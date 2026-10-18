“Đừng ăn, đừng ăn!”: Khách Tây xịt nước rửa chén lên bánh vì tưởng là nước chanh khiến chủ quán lẫn chị bán vé số cuống cuồng ngăn cản

Ẩm thực đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn ẩn chứa vô vàn sự đa dạng. thú vị và món bánh Pani puri có nguồn gốc từ Ấn Độ chính là một ví dụ điển hình. Đây là những chiếc bánh tròn nhỏ với phần vỏ giòn rỗng ruột. Người bán sẽ đập một lỗ nhỏ trên đỉnh rồi nhồi khoai cùng đậu và hành sau đó rưới đẫm nước me hoặc nước bạc hà chua cay. Thực khách phải cho trọn cả chiếc bánh vào miệng trong một lần cắn để cảm nhận vị chua cay mặn ngọt bung tỏa cùng lúc. Khoảng vài năm trở lại đây món này xuất hiện ngày một nhiều trên các xe hàng rong ở Thành phố Hồ Chí Minh với mức giá bình dân quanh mốc 35.000 đồng một phần.

Vào một buổi tối cuối tuần thì một chiếc xe đẩy sơn đỏ giản dị đặt sát cánh cửa sắt của căn nhà phố bất ngờ trở thành sân khấu cho màn giao lưu ẩm thực cười ra nước mắt. Nam du khách tên Kevin dừng chân và lập tức bị thu hút bởi mâm bánh vàng ươm dưới ánh đèn trắng. Sau vài câu đùa vui vẻ bằng tiếng Anh anh quyết định gọi một phần bánh. Bà chủ mặc áo hoa thoăn thoắt đập vỏ bánh rồi nhồi nhân và đưa ra một đĩa đầy đặn vô cùng hấp dẫn. Anh thanh toán tiền rất sòng phẳng và vui vẻ đón lấy đĩa thức ăn.

Cầm đĩa bánh trên tay thì việc đầu tiên vị khách Tây này làm không phải là ăn mà lại là đi mời mọi người xung quanh. Thấy một chị bán vé số của đài Bình Phước đang đứng gần đó anh liền chìa đĩa ra mời nhiệt tình. Chị bán vé số đón lấy chiếc bánh rồi cười tít mắt và cảm ơn liên tục. Xấp vé trên tay hôm nay dù chưa bán hết nhưng được khách nước ngoài mời bánh thì cũng coi như trúng được giải khuyến khích rộn ràng niềm vui. Ngay sau đó anh lại quay sang mời tiếp chính bà chủ quán khiến người phụ nữ này cũng phải bật cười thích thú trước sự thân thiện kỳ lạ.

Mọi thứ lẽ ra đã diễn ra vô cùng êm đẹp cho đến khi Kevin vô tình để ý thấy một chai nhựa nắp xanh lá chứa chất lỏng vàng óng đặt gần mâm bánh. Anh đinh ninh đó là nước cốt chanh nên lập tức cầm lên và bóp thẳng một đường đẫm lên miếng bánh. Nam du khách hoàn toàn bỏ qua dòng chữ nhãn hiệu Sunlight in rất to trên thân chai.

Nụ cười của bà chủ quán lập tức tắt phụt. Bà nhìn miếng bánh rồi nhìn chai nước và nhìn vị khách Tây với ánh mắt bàng hoàng như người vừa chứng kiến một sự việc chưa từng có tiền lệ. Chị bán vé số cầm miếng bánh vừa nhận cũng đứng như trời trồng rồi vội vàng xua tay lia lịa khuyên anh đừng ăn.

Do rào cản ngôn ngữ nên Kevin hoàn toàn không hiểu hai người phụ nữ đang nói gì. Anh lầm tưởng họ đang hỏi thăm nên hào hứng giơ miếng bánh lên gật gù và giơ ngón cái ra hiệu khen ngon. Càng cố gắng trấn an thì hai người phụ nữ lại càng cuống cuồng. Một cuộc giao tiếp hoàn toàn bằng ngôn ngữ cơ thể diễn ra đầy ngang trái khi vị khách liên tục chỉ vào miệng còn bà chủ quán thì lắc đầu quầy quậy và vội vàng chỉ sang bình nước chanh thật đặt cách đó một gang tay. Không ai hiểu trọn vẹn lời ai nhưng tất cả đều nhận ra có một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại vừa xảy ra.

Không rõ miếng bánh đẫm vị nước rửa chén cuối cùng có được ăn hay không nhưng chắc chắn sau buổi tối này chai Sunlight sẽ được cất thật xa mâm bánh còn Kevin ắt hẳn sẽ phải tập thói quen đọc kỹ nhãn chai trước khi rưới bất cứ thứ gì.

Còn đối với những thực khách đang tò mò muốn thưởng thức món Pani puri nguyên bản không pha nước rửa chén thì Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều tọa độ để trải nghiệm.

Ăn pani puri ở TP.HCM ở đâu?Món bánh này hiện có ở cả xe vỉa hè lẫn nhà hàng Ấn Độ: