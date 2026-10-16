Phát hiện hai cảnh báo nguy hiểm xuất hiện đúng ngày máy bay MH370 mất tích cùng 239 người: Một chi tiết trong báo cáo điều tra khiến nhiều người chú ý

Hai cảnh báo nguy hiểm xuất hiện trong hồ sơ điều tra MH370

Hơn 12 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, nhiều chi tiết trong hồ sơ điều tra vẫn thu hút sự chú ý.

Một trong số đó nằm ở trang 101 của báo cáo điều tra an toàn do Bộ Giao thông Malaysia công bố năm 2018. Tài liệu ghi nhận hai cảnh báo liên quan đến một hiện tượng thiên nhiên có thể gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không, xuất hiện trong khoảng thời gian sát với thời điểm chiếc Boeing 777 mất tích.

Máy bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất bí ẩn trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào tháng 3/2014 (Ảnh Reddit)

Theo báo cáo, Trung tâm Tư vấn Tro bụi Núi lửa Darwin (VAAC Darwin) đã phát hành hai bản tin lúc 6 giờ 27 phút và 18 giờ 37 phút ngày 7/3/2014 theo giờ UTC. Các bản tin này liên quan đến hoạt động của núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra, Indonesia, tại khu vực có tọa độ khoảng 3,10 độ Bắc và 98,23 độ Đông. Điểm đáng chú ý là các cảnh báo xuất hiện đúng giai đoạn MH370 chuẩn bị và bắt đầu thực hiện chuyến bay định mệnh.

Theo tài liệu điều tra, tro bụi từ núi lửa Sinabung được ghi nhận đạt độ cao FL120, tương đương khoảng 12.000 feet, tức gần 3.660 m so với mực nước biển. Đám tro bụi có xu hướng lan về phía tây.

Tro núi lửa được đánh giá là một trong những mối nguy đối với hàng không. Khác với tro từ hoạt động đốt cháy thông thường, tro núi lửa chứa các hạt vật chất rất nhỏ, bao gồm những mảnh đá và thủy tinh núi lửa.

Khi máy bay bay vào vùng tro bụi dày đặc, những hạt này có thể gây mài mòn kính buồng lái, ảnh hưởng đến hệ thống đo đạc và làm hư hại động cơ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tro bụi có thể khiến động cơ mất lực đẩy hoặc ngừng hoạt động.

Đây cũng là lý do các trung tâm tư vấn tro bụi núi lửa trên thế giới phải theo dõi hoạt động phun trào, xác định hướng di chuyển của các đám tro và phát hành thông tin để ngành hàng không có biện pháp phòng tránh.

Dữ liệu từ Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian cũng xác nhận Sinabung hoạt động trong thời gian này. Theo hồ sơ núi lửa, trong các ngày 4-7/3/2014, cột tro bụi từ Sinabung đạt độ cao khoảng 3,7-4 km và di chuyển về hướng tây hoặc tây nam.

Tuy nhiên, bản tin cảnh báo về một vùng có tro núi lửa không đồng nghĩa máy bay MH370 đã bay qua khu vực đó.

Báo cáo điều tra MH370 năm 2018 ghi nhận hai cảnh báo tro bụi núi lửa được phát hành trong khoảng thời gian sát thời điểm máy bay mất tích (Ảnh Time)

Chi tiết trong báo cáo điều tra MH370 khiến nhiều người chú ý

Hai bản tin cảnh báo trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh mốc thời gian thực tế của chuyến bay MH370.

Theo hồ sơ điều tra, máy bay cất cánh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 0 giờ 41 phút ngày 8/3/2014 theo giờ Malaysia. Khoảng 1 giờ 19 phút, tổ lái thực hiện cuộc liên lạc thoại cuối cùng được ghi nhận với kiểm soát không lưu.

Ít phút sau, tín hiệu của MH370 biến mất khỏi màn hình radar thứ cấp dân sự khi máy bay đang di chuyển từ vùng thông báo bay Kuala Lumpur sang vùng thông báo bay Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, hai bản tin về núi lửa Sinabung được ghi nhận lúc 6 giờ 27 phút và 18 giờ 37 phút ngày 7/3 theo giờ UTC.

Quy đổi sang giờ Malaysia, hai mốc này tương ứng 14 giờ 27 phút ngày 7/3 và 2 giờ 37 phút ngày 8/3/2014. Như vậy, một bản tin được phát trước khi MH370 cất cánh, còn bản tin thứ hai xuất hiện sau thời điểm máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự.

Núi lửa Sinabung tại Indonesia hoạt động mạnh vào đầu tháng 3/2014, tạo ra những đám tro bụi có thể gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không (Ảnh IBTimes)

Đặc biệt, ngay sau phần đề cập đến hai cảnh báo tro bụi núi lửa, báo cáo điều tra năm 2018 ghi nhận rằng những thông tin khí tượng cần thiết đã được cung cấp cho tổ bay.

Đây là chi tiết cần được hiểu thận trọng. Việc thông tin khí tượng được cung cấp không đồng nghĩa hai bản tin cảnh báo cụ thể đã được gửi trực tiếp đến MH370, cũng không chứng minh các phi công đã đọc hoặc phản hồi từng bản tin. Báo cáo cũng không đưa ra bằng chứng cho thấy máy bay đã đi vào vùng tro bụi núi lửa Sinabung.

Mặt khác, vị trí núi lửa được đề cập nằm trên đảo Sumatra của Indonesia, trong khi hành trình dự kiến ban đầu của MH370 là từ Malaysia đến Trung Quốc. Các bản tin cảnh báo được phát hành cho hoạt động hàng không trong khu vực, không phải tín hiệu cấp cứu riêng dành cho chiếc Boeing 777.

Theo dữ liệu radar được các nhà điều tra phân tích, sau khi mất liên lạc dân sự, MH370 đã thay đổi hướng bay so với lộ trình dự kiến. Dữ liệu vệ tinh sau đó cho thấy máy bay tiếp tục hoạt động thêm nhiều giờ. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào được công bố xác nhận sự thay đổi hành trình này bắt nguồn từ tro bụi núi lửa.

Các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy MH370 bay vào vùng tro bụi núi lửa hoặc hai cảnh báo có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích (Ảnh Freemalaysiatoday)

Đến năm 2026, nguyên nhân thực sự khiến MH370 mất tích vẫn chưa được xác định. Ngày 29/6/2026, Malaysia thông báo gia hạn hợp đồng với công ty Ocean Infinity thêm 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027, nhằm tiếp tục tìm kiếm xác máy bay ở phía nam Ấn Độ Dương.

Theo kế hoạch, công ty sẽ khảo sát phần diện tích còn lại khoảng 7.428,54 km². Việc tái triển khai phương tiện được dự kiến trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, tùy điều kiện thực tế.

Chuyến bay MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn khi biến mất ngày 8/3/2014. Dù nhiều mảnh vỡ được tìm thấy tại những khu vực ven Ấn Độ Dương trong những năm sau đó, vị trí xác máy bay vẫn là một bí ẩn.

Hai cảnh báo tro bụi núi lửa được lưu lại trong báo cáo điều tra là một phần của hồ sơ khí tượng liên quan đến thời điểm xảy ra sự việc. Chúng cho thấy các nhà điều tra đã xem xét cả yếu tố thời tiết và hoạt động núi lửa, nhưng chưa có cơ sở để xác định hai cảnh báo này liên quan trực tiếp đến nguyên nhân mất tích của MH370.

Nguồn: MOT