Trấn Thành nói thẳng: "Trần Ngọc Vàng bây giờ là Tóc Tiên 2, có nhiêu lộ hết"

Trong tập phát sóng mới nhất của Running Man Vietnam, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng là hai khách mời nhận được nhiều sự chú ý. Xuyên suốt các thử thách, cả hai duy trì khoảng cách nhất định, không về chung đội. Tuy nhiên, khi bước vào trò chơi tìm "thợ săn" đang ẩn mình giữa dàn người chơi, Trần Ngọc Vàng liên tục trở thành đối tượng bị nghi ngờ vì để lộ nhiều dấu hiệu đáng chú ý.

Đáng nói, trong một tình huống khi các thành viên bắt đầu hướng sự nghi ngờ sang Tóc Tiên, Trấn Thành bất ngờ lên tiếng: "Trần Ngọc Vàng bây giờ là Tóc Tiên 2, có nhiêu lộ hết". Câu nhận xét trực diện của nam MC khiến nữ ca sĩ thoáng giật mình, biểu cảm có phần sượng trân rồi nhanh chóng mỉm cười trở lại.

Thực chất, lời trêu chọc của Trấn Thành xuất phát từ diễn biến trò chơi, khi cả Trần Ngọc Vàng lẫn Tóc Tiên đều bị đặt vào diện nghi vấn vì những biểu hiện dễ khiến người khác chú ý. Cách ví von "Tóc Tiên 2" của nam MC vì thế tạo thêm tiếng cười cho chương trình, chứ không liên quan đến chuyện đời tư của hai nghệ sĩ.

Trấn Thành bất ngờ nói Trần Ngọc Vàng là "Tóc Tiên 2"

Biểu cảm lạ của Tóc Tiên sau câu trêu ghẹo của Trấn Thành

Ở tập trước, dù được chia về hai đội khác nhau, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn có màn tung hứng ăn ý khiến khán giả bật cười, đến mức Trấn Thành phải lên tiếng nghi ngờ. Cụ thể, Tóc Tiên về đội Quân A.P, trong khi Trần Ngọc Vàng chung đội với Ninh Dương Lan Ngọc.

Khi Trấn Thành tỏ ý xem nhẹ số xu Tóc Tiên đang nắm giữ và đánh giá cao Trần Ngọc Vàng hơn, nữ ca sĩ lập tức ôm mặt đàn anh rồi hỏi ngược: “Anh chắc chưa?”. Chưa dừng lại ở đó, Trần Ngọc Vàng cũng nhanh chóng phối hợp, thực hiện hành động tương tự, nhìn thẳng Trấn Thành và nói: “Anh đừng tin em”. Màn đối đáp nối tiếp đầy ăn ý của hai khách mời khiến những người có mặt không khỏi bật cười. Trước sự đồng lòng bất ngờ này, Trấn Thành chỉ biết hoang mang thốt lên: “Sao tụi nó đồng lòng vậy?”.

Clip: Trấn Thành nghi ngờ Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên đồng lòng

Tóc Tiên được khen vì chơi nhiệt tình, hài hước ở Running Man Vietnam

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng chú ý khi cùng hợp tác trong một MV, trong đó nam diễn viên đảm nhận vai người yêu của nữ ca sĩ. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm như nắm tay, ôm ấp, thậm chí là những nụ hôn thân mật, khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Chia sẻ về thông điệp sản phẩm, Tóc Tiên từng bày tỏ: “Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập ghềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu”.

Loạt cảnh quay táo bạo cũng từng khiến Tóc Tiên vấp phải ý kiến trái chiều. Trước bình luận của một khán giả cho rằng MV gây phản cảm, nữ ca sĩ không né tránh mà thẳng thắn phản hồi: “Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”. Cách đáp trả điềm tĩnh của Tóc Tiên khi ấy cũng nhận được sự chú ý.

Không chỉ những cảnh tình cảm, một số con số xuất hiện trong MV còn bị netizen soi xét, đặt nghi vấn là “mật mã tình yêu” giữa hai nhân vật. Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng giải thích rằng các con số này đơn thuần xuất phát từ ngày sinh của nhân vật và ngày phát hành sản phẩm, hoàn toàn không mang ẩn ý riêng. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Mọi người hỏi vụ này quá nên Tiên giải đáp cho câu chuyện không đi xa ạ. Đạo diễn không nghĩ ra được ngày nào nên lấy luôn sinh nhật 2 nhân vật và ngày ra MV cho nhanh gọn lẹ. Không có bất cứ ẩn ý gì đâu nha trời ơi”.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng gây chú ý sau khi đóng chung MV

Ảnh: FBNV