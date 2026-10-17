Sinh viên kiếm tiền ngày càng sớm, nhưng có thể đang bỏ quên một thứ quan trọng

Tại nhiều thành phố, một sinh viên có thể vừa lên giảng đường, vừa nhận lớp gia sư, làm thực tập sinh hoặc phục vụ theo ca. Thu nhập tự kiếm giúp các bạn chủ động hơn với một phần chi phí và có thêm kinh nghiệm nghề nghiệp. Nhưng tiền vào tài khoản chưa đồng nghĩa với việc tài chính đã nằm trong tầm kiểm soát: nguồn thu thất thường nhưng các khoản chi nhỏ cộng dồn nhanh, những quyết định mua sắm và thanh toán số được thực hiện chỉ trong vài thao tác.

Bức tranh này hiện lên trong Students Behavior Report 2025 của Cốc Cốc Research. Khảo sát ghi nhận 56% sinh viên được hỏi đang làm thêm; các công việc phổ biến gồm gia sư hoặc trợ giảng (19%), thực tập (17%) và bán hàng, phục vụ (15%). Mức thu nhập từ việc làm thêm phổ biến là 1 - 3 triệu đồng mỗi tháng. Cùng lúc, 58% vẫn nhận hỗ trợ tài chính từ gia đình. Hơn một phần ba đang tự lập thông qua việc làm thêm hoặc học bổng; 26% xem việc làm thêm là nguồn thu nhập chính, còn 11% xem học bổng là trụ cột tài chính hàng tháng.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ đã sớm tham gia vào thị trường lao động và đóng góp vào chi phí học tập, sinh hoạt của mình. Tuy nhiên, khi khoản thu chủ yếu ở mức vài triệu đồng mỗi tháng và có thể thay đổi theo lịch học, lịch làm, một quyết định chi tiêu thiếu cân nhắc dễ làm xáo trộn ngân sách. Tự chủ vì thế không phải chỉ là kiếm ra thật nhiều tiền mà người trẻ phải biết dự tính khoản bắt buộc, theo dõi dòng tiền và dành phần phù hợp cho những mục tiêu sắp tới.

Có thu nhập chưa đồng nghĩa với tự chủ

Thách thức của sinh viên thường bắt đầu từ sự chênh lệch giữa nhịp thu và nhịp chi. Tiền làm thêm có thể về theo ca hoặc theo tháng, trong khi tiền nhà, học phí, đi lại và ăn uống đến hạn đều đặn. Bên cạnh các khoản thiết yếu, mua sắm, ăn ngoài, giải trí và những trải nghiệm mới cũng là một phần đời sống sinh viên. Nếu không có kế hoạch, các khoản chi không lớn khi đứng riêng có thể cộng lại thành áp lực vào cuối tháng.

Vũ Trụ Đồng Tiền 2026 đưa thêm các bài toán liên quan đến thu thập và xử lý thông tin, phân tích dữ liệu, hành vi thị trường, nhận diện cơ hội cũng như đánh giá rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

Môi trường số khiến việc cân nhắc càng cần thiết. Quảng cáo cá nhân hóa và nội dung trên mạng xã hội liên tục gợi ý sản phẩm, còn thanh toán không tiền mặt hay hình thức “mua trước, trả sau” làm cho khoản chi có vẻ nhẹ hơn ở thời điểm đặt mua. Điều đáng quan tâm là người trẻ cần có công cụ để tự hỏi: món hàng có phục vụ nhu cầu thật không, tổng số tiền phải trả là bao nhiêu, và khoản chi này ảnh hưởng thế nào đến những nghĩa vụ đã có?

Câu hỏi ấy đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên, nhóm thường tiếp cận các xu hướng tiêu dùng và thanh toán mới qua điện thoại. Biết tạm dừng, kiểm tra thông tin sản phẩm, đọc điều kiện thanh toán và so sánh với ngân sách là những kỹ năng có thể rèn luyện. Chúng không đòi hỏi người trẻ phải từ bỏ niềm vui hay mọi trải nghiệm; chúng giúp mỗi người phân biệt được lựa chọn mình muốn với lựa chọn mình có thể duy trì.

Giáo dục tài chính cần gắn với tình huống thật

Tài chính cá nhân liên quan đến nhiều quyết định trong đời sống sinh viên: chia khoản thu cho nhu cầu thiết yếu, lên kế hoạch cho học phí, giữ một khoản dự phòng, hiểu lãi suất và trách nhiệm khi vay, nhận diện lời mời đầu tư hoặc kiếm tiền thiếu minh bạch. Đây không chỉ là kiến thức dành cho sinh viên kinh tế. Người học ở bất kỳ ngành nào cũng sẽ phải quản lý thu nhập, hợp đồng, dữ liệu cá nhân và rủi ro khi bước vào môi trường nghề nghiệp.

Vì vậy, giáo dục tài chính hiệu quả cần vượt khỏi những khái niệm trừu tượng. Người học cần được thực hành với tình huống cụ thể: chọn khoản nào cần ưu tiên khi thu nhập giảm, tính tổng chi phí của một món hàng trả góp, kiểm tra dấu hiệu đáng ngờ trong một lời mời đầu tư, hoặc lập kế hoạch cho khoản thu không ổn định. Khi tự giải thích vì sao chọn một phương án và nhìn thấy hệ quả của phương án đó, sinh viên có cơ hội hình thành thói quen ra quyết định bền vững hơn.

Vũ Trụ Đồng Tiền là một trong những sân chơi đưa các vấn đề ấy đến với khán giả trẻ bằng hình thức thi đấu. Trong chín trận Tứ kết mùa 2026, sinh viên từ nhiều trường và lĩnh vực được đặt trước các chủ đề như lừa đảo tài chính, dữ liệu và danh tính số, thuế, tín dụng, kinh doanh trực tuyến, sở hữu trí tuệ và ảnh hưởng của news feed tới hành vi mua sắm. Các thử thách buộc người chơi vận dụng kiến thức, lựa chọn cách sử dụng nguồn lực và cân nhắc rủi ro trong giới hạn thời gian.

Sau vòng Tứ kết, chín gương mặt đại diện cho nhiều môi trường đào tạo khác nhau đã giành quyền đi tiếp. Sự đa dạng ấy nhắc rằng năng lực tài chính hữu ích với sinh viên ở mọi ngành: từ công nghệ, luật và truyền thông đến kinh doanh hay các lĩnh vực khác. Ai cũng cần hiểu những quyết định của mình tác động thế nào đến nguồn lực, quyền lợi và trách nhiệm cá nhân.

Các tập Bán kết Vũ Trụ Đồng Tiền 2026 dự kiến phát sóng vào 14h chiều Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/10 trên VTV3. Đây là dịp để khán giả theo dõi cách những sinh viên trẻ xử lý các bài toán mới, đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi về kỹ năng mà người học cần có để bước vào đời sống tự lập. Sự quan tâm của cộng đồng sẽ giúp chủ đề giáo dục tài chính được bàn luận rộng hơn, vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi.

Sinh viên ngày nay đang chủ động tìm việc, tạo thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm từ sớm. Để nỗ lực đó chuyển thành sự tự chủ lâu dài, các bạn cũng cần học cách phân bổ tiền, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, hiểu rủi ro và ra quyết định dựa trên thông tin đáng tin cậy. Giáo dục tài chính không trao cho người trẻ một công thức để làm giàu nhanh; điều thiết thực hơn là giúp họ có thêm lựa chọn và bình tĩnh hơn khi đối diện với tiền bạc.