11 vật thể bí ẩn dưới đáy biển từng bị nghi liên quan MH370: Giới khoa học rà soát hơn 80.000 tệp dữ liệu

Hơn 80.000 tệp dữ liệu được rà soát trong cuộc tìm kiếm MH370

Hơn 12 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích cùng 239 người, những dữ liệu từ các cuộc tìm kiếm dưới đáy Ấn Độ Dương vẫn chứa nhiều thông tin đáng chú ý.

Trong một cuộc rà soát được Australia thực hiện năm 2022, các nhà khoa học đã phát hiện 11 dấu hiệu vật thể chưa được phân tích trong những đợt khảo sát trước đó. Đáng chú ý, một số dấu hiệu được đánh giá có khả năng bắt nguồn từ vật thể do con người tạo ra.

Theo báo cáo của Geoscience Australia, cơ quan khoa học địa chất quốc gia Australia, cuộc rà soát được tiến hành sau khi kỹ sư hàng không người Anh Richard Godfrey đưa ra giả thuyết mới về vị trí MH370 có thể đã rơi.

Ngày 31/12/2021, ông Godfrey công bố bản phân tích dài 124 trang, sử dụng dữ liệu liên quan đến hệ thống báo cáo truyền sóng yếu WSPR để đề xuất một vị trí máy bay có thể gặp nạn tại tọa độ khoảng 33,177 độ Nam và 95,3 độ Đông.

Vị trí này nằm trong khu vực từng được khảo sát dưới đáy Ấn Độ Dương.

Tháng 1/2022, Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) yêu cầu Geoscience Australia rà soát lại những dữ liệu sonar đã thu thập trong phạm vi bán kính 40 hải lý, tương đương khoảng 74 km, quanh vị trí được đề xuất.

Sonar là công nghệ sử dụng sóng âm để phát hiện vật thể dưới nước. Trong cuộc tìm kiếm MH370, thiết bị này được sử dụng để khảo sát địa hình đáy biển và tìm kiếm những dấu hiệu có thể liên quan đến xác máy bay.

Khối lượng dữ liệu cần xem xét rất lớn, lên tới khoảng 3 TB, tương đương hàng chục nghìn tệp ảnh sonar độ phân giải cao.

Riêng dữ liệu sonar khẩu độ tổng hợp do tàu Go Phoenix thu thập đã có 81.100 tệp. Ngoài ra, các chuyên gia còn sử dụng dữ liệu từ những hệ thống sonar khác để đối chiếu và bổ sung thông tin tại một số khu vực.

Trong khoảng hai tháng, nhóm nghiên cứu rà soát hình ảnh sonar trên diện tích khoảng 4.900 km². Các chuyên gia tìm kiếm những vật thể có kích thước tương đương bộ phận máy bay hoặc những vùng xuất hiện nhiều tín hiệu phản xạ mạnh, có thể liên quan đến các mảnh kim loại.

Kết quả rà soát đã hé lộ những dấu hiệu từng không được phân tích trước đó.

Phát hiện 11 dấu hiệu bất thường, cuộc tìm kiếm MH370 tiếp tục có diễn biến trong năm 2026

Theo báo cáo công bố ngày 8/3/2022, Geoscience Australia xác định 11 vị trí có dấu hiệu vật thể dưới đáy biển chưa được phân tích trong cuộc tìm kiếm ban đầu.

Trong đó, 8 dấu hiệu được đánh giá nhiều khả năng là cấu trúc địa chất tự nhiên. Ba dấu hiệu còn lại có khả năng bắt nguồn từ vật thể do con người tạo ra.

Tuy nhiên, ba dấu hiệu này nằm riêng lẻ, cách nhau hơn 20 hải lý, tương đương khoảng 37 km. Chúng không tạo thành một vùng tập trung nhiều mảnh vỡ như những gì có thể xuất hiện tại nơi máy bay rơi.

Chuyên gia tìm kiếm dưới biển sâu Andrew Sherrell sau đó tiến hành đánh giá độc lập và nhận định không có dấu hiệu nào trong số 11 vị trí nhiều khả năng thuộc một vùng mảnh vỡ máy bay.

Đáng chú ý, cuộc rà soát còn ghi nhận những khu vực thiếu dữ liệu hoặc có xác suất phát hiện vật thể thấp, với tổng diện tích 72,79 km².

Một số khoảng trống xuất hiện do sự cố thiết bị, phương tiện khảo sát phải tránh địa hình đáy biển hoặc bị hạn chế tầm quan sát của sonar.

Báo cáo cho biết một số khoảng trống đủ lớn để về mặt lý thuyết có thể chứa một vùng mảnh vỡ máy bay. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa MH370 nằm tại những vị trí đó.

Đặc biệt, khoảng 4.900 km² dữ liệu độ phân giải cao được rà soát chỉ chiếm 29% trong tổng diện tích khoảng 17.000 km² mà ATSB yêu cầu đánh giá.

Phần còn lại bao gồm những khu vực không có dữ liệu phù hợp, dữ liệu độ phân giải thấp hoặc dữ liệu do Ocean Infinity thu thập nhưng không nằm trong phạm vi cuộc rà soát.

ATSB kết luận rất khó có khả năng tồn tại một vùng mảnh vỡ máy bay trong phần dữ liệu được kiểm tra. Dù vậy, cuộc rà soát không xác định được vị trí của MH370.

Đến năm 2026, nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích tiếp tục ghi nhận diễn biến mới.

Ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook thông báo chính phủ nước này đã đồng ý gia hạn hợp đồng với công ty thăm dò biển sâu Ocean Infinity thêm 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/6/2027.

Quyết định được đưa ra sau khi chiến dịch tìm kiếm trước đó chưa xác định được vị trí máy bay.

Theo thông báo, việc gia hạn nhằm tạo điều kiện để Ocean Infinity hoàn tất khảo sát phần diện tích còn lại khoảng 7.428,54 km² tại phía nam Ấn Độ Dương.

Malaysia tiếp tục áp dụng nguyên tắc không tìm thấy thì không trả phí. Theo đó, Ocean Infinity chỉ được nhận khoản thanh toán 70 triệu USD nếu tìm thấy xác máy bay theo các điều kiện hợp đồng.

Đáng chú ý, kế hoạch công bố vào cuối tháng 6/2026 dự kiến việc tái triển khai các phương tiện tìm kiếm diễn ra trong khoảng tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, khi điều kiện biển phù hợp hơn cho hoạt động khảo sát.

Những thông tin này cho thấy cuộc tìm kiếm MH370 vẫn tiếp tục được duy trì sau hơn 12 năm. Tuy nhiên, khu vực khảo sát trong hợp đồng mới không được xác nhận là chính khu vực có 11 dấu hiệu từng được Geoscience Australia ghi nhận.

MH370 mất tích ngày 8/3/2014 trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Đến tháng 10/2026, vị trí xác máy bay vẫn chưa được xác định. Những dữ liệu từng thu thập cùng các cuộc tìm kiếm mới được kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không.

Theo Geoscience Australia, ATSB, Reuters