Năm 2026 này, Trấn Thành chính thức bị soán ngôi

Trong nhiều năm qua, Trấn Thành luôn được xem là một "tượng đài" tại phòng vé Việt với chuỗi phim trăm tỷ liên tiếp. Dịp Tết 2026, nam đạo diễn tiếp tục khẳng định vị thế khi bộ phim tâm lý giật gân Thỏ Ơi!! thống trị rạp chiếu và thu về gần 449,8 tỷ đồng. Ai cũng nghĩ ngôi vương của năm 2026 đã được an bài cho đến khi Trại Buôn Người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh xuất hiện vào cuối tháng 9.

Sau chuỗi ngày càn quét mọi cụm rạp trên toàn quốc, tối ngày 17/10, Box Office cập nhật Trại Buôn Người đã cán mốc doanh thu 450 tỷ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm vượt qua Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, chính thức vươn lên ngôi vương phim Việt ăn khách nhất năm 2026.

Trại Buôn Người cán mốc 450 tỷ đồng. (Ảnh: Box Office)

Đáng nói, Trại Buôn Người là dự án phim điện ảnh đầu tay của Toni Dương Bảo Anh. Ban đầu, ê-kíp chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là hòa vốn và hoàn trả kinh phí cho các nhà đầu tư. Thế nhưng, câu chuyện về hành trình giải cứu em gái của Ny (Steven Nguyễn) tại sào huyệt lừa đảo biên giới đã tạo nên hiệu ứng khủng khiếp khiến khán giả đổ xô mua vé xem phim. Từ hành trình giải cứu người thân, câu chuyện mở rộng sang cuộc sống của những nạn nhân bị kiểm soát, ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo và phải tìm cách sống sót, trốn thoát trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Không chỉ là phim có doanh thu cao nhất năm 2026, Trại Buôn Người còn liên tục ghi nhận chuỗi thành tích khủng kể từ khi ra rạp. Phim "bỏ túi" 100 tỷ đồng chỉ sau 3,5 ngày khởi chiếu, chạm mốc 300 tỷ đồng sau 12 ngày, chưa hề rời ngôi top 1 phòng vé ngày trong suốt 22 ngày. Sự bứt tốc này còn giúp nam chính Steven Nguyễn làm nên lịch sử khi trở thành nam diễn viên đầu tiên sở hữu 2 phim có tổng doanh thu chạm mốc 1.000 tỷ đồng.

Ảnh: NSX

Đồng thời, phim cũng vượt mốc 427 tỷ đồng của Bố Già, qua đó xác lập thành tích top 1 cho Toni Dương Bảo Anh - đạo diễn có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Bộ đôi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và NSX Mèo Bích Trang khẳng định thành công của phim không thể không nhờ sự may mắn, nhưng đó chỉ là một phần. Trại Buôn Người ghi điểm bởi cả cách kể chuyện kịch tính, giàu cảm xúc lẫn giá trị cốt lõi và nội dung đánh trúng tâm lý xã hội.

Phim vạch trần thế giới đen tối của những "địa ngục trần gian" lừa đảo xuyên biên giới qua hình thức "việc nhẹ, lương cao". Sự tham gia cố vấn của Hồ Hải Hiếu - một nhân chứng sống từng trốn thoát khỏi sào huyệt ngoài đời thực - càng khiến bộ phim mang đậm tính chân thực, ám ảnh.

Điều khiến thành tích này đáng chú ý là Trại Buôn Người không ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán hay một kỳ nghỉ lễ dài, vốn thường là thời điểm thuận lợi để phim Việt tiếp cận lượng khán giả lớn. Bộ phim cũng không dựa vào sức hút của một thương hiệu điện ảnh đã được xây dựng qua nhiều phần. Thay vào đó, tác phẩm chinh phục khán giả bằng câu chuyện tội phạm mang tính thời sự, những trường đoạn hành động và hành trình sinh tồn của các nhân vật.

Ảnh: NSX

Có thể nói, Trại Buôn Người không chỉ dừng lại ở một tác phẩm giải trí mà còn trở thành một "hồi chuông cảnh tỉnh" sâu sắc, được cả Thông tin Chính phủ khuyến khích người dân đi xem để nâng cao tinh thần cảnh giác. Sức hút của phim lớn đến mức các rạp chiếu phải tăng suất chiếu lên tới hơn 5.000 suất/ngày, áp đảo các đối thủ nội địa lẫn quốc tế ra rạp cùng thời điểm. Hành trình tại rạp vẫn có thể tiếp tục đưa doanh thu lên cao hơn, nhưng cú đổi ngôi này đã đủ để trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt năm nay.

Nguồn: Box Office