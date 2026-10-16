Canifa S và hành trình lan tỏa bản sắc Việt

‏Trong bối cảnh thời trang ngày càng trở thành phương thức thể hiện cá tính và quan điểm sống, bản sắc văn hóa cũng mở ra nguồn cảm hứng sáng tạo cho các thương hiệu Việt. Với Canifa, hành trình này được thể hiện rõ nét qua Canifa S - dòng sản phẩm đưa những câu chuyện về đất nước, con người và đời sống Việt Nam vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại.‏

‏Hành trình ấy được phát triển qua ba nhóm chủ đề BST chính: Vietnam Symbols, Culture & History và Fandom Merchandise, mỗi nhóm tiếp cận bản sắc từ một góc nhìn riêng, tạo nên hệ thống BST đa dạng về chủ đề và cách thể hiện.‏

‏Vietnam Symbols: Khi biểu tượng Việt trở thành ngôn ngữ thời trang‏

‏Vietnam Symbols khai thác những biểu tượng quen thuộc như lá cờ đỏ sao vàng, tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và hay đầu số quốc gia +84,... để kể câu chuyện về niềm tự hào Việt Nam qua ngôn ngữ thời trang. ‏

‏Ra mắt trên sàn diễn Aquafina Vietnam International Fashion Week 2024, Kết nối tự hào là BST mở màn cho Canifa S, đặt nền móng cho hành trình đưa bản sắc Việt đến gần hơn với đời sống đương đại. Xuyên suốt nhiều BST Canifa S như Tự hào Việt Nam, Yêu nước từ trong nôi, Trạm Yêu Nước hay Việt Nam on the pitch, những chiếc áo mang hình ảnh gợi nhắc về đất nước, về tinh thần thể thao, sự đoàn kết được đón nhận nồng nhiệt bởi nhiều thế hệ, lứa tuổi và phong cách khác nhau trên mọi miền Tổ Quốc. Sức hút của những thiết kế này đến từ chính cách thiết kế dung hòa ý nghĩa biểu tượng với tính ứng dụng. Đó là những chiếc áo gần gũi, dễ phối đồ, đồng thời thể hiện tình cảm và niềm tự hào về quê hương - những giá trị mà người mặc tìm thấy sự đồng điệu và chủ động lựa chọn để thể hiện bản thân.‏

‏Canifa S - Vietnam Symbols cho thấy một biểu tượng quốc gia có thể vượt ra khỏi khuôn khổ của những dịp lễ để trở thành một phần tự nhiên trong tủ đồ và đời sống nhiều thế hệ. ‏

‏Culture & History: Kể chuyện Việt bằng góc nhìn đương đại‏

‏Nếu Vietnam Symbols bắt đầu từ những biểu tượng mang tính quốc gia, Culture & History mở rộng câu chuyện sang lịch sử, ngôn ngữ, phong tục và những nét văn hóa tạo nên đời sống Việt. Với gần 10 BST, Canifa S kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện hiện đại, đôi khi dí dỏm, trẻ trung và phá cách.‏

‏Ở chủ đề văn hóa, BST Tết Con Rắn (2025) và Hội Ngọ (2026) lấy hình tượng con giáp trở thành điểm khởi đầu để kể chuyện năm mới qua thời trang. Hình tượng chú Rắn gợi sự linh hoạt, Ngựa lại mang tinh thần mạnh mẽ, bứt phá. Nét vẽ phảng phất phong cách tranh dân gian ngày Tết cùng bảng màu hiện đại, tươi tắn đã tạo nên diện mạo vừa thân thuộc, vừa mới mẻ cho trang phục, gửi gắm lời chúc may mắn ngày đầu năm.‏

‏Tiếng Việt có sức hấp dẫn riêng ở những thanh dấu làm đổi nghĩa một từ, những cách nói giàu nhạc điệu và những liên tưởng chơi chữ thú vị. BST Chữ Việt yêu dấu hợp tác cùng nhà thiết kế Phạm Huyền Kiêu khai thác chính sự phong phú ấy để biến chữ viết thành chất liệu sáng tạo trên trang phục. Những con chữ, thanh dấu và tên địa danh quen thuộc được làm mới bằng tinh thần vui tươi, gợi ra những liên tưởng mới từ ngôn ngữ tưởng chừng đã quá đỗi thân thuộc. Chơi trăng chơi chữ kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ Tống Văn Hiệp lại mang đến không khí trung thu, vui cùng niềm vui trẻ con và đưa người lớn lên chuyến du hành về tuổi thơ - nơi góc sân nhà, chiếc đèn ông sao, múa lân, trông trăng phá cỗ và những niềm vui giản dị "ngô nghê" gặp nhau qua nét dí dỏm thú vị của hình ảnh và ngôn ngữ.‏

‏BST Em ơi em à hợp tác cùng nhà thiết kế Cao Minh Tiến khai thác những lát cắt giàu màu sắc của văn hóa Bắc Bộ: từ hình tượng tố nữ trong tranh Đông Hồ, liền anh liền chị quan họ đến cảnh hội làng rước rồng. Điều thú vị nằm ở cách những hình ảnh vốn thường được nhắc đến như một phần di sản được đưa vào thời trang với tinh thần dí dỏm, hiện đại, có phần tinh nghịch. Trong khi đó, Vietnam Youngster kết hợp cùng nghệ sĩ hiphop kì cựu Maitinhvi lại tìm cảm hứng từ một khía cạnh khác: văn hóa đường phố. Không đi từ những biểu tượng truyền thống, BST hướng đến tinh thần trẻ, cá tính và phóng khoáng của đời sống đô thị, cho thấy văn hóa Việt vẫn tiếp tục chuyển mình trong đời sống hôm nay.‏

‏Dép Lốp Khe Sanh gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Đôi dép lốp gắn với hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong những năm tháng kháng chiến, mang theo ý chí quyết tâm, tinh thần bền bỉ vượt qua gian khó, làm nên chiến công vang dội. Khi được đưa vào thời trang, dép lốp nhắc nhớ về một món đồ từng gắn bó với thế hệ đi trước, khơi gợi câu chuyện về hoàn cảnh đã làm nên giá trị của nó. Từ đó, lịch sử được mở ra bằng một điểm chạm gần gũi, để người mặc có thể tiếp cận quá khứ không chỉ qua những trang sách, thước phim, mà ngay trong đời sống hàng ngày.‏

‏Điểm chung của các BST không nằm ở việc tái hiện văn hóa theo một khuôn mẫu cố định, mà ở cách Canifa S tìm kiếm góc nhìn mới từ những chất liệu đã thân thuộc. Lịch sử có thể trở thành câu chuyện trên trang phục; tiếng Việt có thể gợi nên sự dí dỏm; những hình ảnh đời thường cũng có thể trở thành dấu ấn nhận diện văn hóa.‏

‏Fandom Merchandise: Kết nối bản sắc qua âm nhạc và cộng đồng‏

‏Bên cạnh biểu tượng quốc gia và văn hóa, ‏Canifa S‏ ‏mở rộng phạm vi sáng tạo sang Fandom Merchandise - nhóm sản phẩm dành cho những cộng đồng cùng chia sẻ sở thích, cảm xúc và niềm đam mê. Các BST cho thấy thời trang có thể trở thành phương tiện thể hiện sự gắn kết giữa cá nhân và cộng đồng.‏

‏Si Mê Mơ Màng - hợp tác cùng chuỗi sự kiện âm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng - dành cho những tâm hồn trẻ yêu nhạc, yêu sự tự do và phóng khoáng giữa nhịp sống thành thị hối hả. Tinh thần âm nhạc và đời sống đô thị được chuyển tải qua những hình ảnh ấn tượng trên trang phục, giúp người mặc thể hiện phong cách và kết nối với cộng đồng có chung sở thích.‏

‏Các BST hợp tác cùng ban nhạc Bức Tường gồm 30 Năm Bức Tường, Gạch Nối Tâm Hồn và Trên Đỉnh Gió tiếp tục khai thác sức mạnh kết nối của âm nhạc. Những thiết kế gắn kết nghệ sĩ với người hâm mộ, đồng thời lưu giữ dấu ấn của ban nhạc rock huyền thoại đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.‏