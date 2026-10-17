Đồng loạt 18 cửa hàng cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo có thông báo đặc biệt đến toàn bộ khách hàng

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, King Coffee (do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập) thông báo về việc triển khai chương trình tặng hoa hồng vải cho khách hàng có hóa đơn từ 99.000 đồng, áp dụng từ ngày 18 đến 20/10/2026 tại 18 cơ sở ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Chi nhánh King Coffee tại 310 Phan Chu Trinh, phường Tam Thắng. Ảnh: King Coffee

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm thuộc menu đồ uống của King Coffee, không bao gồm bánh, nước suối, sản phẩm bán lẻ (Retail) và nước đóng lon. Khuyến mại không được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc sản phẩm khác.

Động thái này nằm trong chuỗi hoạt động của các thương hiệu đồ uống nhân dịp 20/10, thời điểm nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ ăn uống thường gắn với các hoạt động tặng quà, gặp gỡ và chúc mừng.

Theo đó, King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2016, trước khi trở về Việt Nam. Bà cho rằng để cà phê Việt được thế giới tôn trọng, một trong những điều tiên quyết là phải chiến thắng ở thị trường khó tính nhất. Hành trình từ Mỹ, thương hiệu cà phê của nữ doanh nhân đã lan tỏa ra 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, rồi quay về chiếm lĩnh thị trường nội địa là một thử thách đầy bản lĩnh. Chia sẻ trên truyền thống, bà cho biết cà phê Việt Nam xứng đáng có một vị trí trang trọng trên bản đồ thế giới, không phải là một phần nhỏ bé của một chuỗi giá trị hiện thời.

Hiện này menu đồ uống của King Coffee chuyên về các loại cà phê pha phin truyền thống, cà phê pha máy và và các thức uống sáng tạo từ cà phê. Ngoài ra cửa hàng còn phục vụ các loại đồ uống đá xay, trà, nước ép…