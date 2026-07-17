Bạn gái Mbappé là ai mà khiến cả làng mốt "săn đón": Đẹp thôi chưa đủ, gu thời trang mới đáng nói

Không chỉ được biết đến với vai diễn đình đám trong series Elite , Ester Expósito còn là một trong những biểu tượng thời trang nổi bật của thế hệ Gen Z tại Tây Ban Nha. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, hàng ghế đầu fashion week hay đơn giản là những bức ảnh đời thường, nữ diễn viên sinh năm 2000 đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài quyến rũ cùng gu ăn mặc thời thượng.

Visual ấn tượng của Ester.

Thời gian gần đây, Ester Expósito càng nhận được sự chú ý khi xuất hiện bên cạnh Kylian Mbappé với tư cách bạn gái của siêu sao bóng đá người Pháp. Không chỉ thu hút bởi chuyện tình với một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, mỹ nhân gen Z vốn đã sở hữu sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang.

Ester và Mbappé xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc tình tứ được cánh săn ảnh ghi lại.

Từ hiện tượng của Netflix, Ester từng bước trở thành fashion icon Gen Z, phủ sóng bìa tạp chí, các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu xa xỉ và hàng ghế đầu tại những tuần lễ thời trang danh giá.

Sinh năm 2000 tại Madrid, Ester Expósito bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ nhưng chỉ thực sự vụt sáng vào năm 2018 với vai Carla Rosón trong series đình đám Elite . Hình tượng "tiểu thư nhà giàu" quyến rũ nhanh chóng đưa cô trở thành ngôi sao trẻ nổi bật của Tây Ban Nha. Sau thành công của Elite , Ester tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Someone Has to Die , The wailling hay Bandidos . Bên cạnh diễn xuất, thời trang cũng là lĩnh vực giúp tên tuổi của nữ diễn viên phủ sóng mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế.

Elite là bộ phim đưa tên tuổi của Ester vụt sáng.

Sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram, Ester nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt thương hiệu xa xỉ lẫn mỹ phẩm. Cô từng hợp tác với Dolce & Gabbana, YSL Beauty, xuất hiện trong chiến dịch của Marine Serre và đặc biệt trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang Tây Ban Nha Desigual. Những chiến dịch quảng bá của Ester thường ghi điểm nhờ hình ảnh vừa gợi cảm vừa trẻ trung, đúng tinh thần Gen Z mà các thương hiệu hướng tới.

Ester từng hợp tác với Dolce&Gabbana với tư cách người mẫu cho một chiến dịch quảng bá BST 90s capsule.

Mỹ nhân 2K cũng xuất hiện trên campaign của YSL Beauty...

hay chiến dịch quảng bá BST Xuân/Hè 2026 của Marine Serre.

Cô hiện đang là Đại sứ Toàn cầu của thương hiệu Desigual.

Không chỉ phủ sóng quảng cáo, Ester cũng là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang của Paris, Milan hay các sự kiện do Bulgari, Dolce & Gabbana, Saint Laurent tổ chức. Cô thường xuyên ngồi hàng ghế đầu, xuất hiện trên thảm đỏ và trở thành một trong những ngôi sao Tây Ban Nha có tần suất dự fashion week nhiều nhất.

Người đẹp Tây Ban Nha xuất hiện tại Paris Fashion Week năm ngoái.

Song song với các chiến dịch thời trang, Ester còn là gương mặt được nhiều tạp chí lớn lựa chọn. Cô từng xuất hiện trên bìa Vogue , Numéro , InStyle , Cosmopolitan , Harper's Bazaar , ELLE ... Mỗi lần lên bìa, Ester đều thử nghiệm nhiều hình tượng khác nhau, từ vẻ đẹp cổ điển kiểu điện ảnh châu Âu đến phong cách futuristic hay high fashion.

Điều thú vị là dù liên tục biến hóa trong các bộ ảnh thời trang, hình ảnh của cô vẫn giữ được sự trẻ trung, hiện đại.

Nếu phải gói gọn phong cách của Ester trong vài từ, đó sẽ là “gợi cảm nhưng không phô trương”. Nữ diễn viên hiếm khi diện những bộ cánh quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô ưu tiên các thiết kế ôm sát cơ thể, váy slip dress, đầm cut-out, corset hay những chiếc blazer oversized, quần jeans cạp thấp.

Tủ đồ của Ester gần như xoay quanh bảng màu trung tính như đen, trắng, nâu chocolate, beige và đỏ burgundy - những gam màu giúp tôn mái tóc vàng cùng làn da rám nắng đặc trưng.

Ngoài đời thường, cô chuộng phong cách tối giản nhưng vẫn mang hơi thở Y2K. Áo tank top, quần denim ống suông, kính mắt nhỏ, túi vai và sneaker trắng là những món đồ xuất hiện với tần suất dày đặc trên Instagram.

Trong khi đó, trên thảm đỏ, Ester gần như "lột xác". Cô không ngại thử sức với những chiếc váy xuyên thấu, đầm ôm sát, thiết kế cut-out táo bạo hay chất liệu satin bóng, latex và sequin. Tuy nhiên, điểm đáng khen là nữ diễn viên luôn biết tiết chế phụ kiện. Thay vì đeo quá nhiều trang sức, cô thường chỉ chọn một đôi hoa tai nổi bật hoặc vòng cổ bản to để tổng thể không bị rối mắt.

Không sở hữu chiều cao nổi bật như nhiều siêu mẫu, Ester Expósito vẫn trở thành fashion icon nhờ khả năng biến mọi bộ trang phục thành dấu ấn cá nhân. Cô đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Tây Ban Nha hiện đại: quyến rũ, tự tin, có phần nổi loạn nhưng vẫn rất sang trọng. Chính sự cân bằng giữa tính thương mại và thời trang cao cấp giúp Ester được cả các thương hiệu lẫn giới mộ điệu yêu thích.

- Ảnh: IGNV, Vogue, Elle, Reddit, Pinterest