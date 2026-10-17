Cặp vợ chồng thất nghiệp phải trả 46,5 triệu/tháng tiền vay mua nhà

Chẳng ai thu nhập bấp bênh mà lại dám vay tiền tỷ để mua nhà. Vấn đề là khi quyết định vay, họ có công việc và thu nhập ổn định nhưng sau đó, hoặc là thu nhập giảm, hoặc là 1 trong 2 người thất nghiệp. Cả 2 vợ chồng cùng thất nghiệp 1 lúc là điều không nhiều người nghĩ tới. Manli - Người phụ nữ 40 tuổi ở Trung Quốc, tiếc thay lại là 1 trường hợp như vậy.

Vợ bị sa thải, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã đến lượt chồng

Trước đây, Manli từng có công việc ổn định trong ngành truyền thông, còn chồng cô làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, những đợt cắt giảm nhân sự liên tiếp khiến cả hai lần lượt mất việc, đẩy gia đình vào tình cảnh không còn nguồn thu nhập ổn định nhưng vẫn phải gánh các khoản chi cố định. Trong đó, riêng tiền trả góp mua nhà là 12.000 NDT/tháng (khoảng 46,5 triệu đồng), chưa kể chi phí sinh hoạt, nuôi con và trả nợ người thân.

Manly cho biết trước khi thất nghiệp, cô từng làm việc khoảng 3 năm tại một chi nhánh của công ty thuộc nhóm MCN lớn ở Trung Quốc, chuyên quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng trực tuyến. Đầu năm nay, bộ phận của cô bị giải thể, toàn bộ nhân viên phải nghỉ việc. Cô nhận được 90.000 NDT (khoảng 349 triệu đồng) tiền bồi thường.

Khi khoản tiền được chuyển vào tài khoản, cô dự định dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tìm công việc mới. Chồng cô khi ấy cũng ủng hộ quyết định này. Cả hai nghĩ rằng sau nhiều năm làm việc liên tục, họ có thể tạm dừng một thời gian mà chưa cần quá lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi khi người chồng cũng bị cắt giảm nhân sự.

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Ngành thiết kế kiến trúc mà chồng Manli theo đuổi đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Sau khi mất việc, anh thử ứng tuyển vào một số công ty nhưng liên tục nhận được đề nghị với mức lương thấp hơn trước. Theo Manli, có vị trí giảm 30% thu nhập so với công việc cũ, nhưng mức giảm này vẫn được xem là tương đối nhẹ; một số nơi thậm chí đề xuất mức lương thấp hơn tới 60%.

Vậy là từ 1 gia đình có hai nguồn thu nhập, Manli và chồng đột ngột phải xoay xở với khoản tiền bồi thường đang dần cạn đi, trong khi những nghĩa vụ tài chính hàng tháng vẫn không thay đổi.

Nỗ lực co kéo chi phí sinh hoạt để giữ nhà

Sau khi thất nghiệp, áp lực tài chính thể hiện rõ nhất qua những khoản chi mà trước đây Manli gần như không phải cân nhắc. Một lần ngồi trang điểm, cô bất chợt nhìn vào miếng bông phấn có giá 80 NDT (khoảng 310.000 đồng). Trước kia, số tiền này có thể không đáng để cô bận tâm. Nhưng sau khi mất việc, cô bắt đầu nghĩ rằng cùng số tiền đó có thể mua được nhiều túi bông phấn thông thường hơn. Khoảnh khắc nhỏ khiến Manli nhận ra thói quen chi tiêu của gia đình đã buộc phải thay đổi.

Cô thừa nhận trước đây cả hai không có thói quen quản lý tiền bạc quá chặt chẽ. Sau khi trưởng thành và có thu nhập, Manli không muốn cuộc sống lúc nào cũng phải tiết kiệm từng khoản. Chồng cô cũng lớn lên trong điều kiện không thiếu thốn nên ít khi để ý đến số tiền đã chi. Khi cả hai còn đi làm, cách sống này không tạo ra quá nhiều áp lực. Nhưng khi thu nhập cùng lúc biến mất, những khoản chi tưởng như bình thường bắt đầu trở thành gánh nặng.

