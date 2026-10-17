Người đàn ông Phương Oanh gọi là “hoa hậu thân thiện”: Đồng nghiệp tung hô “giàu nhất miền Bắc”, chủ loạt bất động sản khủng

Không chỉ là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, Mạnh Trường còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn và cơ ngơi đáng mơ ước. Đáng chú ý, nam diễn viên từng được bạn diễn Phương Oanh dành nhiều lời khen về tính cách, sự tinh tế và khả năng phối hợp ăn ý trước ống kính.

Từ nam người mẫu đến gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng

Sinh năm 1985 tại Hà Nội, Mạnh Trường tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Trường, từng bước xây dựng sự nghiệp từ lĩnh vực người mẫu trước khi theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh dần trở thành một trong những gương mặt nam được yêu thích trên màn ảnh nhỏ phía Bắc. Sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng cao ráo cùng phong thái lịch lãm, Mạnh Trường thường được giao những vai diễn có xuất thân khá giả, thành đạt hoặc mang hình tượng người đàn ông có sức hút với phái nữ.

Mạnh Trường có ngoại hình phù hợp nhiều dạng vai (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, sự nghiệp của Mạnh Trường không chỉ được xây dựng bằng ngoại hình. Qua nhiều dự án như Zippo, Mù Tạt Và Em, Cả Một Đời Ân Oán, Hương Vị Tình Thân, Đừng Nói Khi Yêu hay Chúng Ta Của 8 Năm Sau, nam diễn viên từng bước chứng minh khả năng đảm nhận những nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Anh cũng từng giành giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards, ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu phim truyền hình.

Anh từng nhận nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Dù thường xuyên xuất hiện với hình tượng những người đàn ông phong độ, thành đạt, Mạnh Trường ngoài đời lại được đồng nghiệp nhận xét là người hòa nhã, dễ làm việc cùng. Đây cũng chính là điều khiến anh nhận được lời khen đặc biệt từ Phương Oanh, nữ diễn viên từng có hai lần hợp tác đáng nhớ với anh trên màn ảnh.

Phương Oanh - Mạnh Trường là cặp bạn diễn ăn ý trên màn ảnh (Ảnh: VTV)

Được Phương Oanh gọi là “hoa hậu thân thiện”, hai lần đóng chung đều ăn ý

Năm 2021, khi chia sẻ về người bạn diễn trong Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh từng dành cho Mạnh Trường lời nhận xét đáng chú ý. Nữ diễn viên gọi anh là Hoa hậu thân thiết, cho biết không chỉ mình mà các bạn diễn khác kể cả nam lẫn nữ đều rất cảm mến và muốn đóng với anh Trường.

Phương Oanh cũng nói thêm rằng bản thân là người có cá tính mạnh, dễ bùng nổ nên khi làm việc dài hơi với một đồng nghiệp nền tính như Mạnh Trường, cô cảm thấy an tâm. Trong hơn một năm hợp tác, cả hai đôi lúc vẫn tranh luận vì chưa hiểu ý nhau, nhưng nam diễn viên luôn biết nhường nhịn. Đây không đơn thuần là lời khen xã giao về tính cách, mà còn cho thấy sự tin tưởng của Phương Oanh đối với người bạn diễn đã đồng hành cùng cô qua nhiều cảnh quay.

(Ảnh: VTV)

Trước Hương Vị Tình Thân, cả hai từng đóng chung trong Ngược Chiều Nước Mắt. Trong bộ phim này, Mạnh Trường đảm nhận vai Thành, còn Phương Oanh vào vai Mai, em dâu của Thành. Mối quan hệ giữa hai nhân vật có những tình huống nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm, tạo nên không ít diễn biến căng thẳng. Việc từng làm việc cùng nhau từ trước giúp cả hai có cơ hội hiểu rõ hơn cách diễn xuất, nhịp cảm xúc cũng như phương pháp phối hợp của đối phương. Sau hai lần đóng chung, Phương Oanh cũng gọi Mạnh Trường là bạn diễn ăn ý nhất của mình.

Hôn nhân thanh mai trúc mã, cơ ngơi trải dài từ Hà Nội đến Phú Thọ, Hưng Yên,...

Nếu trên màn ảnh Mạnh Trường thường gắn với hình tượng người đàn ông thành đạt, ngoài đời anh cũng có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam diễn viên kết hôn với bà xã Lan Phương vào năm 2008. Cả hai quen biết từ thời học sinh, trải qua nhiều năm gắn bó trước khi chính thức xây dựng gia đình. Hiện vợ chồng Mạnh Trường có ba người con và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp trên mạng xã hội.

Mạnh Trường và vợ (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh tổ ấm viên mãn, khối bất động sản của gia đình Mạnh Trường cũng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý. Gia đình anh hiện gắn với nhiều cơ ngơi đáng chú ý như căn hộ cao cấp tại Hà Nội, biệt thự nghỉ dưỡng ở Phú Thọ, căn biệt thự liền kề tại Hưng Yên, biệt thự trên núi tại tỉnh Hòa Bình,...

Trong đó, căn hộ tại Hà Nội có diện tích khoảng 140m², được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất cao cấp. Biệt thự nghỉ dưỡng ở Phú Thọ có khuôn viên khoảng 600m², nổi bật với không gian sân vườn xanh mát và hồ bơi ngoài trời, là nơi gia đình tìm về nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn. Đáng chú ý nhất là căn biệt thự liền kề tại Hưng Yên mà vợ chồng nam diễn viên mua từ năm 2024 và tiếp tục đầu tư cải tạo, thiết kế lại. Công trình có ba mặt thoáng, không gian rộng rãi và được chăm chút theo sở thích của gia đình. Qua những hình ảnh do Lan Phương chia sẻ, căn nhà gây ấn tượng bởi thiết kế bề thế, nội thất sang trọng và không gian thông tầng. Nhiều cư dân mạng ví cơ ngơi này như một khách sạn cao cấp. Chính những bất động sản tại nhiều địa phương đã khiến Mạnh Trường được một số đồng nghiệp gọi là “nam diễn viên giàu nhất miền Bắc”.

Mạnh Trường thường được các đồng nghiệp gọi là "diễn viên giàu nhất miền Bắc" (Ảnh: Chụp màn hình)

Loạt cơ ngơi của vợ chồng Mạnh Trường (Ảnh: FBNV)