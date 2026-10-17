Chân dung con gái diệu 19 tuổi của Hoa hậu đã ly thân chồng đại gia

Ông Hồng là Hoa hậu châu Á đình đám một thời. Sau khi tái hôn với đại gia gốc Hoa Lưu Quán Đình, cô sinh con Lưu Thi (tên tiếng Anh: Crystal, tên gọi thân mật ở nhà là Tiểu Thủy Tinh). Thừa hưởng gen trội visual từ cả bố lẫn mẹ, Lưu Thi sở hữu nhan sắc càng lớn càng xinh đẹp. Lưu Thi được cư dân mạng ca ngợi là một trong những ái nữ nhà sao đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, Lưu Thi đã đón sinh tuổi 19. Ông Hồng đã vượt quãng đường hơn 20.000 km, với tổng thời gian bay lên tới 24 tiếng để sang Mỹ đoàn tụ với Lưu Thi trong ngày sinh nhật con gái. Trên trang cá nhân, Lưu Thi chia sẻ hình ảnh ăn sinh nhật cùng bố mẹ. Khoảnh khắc gia đình ba người quây quần bên nhau khiến nhiều người chú ý.

Ông Hồng vượt quãng đường hơn 20.000 km để sang Mỹ mừng sinh nhật con gái. Ảnh: Sina.

Ở tuổi 19, Lưu Thi được khen quá xinh đẹp. Cô được cư dân mạng ca ngợi là một trong những ái nữ nhà sao đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Ảnh: Sohu.

Được bố mẹ chăm sóc và đầu tư giáo dục chu đáo từ nhỏ, Lưu Thi không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có thành tích học tập đáng nể. Cô đã trúng tuyển vào Đại học California, Los Angeles (UCLA) - một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Lưu Thi được cho biết đã hoàn thành 3 chương trình học phụ về các lĩnh vực kinh tế học, đạt cấp độ 10 môn piano, đồng thời thành thạo sáo flute và cưỡi ngựa.

Ngoài ra, ái nữ nhà Ông Hồng còn có niềm đam mê nấu nướng và thường xuyên chia sẻ những món ăn tốt cho sức khỏe trên mạng xã hội. Năm ngoái, Lưu Thi theo học chương trình đào tạo kéo dài 450 giờ và lấy được giấy chứng nhận huấn luyện viên Pilates với thành tích nằm trong top 3 học viên xuất sắc.

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Lưu Thi còn có thành tích học tập xuất sắc khi trúng tuyển vào Đại học California, Los Angeles (UCLA). Ngoài ra, cô còn thông thạo piano, sáo flute và cưỡi ngựa. Ảnh: Sohu.

Năm ngoái, Lưu Thi đã lấy được giấy chứng nhận huấn luyện viên Pilates. Ảnh: Sina.

Hôn nhân mỗi người một nơi của nàng hậu tuyệt sắc và người chồng thứ 2

Ông Hồng sinh năm 1968, lớn lên trong một gia đình gia giáo, trí thức. Bố mẹ cô đều từng làm việc tại Đại học Thanh Hoa - một trong những đại học danh giá nhất tại Trung Quốc. Năm 1989, Ông Hồng giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV tổ chức. Sau cuộc thi, Ông Hồng ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới trướng của ATV và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với hình tượng ngọc nữ. Tuy nhiên, cô không thể bật lên hàng sao hạng A vì lúc đó giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) không thiếu những mỹ nhân vừa đẹp vừa tài năng có hình tượng trong sáng, thuần khiết.

Vì vậy, Ông Hồng quyết định dùng lợi thế hình thể gợi cảm và gương mặt ngây thơ để tấn công vào thị trường phim 18+. Từ đó, cô nổi lên với danh xưng "hoa hậu chuyên đóng phim nóng", "đệ nhất mỹ nhân phim nóng Hong Kong (Trung Quốc)". Việc lựa chọn bước vào thị trường phim cấp 3 khiến Ông Hồng bị gia đình từ mặt. Lý do là bố mẹ người đẹp không thể chịu nổi sự nhục nhã và những lời gièm pha của dư luân khi có cô con gái làm diễn viên đóng phim nóng. Vào cuối những năm 1990, dòng phim cấp 3 lụi tàn, Ông Hồng cũng không cách nào có thể quay về thị trường giải trí chính thống do danh tiếng lẫn hình tượng đã vụn vỡ theo từng thước phim gợi cảm trước đây.

Ông Hồng đăng quang Hoa hậu châu Á vào năm 1898. Ảnh: Weibo.

Cô bị gia đình từ mặt vì đi đóng phim gợi cảm. Ảnh: Sina.

Do đó, Ông Hồng quyết định tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống bằng việc lên xe hoa. Năm 2003, cô kết hôn với Ngô Vĩ Kiệt - giám đốc điều hành 1 sòng bạc ở Atlantic, Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của Ông Hồng không hạnh phúc như cô tưởng tượng. Hoa hậu đình đám bị Ngô Vĩ Kiệt khinh thường vì quá khứ đóng phim 18+. Cho nên, sau ngày cưới, Ngô Vĩ Kiệt cấm Ông Hồng hoạt động nghệ thuật, thậm chí gã này còn hiên ngang ngoại tình với 1 người mẫu Hàn Quốc. Cuối cùng, Ông Hồng bị đuổi khỏi nhà, tay trắng ra đi. Cú sốc này từng khiến Ông Hồng suy sụp, sụt gần 20 kg.

Hoa hậu châu Á bị "cắm sừng", chịu tổn thương lớn vì cuộc hôn nhân Ngô Vĩ Kiệt. Ảnh: Sohu.

Đến năm 2006, Ông Hồng tham gia chương trình Khiêu Vũ Cùng Ngôi Sao và gặp gỡ doanh nhân kiêm huấn luyện viên thể hình kém cô 3 tuổi - Lưu Quán Đình. Sau 4 tháng hẹn hò, cả 2 đi đến hôn nhân trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Tuy nhiên, cặp đôi không tổ chức đám cưới. Năm 2007, Ông Hồng và Lưu Quán Đình đón con gái đầu lòng.

Những tưởng nàng hậu này có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc thì tháng 2/2025, Ông Hồng gây xôn xao dư luận khi thông báo rằng cô và chồng doanh nhân Lưu Quán Đình đã sống ly thân nhiều năm qua. Không chỉ xa bạn đời, nữ diễn viên cũng xa cả con gái. Ái nữ nhà Ông Hồng đang du học ở Mỹ và được cha Lưu Quán Đình chăm sóc. "Chồng tôi làm việc trong ngành y tế ở Mỹ, con gái học ở Mỹ. Còn tôi chỉ thích sống ở Trung Quốc đóng phim, dự sự kiện. Do đó, vợ chồng tôi quyết định sống riêng", Ông Hồng chia sẻ về tình trạng hôn nhân.

Do chồng con đều ở Mỹ, Ông Hồng cho biết cô hiện sống đơn độc trong căn biệt thự bạc tỷ sang trọng rộng 800 m2 ở Chiết Giang (Trung Quốc). Đáng chú ý, dù hôn nhân xa cách đã nhiều năm, Hoa hậu châu Á vẫn khẳng định vợ chồng cô không ly hôn, vẫn sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống mỗi người mỗi nơi.

Ông Hồng và Lưu Quán Đình đã ly thân nhiều năm qua. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