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Tất cả người dân có giao dịch sau cần lưu lại thông tin tài khoản và liên hệ ngân hàng, cơ quan Công an gần nhất

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Cơ quan Công an cho biết người dân cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, không để tâm lý ham lợi nhuận chi phối quyết định.

Mới đây, Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua livestream “mở ngọc trai”.

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức livestream mở vỏ trai, giới thiệu những viên ngọc được cho là có giá trị lớn, kết hợp bình luận tạo hiệu ứng đám đông để thu hút người xem. Sau đó, chúng mời gọi người tham gia nạp tiền mua ngọc, cam kết thu mua lại với giá cao để tạo niềm tin và đánh vào tâm lý ham lợi nhuận.

Lừa đảo qua livestream “mở ngọc trai”. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ mua những gói có giá trị lớn hơn hoặc viện lý do phải đóng phí xác minh, phí giao dịch, phí kích hoạt để nhận tiền bán ngọc. Mỗi lần chuyển tiền lại phát sinh một điều kiện mới. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm hoặc nghi ngờ bị lừa, các đối tượng có thể khóa tài khoản, chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thực chất, giá trị ngọc, mức giá thu mua và cam kết thanh toán có thể hoàn toàn do các đối tượng tự đưa ra, không có căn cứ kiểm chứng độc lập. Việc mở ngọc trực tiếp trên livestream không đồng nghĩa giao dịch minh bạch, ngọc có giá trị như quảng cáo hay người tham gia chắc chắn thu được lợi nhuận.

Để phòng ngừa, Công an phường Trấn Biên, TP Đồng Nai khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức livestream mời gọi nạp tiền, cam kết mua lại với giá cao hoặc bảo đảm lợi nhuận. Không chuyển tiền chỉ dựa vào quảng cáo, bình luận trên mạng và tuyệt đối không nộp thêm phí khi có dấu hiệu bất thường.

Trường hợp nghi bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ đường dẫn livestream, tin nhắn, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch; liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Công an phường Trấn Biên khuyến cáo: Không có khoản lợi nhuận nào được bảo đảm chỉ bằng lời quảng cáo trên mạng. Người dân cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, không để tâm lý ham lợi nhuận chi phối quyết định, tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

(Theo Cổng TTĐT Công an TP Đồng Nai)

Đinh Anh

Đời sống & Pháp luật

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