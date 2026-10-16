Chinh phục đỉnh núi cao 3.143 m ở Việt Nam, từng lạnh -8°C, mùa đông nhìn như một góc châu Âu

Ở độ cao hơn 3.000 m, đỉnh núi này thường xuyên chìm trong mây, nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với khu vực bên dưới. Đặc biệt vào những đợt không khí lạnh mạnh, cảnh quan có thể thay đổi chỉ sau một đêm khi màu xanh của cây cỏ nhường chỗ cho lớp băng trắng.

Có thời điểm nhiệt độ tại đây xuống tới -8°C. Băng tuyết bám lên cành cây, hoa lá và những bậc đá, tạo nên khung cảnh từng được ví như một bức tranh mùa đông châu Âu.

Đó là Fansipan, đỉnh núi cao 3.143 m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, được biết đến rộng rãi với tên gọi "nóc nhà Đông Dương".

Fansipan là đỉnh núi cao 3.143 m, được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”. (Ảnh: Klook)

Đỉnh núi từng lạnh -8°C, cây cỏ biến thành "hoa băng"

Một trong những đợt rét đáng chú ý tại Fansipan từng được VietnamNet ghi nhận khi nhiệt độ giảm liên tục trong đêm.

Ban đầu, nhiệt độ trên đỉnh xuống khoảng -4°C, khiến băng bắt đầu phủ dày. Đến 7 giờ sáng hôm sau, mức nhiệt được ghi nhận còn -8°C.

Có thời điểm nhiệt độ trên đỉnh Fansipan từng giảm xuống tới -8°C. (Ảnh: HTV)

Theo thông tin từ khu du lịch Fansipan được báo chí dẫn lại, cây cỏ quanh khu vực ga đến cáp treo khi đó đều bị băng bao phủ. Những loại cây vốn quen thuộc trên núi cao cũng biến thành các khối "hoa băng".

Khung cảnh khi ấy được mô tả như một "bức tranh châu Âu" giữa biển mây. Đến khoảng 9 giờ sáng, dù mặt trời đã xuất hiện, nhiệt độ vẫn đủ thấp để lớp băng chưa tan hết.

Khi nhiệt độ tại các đỉnh núi cao giảm sâu dưới 0°C, kết hợp với độ ẩm phù hợp, hơi nước có thể đóng băng trên cành cây, kẽ lá và mặt đất, tạo nên lớp băng trắng đặc trưng.

Năm 2026, Fansipan tiếp tục phủ trắng

Cảnh tượng mùa đông trên Fansipan không chỉ xuất hiện trong những ghi nhận nhiều năm trước.

Sáng 10/1/2026, băng giá tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan. Khi đó nhiệt độ vào khoảng 0°C, những tinh thể băng bám trên bậc thang, cành cây, ngọn cỏ và khu vực chóp đỉnh 3.143 m.

Đây được ghi nhận là lần thứ hai băng giá xuất hiện trên đỉnh trong mùa đông thời điểm đó, với lượng băng dày hơn lần trước. Khi trời quang, phía dưới còn xuất hiện biển mây trắng, khiến cảnh quan trên đỉnh càng khác biệt.

Băng giá phủ trắng cây cỏ và lối đi, tạo nên khung cảnh mùa đông hiếm gặp ở Việt Nam. (Ảnh: Sun World)

Fansipan cũng từng nhiều lần xuất hiện tuyết thực sự. Vào những ngày điều kiện thời tiết thuận lợi, đường đi, lan can và nhiều khu vực trên cao có thể đồng loạt chuyển sang màu trắng.

Tuy nhiên, băng giá và tuyết là hai hiện tượng khác nhau. Du khách không nên mặc định cứ nhiệt độ xuống 0°C là chắc chắn có tuyết.

Muốn gặp băng tuyết nên đi thời điểm nào?

Du khách muốn trải nghiệm mùa đông trên đỉnh núi Fansipan nên chú ý khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2, khi miền Bắc thường xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh.

Tuy nhiên, không có một ngày cố định để "săn tuyết". Có năm băng giá xuất hiện nhiều lần nhưng tuyết rất ít, cũng có đợt nhiệt độ giảm nhanh khiến cảnh quan đổi màu chỉ trong vài giờ.

