Trương Thế Vinh nói gì sau khi bị bắt gặp dắt Trâm Anh ra mắt?

Trương Thế Vinh và Trâm Anh từ lâu đã vướng nghi vấn hẹn hò nhưng vẫn giữ thái độ kín tiếng trước những đồn đoán của cư dân mạng. Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, cả hai nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý qua những chi tiết được netizen soi ra. Gần đây nhất, cặp đôi được cho là xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn lề đường.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trương Thế Vinh dùng bữa cùng nhóm bạn tiếp tục thu hút sự chú ý. Ngồi kế nam ca sĩ là cô gái tóc ngắn trên vai, diện áo trắng với dáng người dễ nhận ra đó là Trâm Anh. Nữ diễn viên cúi mặt, đưa tay che mặt khi lọt vào ống kính nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người còn cho rằng cô đang bật cười trước tình huống Trương Thế Vinh bị người hâm mộ trêu ghẹo, yêu cầu hát ca khúc Tình Yêu Hoa Gió.

Trương Thế Vinh dắt Trâm Anh ra mắt với hội bạn bè

Sau khi hình ảnh Trương Thế Vinh dắt Trâm Anh gặp gỡ bạn bè thu hút sự chú ý, nam ca sĩ bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Nam diễn viên không nhắc đến câu chuyện đời tư, thay vào đó chỉ đăng tải status: "Hôm qua đang say... Ngại ghê", đính kèm biểu tượng ngượng ngùng. Dưới phần bình luận, dân tình liên tục nhắc về khoảnh khắc hot, song song đó là réo tên Trâm Anh.

Trên thực tế, chuyện tình cảm giữa Trương Thế Vinh và Trâm Anh đã nhiều lần trở thành đề tài được cư dân mạng chú ý. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò sau khi cùng tham gia Cây Táo Nở Hoa.

Kể từ đó, cặp đôi lọt vào "tầm ngắm" của dân mạng mỗi khi xuất hiện chung. Và có lẽ vì vậy mà ở không ít sự kiện, Trương Thế Vinh và Trâm Anh đều khá hạn chế tương tác cùng nhau để tránh gây bàn tán. Dù hạn chế nhưng trong một buổi tiệc, khoảnh khắc cả hai bị bắt gặp ngồi cạnh nhau khiến cư dân mạng bàn tán. Cặp đôi còn liên tục có nhiều hành động thân mật khiến fan không thể không nghi ngờ mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của 2 diễn viên Cây Táo Nở Hoa .

Việc cả hai cùng chia sẻ hình ảnh thú cưng khiến nghi vấn hẹn hò rộ lên

Trâm Anh bị bắt gặp có hành động thân mật khi cùng Trương Thế Vinh dự tiệc

Tháng 4/205, cặp đôi bị bắt gặp tại sân pickleball - địa điểm đang rất được giới nghệ sĩ yêu thích thời gian gần đây. Theo đó, Trương Thế Vinh và Trâm Anh cùng đến sân chơi, mặc đồ thể thao năng động và có nhiều tương tác vui vẻ. Cả hai không né tránh hay đi cùng nhóm bạn để "làm loãng tin đồn", mà thoải mái chia nhau luyện tập, thậm chí trò chuyện, cười nói thoải mái. Đây được xem là bằng chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ "trên mức tình bạn" giữa cả hai.

Giữa tháng 6, Trâm Anh đăng tải bộ ảnh diện bikini và đính kèm dòng trạng thái tỏ ý muốn được đi biển du lịch. 1 tuần sau đó, trên trang cá nhân, Trương Thế Vinh liền check-in tại bãi biển xinh đẹp. Đáng nói là trên Instagram, Trâm Anh cũng đăng tải bức ảnh selfie ngồi trên thuyền.

Ảnh du lịch biển cùng một dịp

Tháng 9 vừa qua, Trâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh một chiếc bánh kèm ăn mừng kỷ niệm 6 năm bên nhau. Đáng nói, dân tình phát hiện một bức ảnh đôi xuất hiện trong bài đăng. Từ trang phục, vóc dáng đến bối cảnh, nhân vật nam và nữ trong ảnh có diện mạo, cách ăn mặc khá tương đồng với Trâm Anh và Trương Thế Vinh. Thời điểm đó, cặp đôi cũng từng bị netizen "soi" chuyện đồng hành cùng nhau trong cùng một chuyến đi. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ nguyên nguyên tắc kín tiếng, không để lộ hình ảnh chụp chung hay trực tiếp xuất hiện bên cạnh nhau.

Trâm Anh đăng ảnh bánh kem mừng kỷ niệm 6 năm đặc biệt