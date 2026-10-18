Doãn Hải My gặp tai nạn trong biệt thự

Mới đây, Doãn Hải My chia sẻ một đoạn clip trên TikTok, ghi lại khoảnh khắc cô gặp tai nạn ngay trong biệt thự của gia đình. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy vợ chồng cô đang cùng đi xuống cầu thang bộ. Đoàn Văn Hậu đi phía trước, còn Doãn Hải My bước theo phía sau.

Trong lúc di chuyển, Doãn Hải My bất ngờ trượt chân và ngã. Phát hiện vợ gặp sự cố, Đoàn Văn Hậu lập tức quay lại đỡ cô. Tình huống xảy ra khá nhanh, khiến nhiều người xem không khỏi giật mình khi theo dõi đoạn clip.

Clip: Khoảnh khắc Doãn Hải My trượt chân ngã cầu thang được camera ghi lại (Nguồn: TikTok nhân vật)

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Doãn Hải My tiết lộ hậu quả của cú ngã lần này là bị gãy ngón chân và phải băng bó trong một thời gian. Cô cũng cho biết bản thân đang có nhiều công việc cần giải quyết, nhưng tai nạn không mong muốn khiến một số lịch trình phải thay đổi.

Thông tin này khiến nhiều người theo dõi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Doãn Hải My. Dù sự cố xảy ra ngay tại nhà, đây vẫn là một tai nạn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và công việc của cô trong những ngày tiếp theo.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng bàn luận về nguyên nhân khiến Doãn Hải My trượt chân. Một số ý kiến cho rằng bề mặt cầu thang lát gạch đá có thể khá trơn, nhất là khi di chuyển nhanh hoặc không chú ý đến bước chân. Tuy nhiên, cũng có người nhận định tai nạn là tình huống ngoài ý muốn, bởi dù cầu thang được thiết kế bằng chất liệu nào, việc mất thăng bằng vẫn có thể xảy ra.

Doãn Hải My cho biết cô bị gãy ngón chân sau cú té "chấn động" (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh những ý kiến trao đổi, đông đảo người xem gửi lời hỏi thăm, chúc Doãn Hải My sớm hồi phục để trở lại với công việc và các hoạt động thường ngày. Khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu nhanh chóng quay lại đỡ vợ cũng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Một số bình luận của netizen:

- “Nhìn ngã tưởng đơn giản vậy thôi chứ lúc đó thực sự đau điếng người, mình cũng từng bị như vậy. Chúc My mau khỏi nha”.

- “Nhiều khi tình huống đời thường thôi nhưng chấn thương cũng nặng. Mình vấp ống quần té thôi cũng rạn xương bàn chân”.

- “May mà có anh Hậu đi trước quay lại đỡ vợ luôn. Nhìn đau quá, chúc bạn sớm bình phục nha”.

- “Chẳng phải do cầu thang đá hay chất liệu gì đâu. Đôi khi tai nạn cứ vô tình xảy đến như vậy thôi”.

- “Thương quá, mình cũng trượt chân trật khớp 1 tháng rồi chưa khỏi hẳn. Mà My bị ngón chân cái là còn đau hơn nữa”.

Doãn Hải My sinh năm 2001, được biết đến rộng rãi sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu vào tháng 11/2023. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2024 và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình trên mạng xã hội.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp bóng đá của nam cầu thủ, tổ ấm của cặp đôi cũng thường xuyên trở thành chủ đề được chú ý nhờ những hình ảnh sinh hoạt gia đình và không gian sống được chia sẻ trên mạng xã hội.

Căn biệt thự của gia đình Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng gây chú ý với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nội thất được đầu tư chỉn chu. Trong đó, khu vực cầu thang xuất hiện trong đoạn clip mới nhất là một phần không gian sinh hoạt bên trong nhà.

Cuộc sống trong biệt thự của cặp đôi thường được chia sẻ trên MXH (Ảnh: FBNV)

Qua những hình ảnh được vợ chồng Đoàn Văn Hậu chia sẻ, có thể thấy các phòng trong căn biệt thự ưu tiên những gam màu trung tính, sử dụng sàn đá sáng màu là chủ yếu. Hai vợ chồng không sử dụng quá nhiều đồ decor cầu kỳ mà chủ yếu chọn những món có kiểu dáng đơn giản, màu sắc hài hòa với nội thất xung quanh.

Được biết, căn biệt thự có 2 mặt tiền, tổng diện tích khoảng 142m2, gồm 3 tầng và 1 tum, nằm trong một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Dù gia đình không công khai giá trị bất động sản, căn biệt thự vẫn được nhiều người chú ý bởi quy mô và cách bài trí. Không ít ý kiến dự đoán cơ ngơi này của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.