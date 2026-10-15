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Họ của Thuý Kiều là gì? Câu hỏi trong Ai Là Triệu Phú khiến người chơi “cầu cứu”

| | Sống

Từng học Truyện Kiều trên ghế nhà trường nhưng đến khi được hỏi Thuý Kiều mang họ gì, không ít người vẫn phải khựng lại vài giây để nhớ đáp án.

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng tối 8/11/2022, một câu hỏi tưởng chừng quen thuộc về tác phẩm văn học kinh điển của đại thi hào Nguyễn Du bất ngờ khiến người chơi lúng túng, khán giả theo dõi cũng phải suy nghĩ theo: “Trong Truyện Kiều, nhân vật Thuý Kiều mang họ gì?”.

Đáng chú ý, đây là câu hỏi số 6, tương ứng với mốc tiền thưởng 3 triệu đồng. Bốn phương án được chương trình đưa ra gồm A. Nguyễn, B. Vương, C. Lê và D. Trần. Dù Truyện Kiều là tác phẩm từng được học trong chương trình phổ thông, việc nhớ chính xác họ của nhân vật chính lại không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Câu hỏi khiến người chơi lúng túng (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, ngay khi đối diện với câu hỏi này, người chơi đã thừa nhận mình từng học tác phẩm nhưng không nhớ rõ Thuý Kiều mang họ gì. Cuối cùng, người chơi phải nhờ đến quyền trợ giúp 50:50 để loại bỏ hai phương án sai, qua đó tìm ra đáp án đúng.

Câu hỏi sau khi lên sóng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít khán giả cũng rơi vào tình huống tương tự, tên nhân vật thì quá quen, câu chuyện về cuộc đời nàng Kiều cũng không xa lạ nhưng hỏi đến họ lại chẳng thể trả lời ngay lập tức. Thậm chí, từ khoá “Truyện Kiều”, “Thuý Kiều họ gì” khi đó còn được ghi nhận lọt top tìm kiếm, đến hơn 10 nghìn lượt tra cứu trên Google.

Một số ý kiến thừa nhận đã đọc và học Truyện Kiều từ thời đi học nhưng chưa từng để ý kỹ chi tiết này. Trong khi đó, cũng có người phân vân giữa những đáp án được đưa ra, bởi Nguyễn là họ của chính tác giả Nguyễn Du, còn Vương, Lê hay Trần đều là những họ quen thuộc trong văn học Việt Nam.

Vậy đáp án chính xác là gì?

Câu trả lời là họ Vương. Ngay ở những câu thơ mở đầu Truyện Kiều, Nguyễn Du đã giới thiệu gia đình của nhân vật chính bằng những dòng quen thuộc:

“Có nhà viên ngoại họ Vương

Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

Một trai con thứ rốt lòng

Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia

Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân”.

Sau khi sử dụng trợ giúp 50:50, người chơi đã chọn được đáp án đúng (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, Thuý Kiều có tên đầy đủ là Vương Thuý Kiều, là chị cả trong gia đình, phía sau còn có em gái Thuý Vân và em trai Vương Quan. Chi tiết này đã xuất hiện ngay từ phần đầu tác phẩm, nhưng nếu chỉ nhớ cốt truyện hoặc những đoạn trích quen thuộc trong sách giáo khoa, người đọc vẫn có thể bỏ qua.

Điều khiến câu hỏi này trở nên thú vị nằm ở chỗ nó không yêu cầu người chơi phân tích một điển tích phức tạp hay ghi nhớ kiến thức chuyên ngành. Đó đơn giản là một chi tiết cơ bản trong tác phẩm nổi tiếng, nhưng lại đủ sức khiến người đã học qua cũng phải ngập ngừng khi trả lời.

Và có lẽ đây cũng là lý do câu hỏi trong Ai Là Triệu Phú nhận được nhiều sự quan tâm sau khi phát sóng. Đó cũng là điều thú vị trong chương trình này. Bởi đôi khi, những kiến thức tưởng đã nằm sẵn trong trí nhớ lại là thứ khiến chúng ta bối rối nhất khi bất ngờ được hỏi đến.

Theo Hải My

Đời sống & Pháp luật

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