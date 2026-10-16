Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an bất ngờ kiểm tra căn nhà lúc 14h30, khởi tố Hoàng Thị Lự SN 1980

| | Sống

Hoàng Thị Lự bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Đánh bạc", theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/10/2026, tại thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch, lực lượng Công an xã phát hiện 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh "Phỏm", thắng thua bằng tiền, gồm: Hoàng Thị Lự (sinh năm 1980, trú tại thôn Xuân Hòa); Dương Phương Đông (sinh năm 1972, trú tại thôn Tú Loan); Trần Văn Thành (sinh năm 1991, trú tại thôn Thanh Lương) và Dương Đình Long (sinh năm 1971, trú tại thôn Thanh Bình), cùng thuộc xã Quảng Trạch. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 bộ bài và 14,8 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Công an bất ngờ kiểm tra căn nhà lúc 14h30, khởi tố Hoàng Thị Lự SN 1980 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA Quảng Trị

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường đại học do Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt đầu tư vừa có biến động lớn

Trường đại học do Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt đầu tư vừa có biến động lớn Nổi bật

Phát hiện nam sinh đầu tư hàng nghìn tỷ đồng khi mới học năm 2 đại học, 29 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng, thuộc top những tỷ phú trẻ nhất của Forbes

Phát hiện nam sinh đầu tư hàng nghìn tỷ đồng khi mới học năm 2 đại học, 29 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng, thuộc top những tỷ phú trẻ nhất của Forbes Nổi bật

Loại cá chợ Việt bán đầy có lượng omega-3 gấp đôi cá hồi, bác sĩ khuyên ăn vào mùa thu: Chống viêm, hạ huyết áp, ăn được cả xương lợi đủ đường

Loại cá chợ Việt bán đầy có lượng omega-3 gấp đôi cá hồi, bác sĩ khuyên ăn vào mùa thu: Chống viêm, hạ huyết áp, ăn được cả xương lợi đủ đường

15:35 , 16/10/2026
Kiểm tra cửa hàng, ra quyết định khởi tố chủ shop quần áo Nguyễn Văn Duy SN 2000

Kiểm tra cửa hàng, ra quyết định khởi tố chủ shop quần áo Nguyễn Văn Duy SN 2000

15:31 , 16/10/2026
Canifa S và hành trình lan tỏa bản sắc Việt

Canifa S và hành trình lan tỏa bản sắc Việt

15:30 , 16/10/2026
Từ cú va chạm xe, chuyện tình chàng thiếu gia và cô gái vùng cao cuốn hơn phim ngôn tình, viral cõi mạng

Từ cú va chạm xe, chuyện tình chàng thiếu gia và cô gái vùng cao cuốn hơn phim ngôn tình, viral cõi mạng

15:30 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên