài hàng cây và những con đường hẹp - khung cảnh rất đỗi bình thường của một khu nhà bình dân tại Pháp.

Khi đó, khó có ai nghĩ rằng từ chính tòa nhà giản dị ấy lại bước ra một trong những ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất thế giới.

Tòa nhà chung cư nơi Mbappé sống cùng gia đình đến năm 11 tuổi (Ảnh: Charlie Varley/varleypix.com)

Không gian bên trong căn hộ của gia đình Mbappé cũng đơn giản. Qua những bức ảnh được lưu lại thời thơ ấu, căn phòng của gia đình được sơn màu xanh nhạt, nội thất chủ yếu là bàn học bằng gỗ, máy tính để bàn đời cũ, vài chiếc kệ treo tường và đồ dùng sinh hoạt xếp khá gọn gàng.

Không hề có những món đồ chơi đắt tiền hay không gian rộng rãi, điều nổi bật nhất trong căn phòng chính là... bóng đá.

Trên tường treo bức ảnh cậu bé Mbappé đang rê bóng, còn chính cậu cũng mặc bộ quần áo đấu của Arsenal - đội bóng yêu thích thuở nhỏ - đứng giữa căn phòng với ánh mắt đầy tự tin. Không gian ấy vừa là phòng ngủ, vừa là nơi học tập và cũng là "sân tập" đầu tiên của Mbappé.

Bên trong căn hộ của gia đình Mbappé (Ảnh: IGNV)

Dịp Giáng sinh, căn hộ được trang trí thêm cây thông Noel

Người hàng xóm Elmire Florimond, sống ngay dưới căn hộ của gia đình Mbappé, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy: “Kylian ở ngay tầng trên nhà tôi. Ngày nào cũng chỉ nghe tiếng *thình thịch, thình thịch* vì cậu bé cứ đá bóng trong phòng. Mẹ của Kylian thường xuyên xuống xin lỗi vì làm ồn, nhưng thằng bé rất ngoan và lễ phép. Nó chỉ đơn giản là quá yêu bóng đá”.

Cha của Mbappé, ông Wilfried, là huấn luyện viên tại CLB AS Bondy nên từ nhỏ anh đã theo bố đến sân tập gần như mỗi ngày. Chính vì vậy, ngay cả khi trở về căn hộ nhỏ, cậu bé vẫn không ngừng chạm bóng.

Sân vận động Léo Lagrange của CLB AS Bondy chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Từ căn hộ tập thể ấy đến sân bóng trở thành quãng đường quen thuộc mà Mbappé đi gần như mỗi ngày. Nhiều người dân địa phương cho biết, ngay từ khi còn học tiểu học, cậu bé đã nổi bật hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa nhờ tốc độ, kỹ thuật và sự tập trung hiếm thấy.

Đến hôm nay, tòa chung cư nơi Mbappé từng sinh sống vẫn còn đó. Trên một tòa nhà trong khu dân cư này, người dân còn treo bức chân dung khổng lồ của anh cùng dòng chữ: “Bondy - nơi mọi điều đều có thể”.

Giống như nhiều cầu thủ nổi tiếng khác, quê nhà của Mbappé phủ đầy hình ảnh của anh chàng (Ảnh: Charlie Varley/varleypix.com)

(Tham khảo: The Mirror)