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Đại gia Vũ Văn Tiền lấn sân làm giáo dục, bắt tay với đại học Bách khoa Hà Nội mở mô hình chưa từng có ở Việt Nam

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Ông Vũ Văn Tiền hướng đến mục tiêu phát triển và triển khai hệ sinh thái giáo dục STEM & AI trên phạm vi toàn quốc.

Mới đây, Tập đoàn Geleximco (do Chủ tịch Vũ Văn Tiền sáng lập) đã đánh dấu sự lấn sân sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ giáo dục bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Giáo dục Geleximco (Geleximco AI & Edtech JSC).

Chủ tịch Vũ Xuân Tiền lấn sân làm giáo dục, bắt tay với đại học Bách khoa Hà Nội mở mô hình chưa từng có ở Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền phát biểu tại lễ ra mắt Geleximco AI & Edtech JSC. Ảnh: Geleximco

Được xây dựng trên triết lý vận hành tinh gọn “AI-First”, Geleximco AI & Edtech vận hành một kiến trúc giáo dục số quy mô lớn dựa trên 4 trụ cột vững chắc gồm Nền tảng số, Kho học liệu số, Thiết bị giáo dục và Dịch vụ đồng hành. Cùng với đó là 2 mũi nhọn chiến lược: Phát triển lớp công nghệ AI chuyên biệt cho giáo dục (Education AI Layer) với 3 nhóm trợ lý thông minh (Trợ lý quản lý, AI Teaching Copilot cho giáo viên, và AI Tutor cho học sinh); đồng thời kiến tạo nền tảng STEM mở kết nối mọi nhà cung ứng, cơ sở giáo dục và chuyên gia trên toàn quốc.

Chủ tịch Vũ Xuân Tiền lấn sân làm giáo dục, bắt tay với đại học Bách khoa Hà Nội mở mô hình chưa từng có ở Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Geleximco

Với tiềm lực vững chắc của Tập đoàn Geleximco, sự đồng hành của các cơ quan quản lý và khát vọng của đội ngũ công nghệ trẻ, Geleximco AI & Edtech hứa hẹn sẽ trở thành đơn vị tiên phong, chắp cánh cho hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam tự tin làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và kiến tạo tương lai hùng cường cho đất nước.

Song song với việc thành lập công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ giáo dục, Tập đoàn Geleximco đã cùng Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành. Đây là tiền đề tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam. 

Chủ tịch Vũ Xuân Tiền lấn sân làm giáo dục, bắt tay với đại học Bách khoa Hà Nội mở mô hình chưa từng có ở Việt Nam - Ảnh 3.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành. Ảnh: Geleximco

Theo tập đoàn Geleximco, trung tâm là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu. Mô hình này kết nối con người, phương pháp, không gian sáng tạo và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái. Tại đây, sinh viên không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên môn mà còn được trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm, từ xác định vấn đề, tư duy thiết kế, chế tạo thử nghiệm đến đánh giá, hoàn thiện và hướng tới thương mại hóa.

Song song với đó, Geleximco cũng đang đầu tư xây dựng tại Đại học Bách khoa Hà Nội một phòng thí nghiệm thực hành (Lab) công nghệ Robot và một Trung tâm Công nghệ giáo dục. Đây là những hạng mục góp phần mở rộng không gian thực hành, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường đi vào chiều sâu.

Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

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