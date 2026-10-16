Bùi Tấn Mạnh ở Quảng Ngãi chuyển khoản 16.000.000 đồng vào tài khoản của một người đàn ông ở TP.HCM: Công an rà soát giao dịch

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Thọ Phong vừa tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của anh Bùi Tấn Mạnh, trú tại xóm 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, về việc chuyển nhầm 16.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân ở địa phương khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Nguyễn Hữu Quỳnh, Phó Trưởng Công an xã Thọ Phong, đã chỉ đạo và trực tiếp phối hợp với Công an phường Hòa Hưng, TP.HCM, xác minh vụ việc, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để làm rõ sự việc.

Anh Bùi Tấn Mạnh gửi thư cảm ơn đến Công an xã Thọ Phong

Sau quá trình phối hợp xác minh, vận động và hướng dẫn, anh N.V.N., người nhận được khoản tiền chuyển nhầm, đã đồng ý hoàn trả toàn bộ 16.000.000 đồng cho anh Mạnh theo đúng quy định.

Nhận lại đầy đủ số tiền, anh Bùi Tấn Mạnh bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn Công an xã Thọ Phong, đặc biệt là Trung tá Nguyễn Hữu Quỳnh, vì đã tận tình hỗ trợ. Anh cũng gửi lời cảm ơn người nhận nhầm tiền vì đã đồng ý hoàn trả tài sản.

Nội dung Thư cảm ơn của anh Bùi Tấn Mạnh

Đáng chú ý, theo Công an xã Thọ Phong, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ thành công 4 trường hợp chuyển khoản nhầm nhận lại tiền, với tổng số tiền gần 190.000.000 đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện chuyển nhầm tiền cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý. Người nhận được tiền chuyển nhầm cũng cần phối hợp với các bên liên quan để hoàn trả đúng chủ sở hữu, tránh tự ý sử dụng khoản tiền không thuộc về mình.

(Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi)