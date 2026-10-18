5 món đồ tưởng tốn tiền nhưng dùng rồi mới thấy đáng: Có những khoản càng tiết kiệm, cuộc sống càng thêm bất tiện

Khi nói đến mua sắm cho gia đình, nhiều người thường có một nguyên tắc khá rõ ràng: thứ gì chưa thật sự cần thì không mua. Cách suy nghĩ này giúp hạn chế chi tiêu cảm tính và tránh cảnh nhà đầy đồ nhưng món nào cũng ít dùng.

Tuy nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc từ chối mọi khoản chi nhằm cải thiện chất lượng sống. Có những bất tiện chỉ kéo dài vài phút mỗi ngày như phải tìm chìa khóa, chờ nước nóng, dùng khăn ẩm hay liên tục lau bụi.

Vì quá quen, chúng ta mặc nhiên cho rằng đó là một phần của cuộc sống. Nhưng nếu một thiết bị có thể giải quyết chính xác vấn đề đó và được sử dụng thường xuyên trong nhiều năm, số tiền bỏ ra đôi khi lại đáng hơn những món đồ rẻ nhưng nhanh chóng bị bỏ xó. Dưới đây là 5 thiết bị thuộc nhóm "không có vẫn sống được, có rồi mới thấy tiện", đáng cân nhắc khi gia đình đang sửa nhà hoặc thay mới thiết bị.

1. Giá treo khăn sưởi: Một thay đổi nhỏ nhưng dễ cảm nhận mỗi ngày

Phòng tắm là nơi độ ẩm cao, đặc biệt trong những ngày nồm ẩm hoặc mùa đông. Khăn tắm sau khi sử dụng nếu không được hong khô nhanh rất dễ rơi vào tình trạng ẩm lâu, có mùi và tạo cảm giác khó chịu khi dùng lại. Đây cũng là lý do giá treo khăn có chức năng làm ấm và hong khô được nhiều gia đình lựa chọn khi cải tạo phòng tắm.

Ưu điểm của thiết bị này không nằm ở việc nó quá "công nghệ", mà ở chỗ giải quyết một việc rất cụ thể: giúp khăn khô nhanh hơn và mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng vào ngày lạnh. Một số loại còn có thể dùng để hong đồ nhỏ như khăn mặt, tất hoặc quần áo trẻ em.

Tuy nhiên, khi chọn mua cần ưu tiên sản phẩm có khả năng chống nước, kiểm soát nhiệt độ và hệ thống điện phù hợp với môi trường ẩm. Đây không phải món bắt buộc phải có, nhưng với gia đình thường xuyên gặp tình trạng khăn ẩm, phòng tắm bí hoặc sống ở khu vực có mùa đông lạnh, nó là khoản nâng cấp khá dễ cảm nhận.

2. Khóa cửa thông minh: Đáng tiền nhất ở sự tiện lợi hằng ngày

Một trong những tình huống rất nhiều người từng gặp là ra khỏi nhà rồi mới tự hỏi: "Mình đã khóa cửa chưa?", hoặc đứng trước cửa với hai tay đầy túi đồ nhưng vẫn phải lục tìm chìa khóa. Có người còn từng bước ra ngoài đổ rác rồi bị cửa đóng sập, trong khi chìa khóa vẫn nằm bên trong.

Khóa thông minh xử lý gần như toàn bộ những phiền toái này. Người dùng có thể mở cửa bằng vân tay, mã số hoặc những hình thức xác thực khác tùy sản phẩm. Một số dòng cho phép tạo mật khẩu sử dụng một lần dành cho người thân, khách hoặc người giúp việc, đồng thời lưu lịch sử đóng mở cửa. Điểm đáng giá nhất của khóa thông minh không phải cảm giác "sang", mà là giảm một thao tác phải lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày.

Dù vậy, đây cũng là thiết bị liên quan trực tiếp đến an ninh nên không nên chỉ nhìn vào giá. Cần ưu tiên thương hiệu có chế độ bảo hành rõ ràng, cơ cấu khóa chắc chắn, có phương án mở cửa dự phòng khi hết pin và đặc biệt phải phù hợp với loại cửa đang sử dụng.

3. Bình nước nóng nhỏ dưới bồn rửa: Hợp với căn bếp xa nguồn nước nóng

Trong nhiều căn hộ, bình nước nóng được đặt ở khu vực phòng tắm, trong khi bếp cách khá xa. Khi muốn sử dụng nước ấm để rửa bát vào mùa lạnh, người dùng phải mở vòi một lúc khá lâu mới có nước nóng. Khoảng thời gian chờ không lớn, nhưng lặp lại vài lần mỗi ngày vừa bất tiện vừa gây lãng phí nước.

Bởi vậy, một bình nước nóng dung tích nhỏ đặt dưới bồn rửa có thể là giải pháp phù hợp cho những gia đình thường xuyên cần nước ấm trong bếp. Nước nóng có sẵn giúp xử lý dầu mỡ trên bát đĩa nhanh hơn, rửa tay hay sơ chế thực phẩm vào ngày lạnh cũng dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, đây là thiết bị điện sử dụng gần khu vực nước nên việc lắp đặt phải được thực hiện đúng kỹ thuật, có chống giật, nối đất và nguồn điện đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất. Trước khi mua cũng cần xem lại nhu cầu thực tế: nếu căn bếp vốn đã có đường nước nóng ổn định và thời gian chờ ngắn, việc lắp thêm một thiết bị có thể không thật sự cần thiết.

4. Hệ thống cấp khí tươi: Chi phí cao nhưng đáng cân nhắc ở nhà kín, nhiều bụi

Nhà càng kín càng dễ gặp một nghịch lý: đóng cửa thì bí, mở cửa lại bụi và ồn. Với các căn hộ nằm gần đường lớn hoặc khu vực có nhiều khói bụi, việc mở cửa sổ thường xuyên khiến bề mặt bàn ghế rất nhanh bẩn. Nhưng nếu đóng kín hoàn toàn, không khí trong nhà có thể trở nên ngột ngạt, đặc biệt với những không gian đông người.

Hệ thống cấp khí tươi hoạt động theo nguyên lý đưa không khí bên ngoài qua bộ lọc rồi cấp vào trong nhà, đồng thời hỗ trợ trao đổi không khí tùy thiết kế. So với máy lọc không khí đặt trong phòng, hệ thống này hướng tới việc trao đổi không khí chứ không chỉ tuần hoàn và lọc phần không khí có sẵn bên trong.

Đây cũng là món có chi phí đầu tư và lắp đặt cao nhất trong danh sách, vì vậy không phù hợp với mọi gia đình. Nếu nhà thông thoáng, ít bụi và có thể mở cửa sổ thường xuyên thì chưa chắc cần đến nó. Ngược lại, với căn hộ kín, nằm ở khu vực ô nhiễm hoặc đang trong giai đoạn thiết kế mới, đây là một hạng mục đáng đưa lên bàn cân thay vì đợi hoàn thiện nhà rồi mới nghĩ tới.

5. Máy chiếu: Không thiết yếu nhưng đáng tiền với người thực sự dùng

Máy chiếu có lẽ là món gây tranh luận nhiều nhất. Có người mua về sử dụng mỗi tối, nhưng cũng có người chỉ hào hứng vài tuần rồi quay lại xem TV hoặc điện thoại. Bởi vậy, đây không phải món nên mua chỉ vì nhìn hình ảnh phòng khách có màn chiếu lớn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, với gia đình có thói quen xem phim, thể thao hoặc muốn tạo một không gian giải trí tại nhà, máy chiếu mang lại trải nghiệm màn hình lớn mà TV cùng mức chi phí khó đạt được. Các dòng máy hiện nay cũng nhỏ gọn hơn, khả năng lấy nét và cân chỉnh hình ảnh thuận tiện hơn trước.

Điều cần cân nhắc là độ sáng của phòng, khoảng cách chiếu, độ phân giải, tiếng ồn của quạt và chi phí thay thế phụ kiện. Nếu chỉ thỉnh thoảng mới xem phim, một chiếc TV tốt có thể thực tế hơn. Nhưng với người dùng thường xuyên, máy chiếu lại là món có khả năng "hoàn vốn cảm xúc" rất nhanh.

Thực tế, tiêu tiền thông minh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với mua món rẻ nhất hoặc cắt bỏ mọi thứ không thiết yếu. Một món đồ chỉ thật sự đáng mua khi nó giải quyết được vấn đề bạn gặp thường xuyên, được sử dụng đủ nhiều và có tuổi thọ đủ lâu. Ngược lại, món đồ dù đang được khen là "nâng cao chất lượng sống" nhưng không phù hợp với thói quen gia đình vẫn có thể trở thành một khoản lãng phí.

Trước khi xuống tiền, có thể tự hỏi ba câu: Bất tiện này xảy ra bao nhiêu lần mỗi tuần? Thiết bị có thực sự giải quyết được nó không? Và sau một năm, mình còn sử dụng món đồ này thường xuyên hay không? Nếu cả ba câu trả lời đều rõ ràng, đôi khi bỏ thêm tiền ngay từ đầu lại là lựa chọn tiết kiệm hơn về lâu dài. Bởi có những khoản tiết kiệm được vài triệu đồng nhưng đổi lại là nhiều năm sống chung với một bất tiện lặp đi lặp lại mỗi ngày – xét cho cùng, chưa chắc đã là tiết kiệm.