Công an bất ngờ kiểm tra căn nhà lúc 14h30, khởi tố Hoàng Thị Lự SN 1980

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Đánh bạc", theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/10/2026, tại thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch, lực lượng Công an xã phát hiện 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh "Phỏm", thắng thua bằng tiền, gồm: Hoàng Thị Lự (sinh năm 1980, trú tại thôn Xuân Hòa); Dương Phương Đông (sinh năm 1972, trú tại thôn Tú Loan); Trần Văn Thành (sinh năm 1991, trú tại thôn Thanh Lương) và Dương Đình Long (sinh năm 1971, trú tại thôn Thanh Bình), cùng thuộc xã Quảng Trạch. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 bộ bài và 14,8 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA Quảng Trị

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.