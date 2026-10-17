Cuộc sống thực của Tiến sĩ SN 1978 ở TP.HCM, sở hữu tài sản chứng khoán 4.097 tỷ

Đó là Trần Hùng Huy (SN 1978, ở TP.HCM)!

Anh gia nhập ACB từ năm 2002, từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Marketing, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực và Phó Tổng giám đốc trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT vào năm 2012, khi mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Anh để lại nhiều dấu ấn đáng kể trên thương trường. Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, Trần Hùng Huy nắm giữ khoảng 198,9 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn ngân hàng. Với giá đóng cửa 20.700 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 17/10/2026, số cổ phiếu này có giá trị thị trường ước tính hơn 4.117 tỷ đồng. Con số có thể thay đổi theo biến động giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Doanh nhân Trần Hùng Huy. Ảnh: FBNV.

Về học vấn, nam doanh nhân tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Chapman (Mỹ) vào năm 2000 với 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kinh doanh quốc tế. Đến năm 2002, anh hoàn thành bậc học Thạc sĩ cũng tại ngôi trường này. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Bên cạnh công việc điều hành ngân hàng và nền tảng học vấn đáng chú ý, Trần Hùng Huy còn được quan tâm bởi những chia sẻ trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội, Trần Hùng Huy cũng khá năng nổ khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc, sở thích và các hoạt động cá nhân, qua đó hé lộ những khía cạnh đời thường bên cạnh vai trò Chủ tịch ACB.

Từ tập luyện thể thao, du lịch đến trải nghiệm các bộ môn mới, những hình ảnh được chia sẻ phần nào hé lộ cách vị chủ tịch tận hưởng cuộc sống bên ngoài phòng họp.

Một trong những sở thích nổi bật của Chủ tịch ACB là rèn luyện thể chất. Dù lịch trình công việc bận rộn, nam doanh nhân vẫn sắp xếp thời gian đến phòng gym; thử sức với nhiều bộ môn khác nhau như lướt sóng, trượt tuyết, trượt ván, bắn cung, cưỡi ngựa và pickleball. Những hình ảnh tập luyện, đi biển hay tham gia các hoạt động ngoài trời cũng nhiều lần thu hút sự chú ý.

Ảnh: FBNV.

Trần Hùng Huy giỏi các bộ môn thể thao. Ảnh: FBNV.

Bởi thế, ở tuổi 48, anh vẫn được nhận xét có phong cách trẻ trung và thân hình săn chắc.

Với nam doanh nhân này, thể thao không chỉ gắn với việc rèn luyện sức khỏe mà còn là một cách thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Bên cạnh các hoạt động cá nhân, anh cũng tích cực tham gia những chương trình vận động, thử thách thể lực trong các buổi team building của công ty.

Ngoài thể thao, du lịch cũng là một phần đáng chú ý trong cuộc sống của nam doanh nhân. Thay vì chỉ lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng, anh thường tìm đến các hành trình khám phá thiên nhiên, trải nghiệm địa hình và thử thách bản thân.

Vào năm 2025, Trần Hùng Huy từng gây chú ý khi chia sẻ hành trình chinh phục Mae Hong Son Loop - cung đường nổi tiếng ở vùng Tây Bắc nước này, dài gần 700 km với hàng nghìn khúc cua bằng mô tô phân khối lớn tại Thái Lan.

Ảnh: FBNV.

Anh có sở thích du lịch, đi phượt. Ảnh: FBNV.

Một khía cạnh khác cũng khiến vị chủ tịch được chú ý là niềm yêu thích nghệ thuật. Anh biết chơi piano, hát và nhảy. Đặc biệt, màn trình diễn tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ACB vào tháng 6/2023 từng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, cho thấy hình ảnh khác biệt của một lãnh đạo ngân hàng khi xuất hiện trên sân khấu.

Trên mạng xã hội, Trần Hùng Huy tương đối cởi mở khi chia sẻ các hoạt động và sở thích cá nhân, đồng thời tích cực tương tác với người theo dõi.

Nam doanh nhân còn có năng khiếu nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Nhìn từ những hình ảnh và thông tin đã được chia sẻ, cuộc sống ngoài công việc của Chủ tịch ACB có nhiều màu sắc: từ tập luyện thể thao, khám phá những cung đường mới đến âm nhạc và các sở thích nghệ thuật. Đây cũng là những khía cạnh khiến anh được chú ý trên mạng xã hội, bên cạnh vai trò lãnh đạo một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam.