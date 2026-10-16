Sếp nói "Anh nghĩ em làm được nhiều hơn thế", một phản ứng chứng minh ngay bạn có EQ cực cao

"Anh nghĩ em làm được nhiều hơn thế" - nếu nghe câu này từ sếp, nhiều nhân viên có thể lập tức cảm thấy hụt hẫng. Có người cho rằng những nỗ lực vừa qua của mình chưa đủ tốt, người khác lại nghĩ sếp đang ngầm chê trách hoặc muốn giao thêm việc mà không nói thẳng. Cũng có người vội vàng đáp lại rằng mình sẽ cố gắng hơn, dù chưa thực sự hiểu sếp đang kỳ vọng điều gì.

Điều khiến câu nói này khó xử nằm ở chỗ nó không chỉ rõ vấn đề. Sếp đang nói về chất lượng công việc, tốc độ hoàn thành, khả năng sáng tạo hay một cơ hội phát triển lớn hơn? Khi chưa có thêm thông tin, việc tự diễn giải theo hướng tiêu cực hoặc tích cực đều có thể khiến nhân viên hiểu sai ý người đối diện.

Người có EQ cao thường không vội phòng thủ, cũng không lập tức hứa sẽ làm nhiều hơn. Họ hỏi lại để biến một nhận xét chung chung thành kỳ vọng cụ thể.

Chẳng hạn, bạn có thể bình tĩnh đáp: "Em cảm ơn anh. Anh có thể nói rõ hơn phần nào anh nghĩ em có thể làm tốt hơn không, để em biết mình nên tập trung cải thiện ở đâu?". Đây là cách phản hồi vừa thể hiện thái độ tiếp thu, vừa giúp bạn có cơ sở để hành động thay vì chỉ ghi nhớ một lời nhận xét khiến mình băn khoăn.

Ảnh minh họa

Câu trả lời này cũng tránh được hai thái cực thường gặp trong môi trường công sở. Nếu lập tức phản bác rằng mình đã làm hết sức, cuộc trao đổi có thể chuyển thành màn tranh luận về việc ai đúng, ai sai. Ngược lại, nếu chỉ đáp "Vâng, em sẽ cố gắng hơn" rồi tiếp tục làm việc như cũ, bạn có thể vẫn không biết điều gì cần thay đổi, trong khi sếp lại chờ đợi một kết quả khác.

Khi sếp nói rõ hơn, bạn sẽ dễ xác định bước tiếp theo. Nếu vấn đề nằm ở chất lượng báo cáo, hai bên có thể thống nhất tiêu chí cần cải thiện. Nếu sếp muốn bạn chủ động hơn trong công việc, hãy hỏi những quyết định nào bạn có thể tự đưa ra và giới hạn trách nhiệm đến đâu. Còn nếu kỳ vọng là đảm nhận một dự án lớn hơn, bạn có thể trao đổi về nguồn lực, thời gian và mức độ ưu tiên để tránh nhận thêm việc trong khi các đầu việc hiện tại vẫn chưa được giải quyết.

Tất nhiên, không phải lời nhận xét nào từ cấp trên cũng mang ý nghĩa tích cực. Câu "Anh nghĩ em làm được nhiều hơn thế" đôi khi có thể là cách góp ý gián tiếp, nhưng cũng có thể xuất phát từ kỳ vọng chưa được truyền đạt rõ ràng. Vì vậy, người có EQ cao không mặc định sếp đang động viên mình, cũng không vội cho rằng bản thân bị đánh giá thấp. Họ lắng nghe ngữ cảnh, hỏi lại khi cần và đối chiếu lời nhận xét với những yêu cầu cụ thể của công việc.

Ảnh minh họa

Một điểm đáng chú ý khác là người có EQ cao không đồng nhất giá trị bản thân với mọi lời đánh giá từ cấp trên. Một nhận xét chưa hài lòng không có nghĩa toàn bộ năng lực của bạn bị phủ nhận. Ngược lại, được sếp kỳ vọng nhiều hơn cũng không đồng nghĩa bạn phải nhận mọi nhiệm vụ mà không cân nhắc nguồn lực hay giới hạn của mình.

Trong công việc, khả năng tiếp nhận phản hồi quan trọng không kém năng lực chuyên môn. Nhưng tiếp thu không có nghĩa là im lặng đồng ý với mọi nhận xét; đôi khi, câu hỏi đúng lúc mới giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Vì vậy, khi nghe sếp nói "Anh nghĩ em làm được nhiều hơn thế", thay vì vội tự ái hoặc hứa sẽ cố gắng gấp đôi, hãy hỏi rõ điều gì cần được cải thiện. Một phản hồi tốt không nhất thiết phải khiến sếp hài lòng ngay lập tức, nhưng cần giúp cuộc trao đổi đi đến những kỳ vọng rõ ràng và có thể thực hiện được.