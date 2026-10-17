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4 bất thường trong nước tiểu tố cáo nhiều bệnh ung thư đang "lớn nhanh như thổi"

| | Sống

Nước tiểu, nhất là lần tiểu đầu tiên buổi sáng sau khi thức dậy có thể "lật tẩy" nhiều bệnh ung thư khác nhau, không riêng gì ở thận.

Nước tiểu được coi là "tấm gương" phản chiếu sức khỏe của hệ thống tiết niệu và các cơ quan nội tạng. Bất kỳ thay đổi nào về màu sắc, mùi hay thành phần của nước tiểu đều là những dấu hiệu cảnh báo mà cơ thể đang "gào thét". Đặc biệt, khi có khối u ác tính đang âm thầm "lớn nhanh như thổi" trong cơ thể, những bất thường trong nước tiểu càng trở nên rõ rệt.

Việc tự kiểm tra nước tiểu hàng ngày là một thói quen đơn giản nhưng có thể cứu mạng. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào dưới đây xin đừng chủ quan:

1. Nước tiểu có nhiều bọt, đục và sẫm màu

Nước tiểu có nhiều bọt và bọt lâu tan (tiểu bọt) là dấu hiệu cảnh báo protein (đạm) bị rò rỉ qua nước tiểu, cho thấy thận đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nước tiểu đục và sẫm màu (như màu nước trà hoặc cola) là dấu hiệu cảnh báo sự tích tụ của các chất thải không được lọc.

Ảnh minh họa

Cả hai dấu hiệu này đều là báo động đỏ về ung thư thận. Khối u thận làm tổn thương màng lọc cầu thận, khiến protein bị mất qua nước tiểu. Nước tiểu sẫm màu cũng có thể là do sự hiện diện của máu hoặc các sắc tố mật (nếu ung thư gan di căn hoặc gây tắc nghẽn) mà thận phải xử lý. Tình trạng này dễ bị nhầm lẫn với suy nhược hoặc mất nước, nhưng nếu kéo dài, cần phải kiểm tra chức năng thận và tầm soát khối u ngay lập tức.

2. Nước tiểu có mùi hôi nồng hoặc mùi khó chịu kéo dài

Mùi của nước tiểu thường bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống, nhưng nếu nước tiểu có mùi hôi tanh, nồng hoặc mùi mốc khó chịu kéo dài, đây là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng hoặc sự hiện diện của các chất lạ.

Nước tiểu có mùi hôi nồng nặc có thể là dấu hiệu nhiễm trùng nặng, nhưng trong bối cảnh khối u đang phát triển, nó có thể là do khối u gây ra tắc nghẽn, làm nước tiểu ứ đọng và sinh vi khuẩn. Đặc biệt, ung thư đại tràng hoặc ung thư phụ khoa đã xâm lấn có thể tạo ra đường rò (fistula) nối giữa ruột và bàng quang, khiến vi khuẩn từ ruột xâm nhập vào nước tiểu, gây ra mùi hôi khó chịu và dai dẳng.

Ảnh minh họa

3. Nước tiểu có cặn, chất nhầy hoặc mô vụn

Nước tiểu trong, không cặn là dấu hiệu khỏe mạnh. Nếu bạn quan sát thấy nước tiểu có cặn lắng đục, chất nhầy bất thường hoặc thậm chí là các mô vụn nhỏ, cần phải xem xét ngay lập tức.

Đây là tín hiệu cảnh báo tổn thương trực tiếp tại đường tiết niệu hoặc các cơ quan lân cận. Chất nhầy hoặc mô vụn có thể là tế bào bong tróc từ khối u đang phát triển trong bàng quang hoặc thận, hoặc do nhiễm trùng nặng thứ phát do khối u gây ra. Sự hiện diện của chất nhầy hoặc cặn cũng có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt (ở nam giới) hoặc ung thư phụ khoa (ở nữ giới) gây ra dịch tiết bất thường xâm nhập vào nước tiểu.

4. Tiểu máu (Huyết niệu) không đau

Tiểu máu là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư rõ ràng nhất. Đây là hiện tượng nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc màu cola (nước trà đậm), do sự xuất hiện của hồng cầu.

Ảnh minh họa

Tiểu máu có thể do sỏi thận hoặc nhiễm trùng, nhưng nếu tiểu máu xảy ra mà không kèm theo đau đớn hoặc khó chịu khi tiểu (tiểu máu đại thể không đau), đây là tín hiệu cảnh báo hàng đầu của ung thư bàng quang và ung thư thận. Khối u trong bàng quang hoặc thận có thể bị vỡ hoặc chảy máu, và máu hòa vào nước tiểu. Vì triệu chứng này không gây đau, nhiều người thường chủ quan bỏ qua khi thấy máu biến mất sau vài lần đi tiểu, nhưng khối u vẫn đang tiếp tục phát triển bên trong.

Theo Ngọc Ái

Sức khoẻ 24h

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