Rủ vài người bạn đến nhà ăn lẩu, cuối tuần làm một bữa để anh chị em tụ tập hay mời đồng nghiệp về nhà dùng cơm vốn là những cuộc vui rất quen thuộc. So với nhà hàng, ăn tại nhà có nhiều điểm hấp dẫn: không bị giới hạn thời gian, trẻ con có chỗ chơi, mọi người nói chuyện thoải mái và món ăn cũng có thể chuẩn bị đúng khẩu vị. Thế nhưng khi hàng quán ngày càng thuận tiện, không gian sống thay đổi và thời gian rảnh trở nên quý giá, không ít người lại bắt đầu ngại đứng ra tổ chức những cuộc tụ tập như vậy.

Ăn ở nhà vẫn có cái vui mà nhà hàng khó thay thế

Điểm dễ nhận thấy nhất là sự thoải mái. Một nhóm bạn có thể ngồi nói chuyện từ trưa đến tối mà không phải để ý bàn bên cạnh hay thời gian đóng cửa. Gia đình có người già, trẻ nhỏ cũng dễ chủ động giờ ăn và món ăn hơn. Tự chuẩn bị đồ ăn còn cho phép chủ nhà lựa chọn nguyên liệu, nêm nếm theo sở thích và thay đổi thực đơn tùy từng người. Với nhóm đông, một bữa lẩu, nướng hay cơm nhà được chia sẻ công việc hợp lý đôi khi cũng tiết kiệm hơn so với gọi nhiều món tại nhà hàng. Quan trọng hơn, cảm giác cùng nhau ngồi quanh một chiếc bàn trong nhà vẫn có sự gần gũi rất riêng.

Vậy tại sao một việc có nhiều điểm thú vị như thế lại khiến nhiều người ngại?

1. Vài tiếng tụ tập có thể cần cả buổi để chuẩn bị

Một bữa ăn 6-8 người nghe không quá đông, nhưng lượng công việc phát sinh lại không hề nhỏ. Trước khi khách đến, chủ nhà có thể phải đi chợ, sơ chế thực phẩm, nấu nướng, chuẩn bị đồ uống, lấy thêm bát đũa, dọn phòng khách và sắp xếp lại bàn ăn. Nếu bình thường căn nhà chỉ có 2-4 người sinh hoạt, mọi thứ còn phải được chuẩn bị nhiều hơn để phục vụ một nhóm đông. Thiếu ghế phải tìm thêm ghế, bàn nhỏ phải kê thêm bàn, tủ lạnh cũng cần dành chỗ cho thực phẩm và đồ uống. Cuộc vui chưa bắt đầu nhưng người đứng ra tổ chức đôi khi đã khá mệt.

2. Khách về rồi, công việc của chủ nhà vẫn chưa kết thúc

Đây có lẽ là một trong những lý do thực tế nhất khiến nhiều người thích hẹn nhau ra ngoài hơn. Sau một bữa ăn đông người thường là bát đĩa, cốc chén, nồi chảo cần rửa; thức ăn thừa phải phân loại và cất lại; rác cần gom; bàn ăn, bếp và sàn nhà cần vệ sinh. Nếu có trẻ nhỏ hoặc tổ chức ăn nướng, ăn lẩu, phạm vi phải dọn còn có thể rộng hơn. Khách đứng dậy ra về là cuộc tụ tập kết thúc, nhưng với chủ nhà, đôi khi đó mới là lúc bắt đầu một lượt việc nhà khác. Nếu hôm sau còn phải đi làm, việc dành thêm một hai tiếng để đưa căn nhà trở lại trạng thái ban đầu rõ ràng không hấp dẫn với tất cả mọi người.

3. Nhiều ngôi nhà chỉ vừa đủ cho người đang sống trong đó

Không gian sống cũng là một yếu tố đáng kể. Một căn hộ được thiết kế cho gia đình 3-4 người có thể rất thoải mái trong ngày thường, nhưng khi thêm cả chục người, mọi thứ nhanh chóng trở nên chật chội. Bàn ăn chỉ có 4-6 ghế, phòng khách không đủ chỗ ngồi, lối đi bị thu hẹp khi phải kê thêm bàn ghế. Chưa kể áo khoác, túi xách, giày dép và đồ dùng của khách cũng cần có chỗ để. Vì vậy, ngay cả những người thích tụ tập đôi khi vẫn chọn ra ngoài đơn giản vì căn nhà của họ không phù hợp để tiếp một nhóm đông.

4. Đi ăn ngoài giải quyết gần như toàn bộ những việc trên

Ngày nay, tìm một quán ăn phù hợp cho nhóm bạn hay gia đình không còn quá khó. Mọi người chỉ cần thống nhất địa điểm và thời gian, đến nơi gọi món, ăn xong rồi ra về. Không ai phải đi chợ từ sáng và cũng chẳng có một người ở lại rửa nồi lúc mọi người đã về hết. Bởi vậy, số tiền trả cho một bữa ăn bên ngoài không chỉ là tiền thức ăn. Nó còn đổi lấy chỗ ngồi, phục vụ, thời gian chuẩn bị và quan trọng nhất là phần dọn dẹp sau bữa ăn. Với những người bận rộn, khoản chi thêm này đôi khi hoàn toàn xứng đáng.

5. Nhà cũng ngày càng được coi là không gian riêng

Không phải ai thích gặp gỡ bạn bè cũng thích đưa một nhóm đông người về nhà. Sau một ngày làm việc, căn nhà với nhiều người đơn giản là nơi nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Một cuộc tụ tập đông người đồng nghĩa không gian riêng tạm thời bị thay đổi: đồ đạc được di chuyển, phòng khách trở thành chỗ ăn uống, tiếng nói chuyện kéo dài và lịch sinh hoạt cũng khác ngày thường. Vì thế, có người sẵn sàng gặp bạn bè thường xuyên ở bên ngoài nhưng lại hiếm khi chủ động mời cả nhóm về nhà.

Không phải ít thân thiết hơn, chỉ là cách gặp nhau đã khác

Việc ngại tổ chức ăn uống tại nhà không nhất thiết có nghĩa mọi người ngày càng xa cách. Đôi khi lý do chỉ đơn giản là ai cũng muốn buổi gặp mặt thực sự là thời gian nghỉ ngơi, thay vì để một người dành nửa ngày chuẩn bị rồi thêm vài tiếng thu dọn. Tất nhiên, những bữa cơm tại nhà vẫn có sự ấm cúng rất khó thay thế. Nếu muốn duy trì chúng mà không khiến chủ nhà quá vất vả, mọi người có thể cùng mang đồ ăn, chia nhau chuẩn bị, phụ dọn bàn và rửa bát sau bữa. Khi công việc được chia đều, người mở cửa đón khách cũng có cơ hội ngồi xuống và tận hưởng cuộc vui như tất cả những người còn lại.