Theo Manli, tiền trả góp khoản vay mua nhà lên tới 12.000 NDT mỗi tháng (khoảng 46,5 triệu đồng) là áp lực lớn nhất. Đây là khoản chi cố định, không thể tùy ý giảm chỉ vì gia đình mất việc. Dù không còn công việc ổn định, hai vợ chồng vẫn phải tìm cách xoay đủ tiền để duy trì việc trả nợ và trang trải nơi ở.

Để bù đắp phần thu nhập thiếu hụt, họ bắt đầu rà soát lại toàn bộ ngân sách gia đình. Hai vợ chồng quyết định dừng gói bảo hiểm gần 30.000 NDT mỗi năm (khoảng 116 triệu đồng). Sau khi trao đổi với con, họ cũng cho con nghỉ học thêm tennis với học phí 3.800 NDT/tháng (khoảng 14,7 triệu đồng). Manli chuyển nhượng phần còn lại của thẻ hội viên tại một cơ sở làm đẹp, trị giá khoảng 8.000 NDT (khoảng 31 triệu đồng), để thu hồi một phần tiền.

Những thay đổi này giúp giảm bớt chi phí, nhưng không thể giải quyết hoàn toàn áp lực tài chính khi khoản tiền dành cho nhà ở vẫn quá lớn. Gia đình còn phải duy trì các khoản chi phục vụ sinh hoạt và chăm sóc con.

Ảnh minh họa

Không chỉ phải điều chỉnh những khoản chi cho bản thân và con, Manli còn đối mặt với một vấn đề khó xử khác: Tiền hỗ trợ cha mẹ. Khi hai vợ chồng mua nhà trước đây, cha mẹ cô đã dùng một phần tiền tiết kiệm, đồng thời vay thêm người thân để giúp con gái trang trải chi phí. Trong những năm qua, Manli vẫn gửi tiền về cho cha mẹ, nhưng một phần khoản tiền đó thực chất được dùng để trả dần số nợ đã vay. Đến giờ, gia đình cô vẫn còn nợ người thân khoảng 50.000-60.000 NDT (khoảng 194-233 triệu đồng).

Sau khi thất nghiệp, việc tiếp tục trả những khoản nợ này trở nên khó khăn hơn.

Nỗ lực tìm việc cũng không dễ dàng. Manli cho biết các công ty lớn thường từ chối hồ sơ rất nhanh, còn nhiều doanh nghiệp quy mô vừa không phản hồi. Một số công ty nhỏ có liên hệ nhưng đưa ra điều kiện làm việc kém hấp dẫn, chẳng hạn chỉ được nghỉ một ngày mỗi tuần, mức lương thấp và thời gian đi lại khoảng một giờ. Trong các buổi phỏng vấn trực tiếp, cô còn được hỏi về tình trạng vay mua nhà, công việc của chồng và việc học hành của con, khiến cô cảm thấy hoàn cảnh gia đình trở thành một yếu tố bất lợi khi tìm việc.

Từ một gia đình từng có hai người đi làm và đủ khả năng duy trì khoản vay mua nhà và cuộc sống thoải mái, Manli và chồng phải chuyển sang tính toán kỹ từng khoản chi. Câu chuyện của họ cho thấy khi cả hai vợ chồng cùng mất việc, áp lực không chỉ nằm ở việc thiếu thu nhập trước mắt. Những nghĩa vụ tài chính dài hạn, đặc biệt là khoản vay mua nhà, vẫn tiếp tục đến hạn mỗi tháng, khiến gia đình khó có thể giảm chi tiêu tương ứng với mức thu nhập đã sụt giảm.

(Nguồn: Sina)