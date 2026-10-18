Vợ NSND Công Lý lên tiếng về mối quan hệ với con riêng của chồng

Mới đây, Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý đăng tải đoạn video chia sẻ về mối quan hệ với hai con riêng của chồng trên trang cá nhân.

Ngọc Hà chia sẻ về mối quan hệ với con riêng của NSND Công Lý (Ảnh: Chụp màn hình)

“Có một số bác hỏi em là mối quan hệ giữa em và con anh Công Lý có thực sự tốt đẹp không. Thì hôm nay em Hà cũng mạnh dạn xin trả lời thật thà là hoàn toàn bình thường”, cô nói.

Theo Ngọc Hà, hai con riêng của chồng không ở cùng cô. Các con thường đến thăm NSND Công Lý rồi về, không ở lại nhà. Bản thân cô và nam nghệ sĩ cũng chưa có con chung, vì vậy cô cho rằng không phát sinh những vấn đề liên quan đến việc phân chia tình cảm giữa con chung và con riêng.

Ngọc Hà nói thêm, ngay cả nếu có con với NSND Công Lý, cô cũng không đặt nặng việc quan tâm đến mối quan hệ giữa anh và hai con.

“Tôi thấy anh Lý rất may mắn khi có hai đứa con rất ngoan, yêu thương và gần gũi bố. Hiếm có một gia đình nào mà các bạn lớn rồi nhưng vẫn gặp bố, ôm ấp bố và nói những lời tình cảm, động viên bố”, cô chia sẻ.

Vợ nam nghệ sĩ cho biết cô không tham gia vào những vấn đề riêng giữa chồng và các con. Theo cô, mỗi người đều có những mối quan hệ riêng cần được tôn trọng, còn điều quan trọng nhất là NSND Công Lý và các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

“Mối quan hệ giữa em và các bạn ý hoàn toàn dừng ở mức độ bình thường. Đến gặp gỡ, chào hỏi rồi đi về, chứ cũng không có tranh cãi và em cũng không tham gia vào chuyện gia đình giữa anh Lý với cả các bạn”, Ngọc Hà nói.

Cô cho rằng mình là người phụ nữ ở bên cạnh NSND Công Lý, vì vậy không nhất thiết phải can thiệp vào mối quan hệ giữa bố và các con. “Cái quan trọng là bố con anh ấy được vui vẻ, được hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc”, cô bày tỏ.

Hai người con của NSND Công Lý là ai?

NSND Công Lý có hai người con là Thục Anh và Gia Bảo. Cả hai đều được truyền thông chú ý bởi sự quan tâm dành cho bố cũng như những lựa chọn liên quan đến nghệ thuật.

NSND Công Lý bên cạnh 2 người con (Ảnh: Gia đình Công Lý)

Thục Anh là con gái của NSND Công Lý và biên tập viên Thục Khuê. Cô theo học ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng thực hiện phim tài liệu Có một chòm sao, kể về hành trình làm nghề và biến cố sức khỏe của bố.

Trong các chia sẻ với truyền thông, Thục Anh từng nhắc đến những thay đổi trong mối quan hệ với bố khi trưởng thành. Biến cố sức khỏe của NSND Công Lý cũng khiến cô dành nhiều sự quan tâm hơn cho bố.

Người con thứ hai của nam nghệ sĩ là Gia Bảo, thường gọi là Tít, con của NSND Công Lý và MC Thảo Vân. Tít từng được khán giả biết đến qua những lần xuất hiện cùng bố mẹ. Cậu theo học lĩnh vực Marketing và Truyền thông, đồng thời từng thử sức với diễn xuất.

Mối quan hệ giữa NSND Công Lý và hai con cũng từng được nhắc đến trong các bài viết về gia đình nam nghệ sĩ. Thục Anh và Gia Bảo đều duy trì sự quan tâm dành cho bố, đặc biệt trong giai đoạn ông điều trị và phục hồi sức khỏe.

NSND Công Lý sinh năm 1973, là nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Anh kết hôn với Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Tháng 7 cùng năm, nam nghệ sĩ bị đột quỵ, trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi. Từ đó, Ngọc Hà đồng hành cùng chồng trong quá trình chăm sóc sức khỏe.