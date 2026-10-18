Bất ngờ cuộc sống đời thường của thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển

Khác xa với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu thường thấy trên thương trường, cuộc sống đời thường của Đỗ Quang Vinh - con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) lại thu hút sự chú ý nhờ sự gần gũi, ấm áp và vô cùng năng động.

Dù bận rộn với công việc điều hành, anh luôn dành trọn thời gian cho gia đình trong vai trò một "ông bố đơn thân" của ba bé nhỏ. Những khoảnh khắc anh kiên nhẫn hướng dẫn các con học tiếng Anh, cùng các bé bắt trend TikTok hay thoải mái nhún nhảy theo bài hát tuổi thơ "Bà còng đi chợ" ngay tại không gian sinh hoạt gia đình đã nhận được vô số lời khen ngợi. Căn biệt thự của gia đình anh cũng được bài trí rất giản dị, ấm cúng với thảm xốp chống va đập hay tủ đồ dán đầy sticker hoạt hình quen thuộc của mọi gia đình có trẻ nhỏ.

Cuộc sống đời thường sau giờ làm của Đỗ Quang Vinh (Ảnh: TTNV)

Không chỉ ghi điểm bởi sự tận tụy dành cho các con, anh còn gây ấn tượng mạnh bởi gu thời trang cá tính ngoài giờ làm việc. Anh hóm hỉnh chia sẻ: "Ngoài 70% diện thời trang công sở thì 30% còn lại mình cũng diện thời trang thanh niên hiện đại lắm". Trái ngược với những bộ suit công sở, Đỗ Quang Vinh ngoài đời ưu tiên phong cách dạo phố trẻ trung trong các chuyến du lịch hay hoạt động thường nhật.

Đỗ Quang Vinh khi đi làm (Ảnh: FBNV)

Đỗ Quang Vinh với thời trang đời thường (Ảnh: FBNV)

Đằng sau phong cách sống hiện đại và gần gũi đó là một sự nghiệp ấn tượng cùng nền tảng học vấn vững chắc. Sinh năm 1989, Đỗ Quang Vinh là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Hiện anh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo Báo cáo tình hình quản trị của SHB 6 tháng đầu năm 2026, Đỗ Quang Vinh đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ. Cậu cả nhà bầu Hiển sở hữu 127.165.207 cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,38%. Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10/2026, số cổ phiếu SHB mà Đỗ Quang Vinh nắm giữ có giá trị thị trường gần 1.310 tỷ đồng. Ngoài SHB, Đỗ Quang Vinh còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của doanh nghiệp này.