Trong những ngày rét sâu, cảnh vật trên đỉnh từng được ví như một góc châu Âu. (Ảnh: VTV)

Cách phù hợp nhất là theo dõi dự báo thời tiết trước chuyến đi từ 1-3 ngày. Nếu nhiệt độ trên Fansipan được dự báo xuống quanh 0°C hoặc âm độ, đồng thời độ ẩm cao, khả năng gặp băng giá sẽ lớn hơn.

Du khách cũng nên kiểm tra tình trạng vận hành cáp treo trong ngày bởi lịch hoạt động có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết.

Lên đỉnh thế nào, cần chuẩn bị gì?

Với phần lớn du khách, cách thuận tiện nhất để lên Fansipan là sử dụng hệ thống cáp treo. Sau khi xuống ga trên cao, khách tiếp tục đi bộ hoặc sử dụng tàu hỏa leo núi để tiếp cận khu vực gần chóp đỉnh.

Do chênh lệch độ cao lớn, nhiệt độ trên Fansipan có thể thấp hơn nhiều so với khu vực trung tâm Sa Pa. Người đi vào mùa đông nên mặc nhiều lớp, chuẩn bị áo giữ nhiệt, áo khoác chắn gió, găng tay, mũ và giày có độ bám tốt.

Du khách muốn săn băng giá nên theo dõi sát dự báo thời tiết trước chuyến đi. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Ngay cả khi không có tuyết, các bậc đá và lối đi vẫn có thể ẩm hoặc trơn do sương và băng. Khi băng giá xuất hiện dày, du khách nên đi chậm, bám tay vịn tại những khu vực có bậc và hạn chế di chuyển sát mép đường.

Ở độ cao hơn 3.000 m, một số người có thể cảm thấy hụt hơi, đau đầu hoặc chóng mặt. Không nên chạy nhanh hoặc cố leo liên tục. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền nên cân nhắc tình trạng sức khỏe trước chuyến đi.

Nếu lựa chọn trekking thay vì cáp treo, du khách nên đi cùng hướng dẫn viên hoặc đơn vị tổ chức có kinh nghiệm, kiểm tra các quy định liên quan tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên và không tự ý đi vào những tuyến rừng chưa được phép.

Không gặp tuyết vẫn có nhiều trải nghiệm

Băng tuyết là một trong những hình ảnh đặc biệt nhất của Fansipan vào mùa đông, nhưng không phải thời điểm nào du khách cũng gặp được hiện tượng này.

Trong những ngày trời quang, khu vực đỉnh có thể xuất hiện biển mây rộng lớn bao quanh các dãy núi. Đây cũng là một trong những cảnh quan được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh khi lên "nóc nhà Đông Dương".

Ngoài mùa đông, Fansipan còn nổi tiếng với mùa hoa đỗ quyên. Một số loài đỗ quyên mọc tự nhiên trên dãy Hoàng Liên Sơn thường nở vào mùa xuân, tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với những tháng lạnh cuối năm.

Ngay cả khi không gặp tuyết, du khách vẫn có thể săn biển mây, ngắm cảnh Hoàng Liên Sơn và trải nghiệm nhiều mùa hoa trên Fansipan. (Ảnh: MIA)

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp tham quan khu vực trung tâm phường Sa Pa, bản làng vùng cao và các điểm ngắm cảnh quanh dãy Hoàng Liên Sơn thay vì chỉ dành thời gian cho riêng hành trình lên đỉnh.

Với khách đi tự túc, chuyến Fansipan có thể sắp xếp trong một ngày. Tuy nhiên, nếu muốn kết hợp săn mây, nghỉ dưỡng và tham quan các điểm lân cận, lịch trình 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm sẽ thoải mái hơn.

Fansipan vốn đã nổi bật nhờ độ cao 3.143 m, nhưng vào những ngày nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt khi từng chạm mức -8°C, đỉnh núi này lại khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác. Cây cỏ đóng băng, những lối đi chuyển sang màu trắng và biển mây bao quanh khiến cảnh mùa đông tại đây từng được ví như một góc châu Âu giữa Việt Nam.

Theo VietnamNet, VietnamPlus, Báo Nhân Dân, Cổng thông tin du lịch Sa Pa