Bạn gái Mbappé là ai mà khiến cả làng mốt "săn đón": Đẹp thôi chưa đủ, gu thời trang mới đáng nói
Không chỉ gây chú ý vì chuyện tình với một siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, mỹ nhân sinh năm 2000 từ lâu đã là gương mặt quen thuộc của làng mốt.
Không chỉ được biết đến với vai diễn đình đám trong series Elite , Ester Expósito còn là một trong những biểu tượng thời trang nổi bật của thế hệ Gen Z tại Tây Ban Nha. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, hàng ghế đầu fashion week hay đơn giản là những bức ảnh đời thường, nữ diễn viên sinh năm 2000 đều nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài quyến rũ cùng gu ăn mặc thời thượng.
Thời gian gần đây, Ester Expósito càng nhận được sự chú ý khi xuất hiện bên cạnh Kylian Mbappé với tư cách bạn gái của siêu sao bóng đá người Pháp. Không chỉ thu hút bởi chuyện tình với một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, mỹ nhân gen Z vốn đã sở hữu sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang.
Sinh năm 2000 tại Madrid, Ester Expósito bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ nhưng chỉ thực sự vụt sáng vào năm 2018 với vai Carla Rosón trong series đình đám Elite . Hình tượng "tiểu thư nhà giàu" quyến rũ nhanh chóng đưa cô trở thành ngôi sao trẻ nổi bật của Tây Ban Nha. Sau thành công của Elite , Ester tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Someone Has to Die , The wailling hay Bandidos . Bên cạnh diễn xuất, thời trang cũng là lĩnh vực giúp tên tuổi của nữ diễn viên phủ sóng mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế.
Sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram, Ester nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt thương hiệu xa xỉ lẫn mỹ phẩm. Cô từng hợp tác với Dolce & Gabbana, YSL Beauty, xuất hiện trong chiến dịch của Marine Serre và đặc biệt trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang Tây Ban Nha Desigual. Những chiến dịch quảng bá của Ester thường ghi điểm nhờ hình ảnh vừa gợi cảm vừa trẻ trung, đúng tinh thần Gen Z mà các thương hiệu hướng tới.
Song song với các chiến dịch thời trang, Ester còn là gương mặt được nhiều tạp chí lớn lựa chọn. Cô từng xuất hiện trên bìa Vogue , Numéro , InStyle , Cosmopolitan , Harper's Bazaar , ELLE ... Mỗi lần lên bìa, Ester đều thử nghiệm nhiều hình tượng khác nhau, từ vẻ đẹp cổ điển kiểu điện ảnh châu Âu đến phong cách futuristic hay high fashion.
Nếu phải gói gọn phong cách của Ester trong vài từ, đó sẽ là “gợi cảm nhưng không phô trương”. Nữ diễn viên hiếm khi diện những bộ cánh quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô ưu tiên các thiết kế ôm sát cơ thể, váy slip dress, đầm cut-out, corset hay những chiếc blazer oversized, quần jeans cạp thấp.
Trong khi đó, trên thảm đỏ, Ester gần như "lột xác". Cô không ngại thử sức với những chiếc váy xuyên thấu, đầm ôm sát, thiết kế cut-out táo bạo hay chất liệu satin bóng, latex và sequin. Tuy nhiên, điểm đáng khen là nữ diễn viên luôn biết tiết chế phụ kiện. Thay vì đeo quá nhiều trang sức, cô thường chỉ chọn một đôi hoa tai nổi bật hoặc vòng cổ bản to để tổng thể không bị rối mắt.
- Ảnh: IGNV, Vogue, Elle, Reddit, Pinterest
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