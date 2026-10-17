Cô bé bị bạn bè xa lánh vì da quá trắng giờ lớn lên làm dâu gia tộc nghìn tỷ, sống trong dinh thự tại TP.HCM

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh ra trong gia đình có bố là công an, mẹ là bác sĩ. Linh Rin chia sẻ gia đình mong muốn cô sẽ theo nghề của bố hoặc mẹ. Tuy vậy, cô lại có niềm đam mê với nghệ thuật, và đây cũng là lý do khiến Linh Rin và bố nảy sinh mâu thuẫn.

"Bố mẹ cũng muốn tôi theo nghề công an hoặc bác sĩ nhưng tôi không muốn. Thời gian đầu vào showbiz, tôi đi chụp, đi diễn, đi quay, làm MC, tôi và bố tôi cũng phải đấu tranh. Bố làm hình sự nên không thích con là nghệ sĩ. Song tôi nghĩ tôi phải có con đường đi riêng và muốn khẳng định cho bố. Bố cũng giận khoảng 6 tháng đến 1 năm sau đó dần dần chấp nhận. Tôi giữ được quan điểm của mình.

Khi bố tôi lui về nghỉ hưu sớm thì bắt đầu chiều chuộng em gái tôi, ủng hộ những đam mê của con gái. Em gái tôi theo ngành luật và cũng không theo nghề của bố mẹ. Tôi ảnh hưởng tính cách của bố nhiều. Hồi tôi bé, bố đi làm về là luôn luôn đón con và có những chia sẻ với con cái", Linh Rin từng chia sẻ.

Quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật của Linh Rin không được gia đình ủng hộ ngay từ đầu

Linh Rin dần được biết đến nhờ gương mặt thanh tú, gu thời trang cá tính và làn da trắng nổi bật. Cô từng tham gia các sân chơi dành cho giới trẻ như Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, sau đó hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và góp mặt trong một số bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online hay Lời nói dối ngọt ngào.

Không thể phủ nhận vẻ ngoài chính là lợi thế giúp Linh Rin sớm nổi tiếng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chính làn da trắng từng khiến mỹ nhân sinh năm 1993 bị bạn bè xa lánh. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Linh Rin kể: "Hồi cấp 1, bạn bè nghĩ tôi bị bạch tạng nên không chơi với tôi. Mẹ tôi là một người rất kỹ trong việc chăm sóc da vì mẹ học bác sĩ ra. Mẹ từng bảo tôi ra nắng nhiều, không phải để cho con bị đen mà cho da khỏe. Tôi không thích trắng nên càng đi nắng nhiều hơn và không che chắn gì hết.

Cho đến khi da tôi có tàn nhang thì mình mới cảm thấy "có gì đó sai sai". Lúc đó mẹ bảo tôi cần phải dưỡng da và tôi bắt đầu chăm sóc. Mỗi lần tôi ra nắng là da có đốm nâu và khoảng 3-6 tháng sẽ hết, phải dưỡng rất nhiều. Nên mỗi lần ra nắng tôi rất phân vân nhưng tôi muốn da mình khỏe chứ không muốn trắng tinh không tì vết".

Làn da trắng từng khiến Linh Rin bị bạn bè tiểu học xa lánh vì ai cũng nghĩ cô bệnh bạch tạng

Với nhiều lợi thế, tưởng chừng Linh Rin sẽ là ngôi sao tiềm năng của Vbiz, ai ngờ sau khi tham gia The Look 2017, cô dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, lifestyle và xuất hiện với tần suất ít hơn trước công chúng.

Trước khi quyết định sang Anh du học dài hạn, Linh Rin từng tham gia một khóa học ngắn hạn kéo dài 4 tuần tại Central Saint Martins College of Art and Design, ngôi trường lâu đời thuộc Đại học Mỹ thuật London. Trùng hợp thay, đây cũng là giai đoạn cô và Phillip Nguyễn mới bắt đầu hẹn hò.

Linh Rin cho biết cô đã dành cả năm để chuẩn bị cho kế hoạch du học Anh và ban đầu xác định sẽ ở lại lâu dài. Tuy nhiên, khi nhận ra Phillip Nguyễn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt hơn và dường như không muốn cô rời đi, người đẹp bắt đầu cân nhắc lại. Thời điểm ấy, cả hai mới yêu nhau khoảng một năm, chưa thể chắc chắn về tương lai hay chuyện kết hôn. Cuối cùng, Linh Rin quyết định trở về Việt Nam sau nhiều lần đắn đo. Cô thừa nhận đây là lựa chọn đầy mạo hiểm, bởi những tín hiệu tình cảm từ Phillip chủ yếu đến từ cảm nhận của bản thân, còn quyết định sau cùng vẫn phải do cô tự đưa ra.

Linh Rin và Phillip Nguyễn có chuyện tình lãng mạn trước khi quyết định về chung một nhà

Sau đám cưới đẹp như mơ tại Philippines vào tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp đôi thường dành cho nhau những lời ngọt ngào trong các dịp đặc biệt, đồng thời đồng hành trong công việc và cuộc sống. Từ hot girl Hà thành từng hoạt động sôi nổi trong showbiz, Linh Rin dần lui về chăm lo cho tổ ấm, tận hưởng cuộc sống riêng tư bên ông xã doanh nhân.

Tháng 11/2023, vợ chồng Linh Rin đón con gái đầu lòng, bé Caroline, tên thân mật là Cà Rốt. Sau khi làm mẹ, người đẹp càng kín tiếng, hạn chế chia sẻ hình ảnh đời tư và tập trung vun vén gia đình. Cả hai hiện sinh sống tại TP.HCM trong cơ ngơi bề thế, có không gian rộng rãi và thiết kế sang trọng. Dù ít phô trương cuộc sống xa hoa, những khoảnh khắc hiếm hoi được hé lộ vẫn khiến nhiều người chú ý đến tổ ấm viên mãn của nàng dâu hào môn.

Cả hai đánh dấu cột mốc đặc biệt bằng lễ cưới đẹp như mơ tại Philippines

Cơ ngơi mà Linh Rin và Phillip Nguyễn sinh sống sau hôn lễ