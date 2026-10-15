Nói thật: Đừng ai dại rã đông thịt theo 2 cách này kẻo vi khuẩn sinh sôi, bệnh từ miệng mà vào

Nhiều gia đình có thói quen mua vài cân thịt một lần, chia thành từng túi nhỏ rồi xếp kín ngăn đông. Cách bảo quản này rất tiện, nhưng đến lúc nấu ăn lại thường phát sinh một tình huống quen thuộc: quên lấy thịt ra từ trước. Miếng thịt còn cứng mà bữa cơm đã đến giờ, người thì đặt luôn ra bàn chờ tan, người sốt ruột hơn lại ngâm vào nước ấm, nước nóng cho nhanh. Vấn đề nằm ở chỗ thịt đông lạnh không tan đều trong cùng một thời điểm. Khi phần giữa vẫn còn cứng như đá, lớp thịt bên ngoài đã có thể mềm và ấm lên từ lâu. Đây mới là phần cần cảnh giác. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết khoảng từ 4-60 độ C thường được gọi là vùng nguy hiểm đối với thực phẩm, bởi vi khuẩn có thể phát triển nhanh trong khoảng nhiệt độ này. Đông lạnh cũng không có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn. Khi thực phẩm ấm trở lại, những vi khuẩn còn tồn tại có thể tiếp tục phát triển. Vì thế, có 2 kiểu rã đông tưởng nhanh và tiện nhưng không nên làm.

1. Đặt thịt ra ngoài bàn bếp rồi để tự tan

Sáng lấy thịt ra đặt trong chậu, trưa mới nấu hoặc chiều đi làm về lấy thịt khỏi ngăn đá, để trên bàn rồi tranh thủ làm việc khác. Cách này chẳng cần chuẩn bị gì nên rất nhiều người vẫn làm. Nhưng hãy hình dung một miếng thịt đông dày: nhiệt từ môi trường tác động vào bề mặt trước rồi mới dần truyền vào bên trong. Bởi vậy, có thời điểm sờ vào giữa miếng thịt vẫn thấy cứng, nhưng phần ngoài đã rã hoàn toàn. Nếu tiếp tục nằm ở nhiệt độ phòng, lớp thịt bên ngoài có thể bước vào khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong khi người dùng vẫn nghĩ thịt chưa rã xong. Đáng nói, việc nấu chín sau đó không phải lý do để chủ quan với khâu rã đông. FDA lưu ý một số vi sinh vật có thể tạo ra độc tố khi thực phẩm bị để không đúng cách; một số độc tố có thể tồn tại ngay cả khi quá trình nấu đã tiêu diệt chính vi khuẩn đó.

Giải pháp: Nếu hôm sau cần nấu, tối hôm trước có thể chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát. Đây là cách chậm nhưng nhàn nhất vì thịt được rã trong môi trường lạnh, thay vì nằm nhiều giờ trên bàn bếp.

2. Ngâm thịt trong nước nóng để ép tan nhanh

Thấy miếng thịt quá cứng, nhiều người nghĩ rất đơn giản: nước lạnh rã lâu thì dùng nước ấm, muốn nhanh hơn nữa thì dùng nước nóng. Miếng thịt quả thực sẽ mềm nhanh hơn, nhưng nhanh không đồng nghĩa với an toàn. Nước nóng làm phần ngoài của thịt tăng nhiệt rất nhanh. Trong khi lõi thịt còn lạnh hoặc thậm chí chưa tan đá, bề mặt có thể đã ấm lên đáng kể. Thành ra cách làm này tạo ra đúng tình trạng cần tránh: bên trong chưa rã xong nhưng bên ngoài lại được đưa nhanh vào điều kiện thuận lợi hơn cho vi khuẩn phát triển.

Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ nêu rõ không nên rã đông thực phẩm bằng nước nóng. Nếu muốn dùng nước để rút ngắn thời gian, cách được khuyến nghị là cho thịt vào túi kín rồi ngâm trong nước lạnh, thay nước khoảng 30 phút một lần để nước không ấm dần lên. Thịt sau khi rã theo cách này nên được chế biến ngay.

Có 3 cách rã đông thịt an toàn dễ nhớ

Không cần biến chuyện rã đông thành việc phức tạp. Chỉ cần tùy thời gian mà chọn một trong ba cách:

- Có nhiều thời gian: Chuyển thịt xuống ngăn mát tủ lạnh và để rã từ từ. Đây là cách ít phải để mắt nhất.

- Cần nhanh hơn: Cho thịt vào túi kín, ngâm trong nước lạnh và thay nước khoảng 30 phút/lần. Không thay nước lạnh bằng nước nóng cho nhanh.

- Cần nấu ngay: Có thể dùng chế độ rã đông của lò vi sóng, nhưng phải chế biến ngay sau đó vì một số vị trí trên miếng thịt có thể đã ấm lên hoặc bắt đầu chín trong quá trình rã đông.

Một túi thịt để trong ngăn đông có thể bảo quản được khá lâu, nhưng chính vài tiếng rã đông sai cách trước bữa cơm lại là khoảng thời gian dễ bị xem nhẹ. Vì vậy, đừng chỉ quan tâm thịt đã mềm hay chưa. Giữ thịt ở nhiệt độ phù hợp trong suốt quá trình rã đông mới là điều quan trọng.