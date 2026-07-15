Tiền của Kylian Mbappé đã “chảy” đi đâu?

Nhắc đến Kylian Mbappé, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến tốc độ, những bàn thắng và được định giá thuộc top 3 cầu thủ đắt giá nhất thế giới 180 triệu Euro (khoảng 5.400 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Nhưng ngoài sân cỏ, tiền đạo người Pháp đang âm thầm xây dựng một "đế chế" đầu tư với tham vọng sở hữu doanh nghiệp thay vì chỉ làm gương mặt đại diện.

Kylian Mbappé (Ảnh: IGNV)

Ở tuổi 27, Mbappé không còn đơn thuần kiếm tiền từ lương thưởng hay quảng cáo. Anh đang chuyển mình thành một nhà đầu tư với danh mục trải dài từ thể thao, công nghệ, startup, truyền thông đến bất động sản. Điểm chung trong các thương vụ của Mbappé là ưu tiên nắm giữ cổ phần để hưởng lợi từ sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Hầu hết các khoản đầu tư của Mbappé đều được thực hiện thông qua Coalition Capital, quỹ đầu tư tư nhân do anh thành lập.

Đây là cánh tay tài chính giúp ngôi sao người Pháp quản lý các thương vụ mua bán, rót vốn và hợp tác kinh doanh. Thay vì nhận một khoản tiền cố định để quảng bá thương hiệu, Mbappé ngày càng ưu tiên trở thành cổ đông, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển.

Song song với Coalition Capital là Interconnected Ventures (trước đây là KEWJF) - công ty gia đình do mẹ anh, bà Fayza Lamari, thành lập từ năm 2017 để quản lý tài sản và hoạt động thương mại. Việc điều hành còn có sự tham gia của luật sư Delfina Verheiden và CEO Ziad Hammoud.

Theo nhiều nguồn tin, mỗi thương vụ đều được đánh giá dựa trên một tiêu chí cốt lõi: Liệu khoản đầu tư này có giúp gia tăng giá trị thương hiệu của Mbappé trong dài hạn hay không?

Lĩnh vực đầu tiên được Mbappé quan tâm là thể thao. Một trong những thương vụ gây chú ý nhất là việc Coalition Capital mua khoảng 80% cổ phần CLB Stade Malherbe Caen (SM Caen), đội bóng đang thi đấu tại Ligue 2.

(Ảnh: Maxppp - LP/Olivier Arandel)

Giá trị thương vụ được cho là khoảng 15 - 20 triệu euro (450 - 600 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), giúp Mbappé trở thành cổ đông kiểm soát và trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển một câu lạc bộ chuyên nghiệp. Đây được xem là bước đi quen thuộc của nhiều siêu sao bóng đá sau sự nghiệp thi đấu, nhưng Mbappé thực hiện điều này khi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

Ngoài bóng đá, anh còn đầu tư vào France SailGP, đội đua thuyền chuyên nghiệp, cho thấy tham vọng mở rộng sang nhiều môn thể thao khác.

Một phần đáng kể danh mục đầu tư của Mbappé nằm ở các công ty công nghệ. Nổi bật nhất là Alan, kỳ lân công nghệ bảo hiểm sức khỏe của Pháp. Mbappé tham gia vòng gọi vốn trị giá 100 triệu euro (hơn 3000 tỷ đồng), thời điểm công ty được định giá khoảng 5 tỷ euro (hơn 150 nghìn tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Không chỉ góp vốn, anh còn đảm nhận vai trò đại sứ, đồng hành trong các chiến dịch về sức khỏe tinh thần và chất lượng giấc ngủ.

Mbappé chụp ảnh với linh vật của Alan (Ảnh: IGNV)

Một cái tên khác là Sorare - nền tảng fantasy football kết hợp blockchain và NFT từng tạo tiếng vang trên toàn cầu. Mbappé không chỉ đầu tư mà còn trở thành đối tác chiến lược của doanh nghiệp này.

Danh mục còn mở rộng sang MyEdSpace, startup trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech), cho thấy anh không chỉ tập trung vào những ngành gắn với bóng đá.

Không dừng lại ở thể thao hay công nghệ, Mbappé còn lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Anh đồng sáng lập Zebra Valley, công ty sản xuất nội dung có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ), tập trung vào các dự án về thể thao, âm nhạc và game.

Một trong những bước tiến lớn của Zebra Valley là ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nội dung với NBA, mở ra cơ hội tham gia vào hệ sinh thái truyền thông thể thao toàn cầu.

Song song đó, công ty Cultural Factory cũng đã đăng ký nhiều nhãn hiệu thương mại liên quan đến Mbappé, từ tên, chữ viết tắt, màn ăn mừng bàn thắng cho tới câu nói gắn với hình ảnh của anh. Điều này cho thấy thương hiệu cá nhân của tiền đạo người Pháp đang được xây dựng như một tài sản có giá trị lâu dài.

Giống nhiều nhà đầu tư lớn, Mbappé cũng dành một phần đáng kể tài sản cho bất động sản.

Theo nhiều nguồn tin, anh sở hữu biệt thự trị giá khoảng 11 triệu Euro (hơn 330 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tại khu La Finca (Madrid), được mua lại từ cựu cầu thủ Gareth Bale. Ngoài ra còn có căn penthouse duplex sang trọng tại Paris trị giá khoảng 10 triệu Euro (hơn 300 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cùng nhiều bất động sản cao cấp tại Pháp và Tây Ban Nha.

Mbappé cũng mạnh tay đầu tư vào BĐS (Ảnh: IGNV)

Chiến lược của Mbappé là ưu tiên những tài sản nằm ở các khu vực đắc địa, có khả năng tăng giá ổn định theo thời gian thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Dù ngày càng tập trung đầu tư, các hợp đồng quảng cáo vẫn mang về nguồn thu rất lớn cho Mbappé.

Anh là gương mặt đại diện lâu năm của Nike, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu toàn cầu như đồng hồ Hublot, kính mắt Oakley và tập đoàn kinh doanh khách sạn Accor. Khác với việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp, các hợp đồng này tạo ra dòng tiền ổn định, giúp Mbappé có thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư.

Mbappé tại một sự kiện của Hublot

Điều đáng chú ý là Mbappé hiếm khi phô trương cuộc sống xa hoa, dù sở hữu nhiều bất động sản và bộ sưu tập xe sang trị giá khoảng 2,3 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng), gồm Ferrari, BMW i7, Range Rover hay Audi RS6 Avant. Thay vào đó, anh chọn xây dựng hình ảnh kín tiếng và tập trung vào những khoản đầu tư có khả năng tạo giá trị lâu dài.