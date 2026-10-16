Ông bà dặn: "Đồ vỡ không giữ, đồ hỏng không ôm" - 4 thứ càng tiếc càng rác nhà, hại thân

Có những món đã không còn nguyên vẹn, thậm chí chẳng mấy khi được sử dụng nhưng nhiều gia đình vẫn chần chừ chưa muốn bỏ. Tâm lý "biết đâu sau này còn cần" khiến chúng cứ nằm lại hết năm này qua năm khác, đến khi dọn nhà mới giật mình vì đã chiếm không ít diện tích. Đáng nói, với một số đồ dùng, vấn đề không chỉ dừng ở chuyện chật nhà mà còn liên quan trực tiếp đến vệ sinh và an toàn. 4 nhóm dưới đây là những thứ gia đình nên kiểm tra lại càng sớm càng tốt.

1. Bát đĩa, cốc chén đã nứt vỡ

Một chiếc bát sứt miệng hay chiếc cốc xuất hiện vết nứt nhỏ thường khiến nhiều người tiếc của. Thấy vẫn đựng được thức ăn, nước uống nên lại tiếp tục dùng. Tuy nhiên, đây là nhóm đồ không đáng để cố giữ lại sử dụng hằng ngày. Phần sứ, thủy tinh bị mẻ có thể tạo thành cạnh sắc khiến tay hoặc môi bị cứa. Những vết nứt cũng có thể tiếp tục lan rộng sau nhiều lần gặp nóng lạnh, khiến món đồ bất ngờ vỡ khi đang sử dụng. Vì vậy, bát đĩa hay cốc chén đã nứt, mẻ đáng kể nên được thay mới thay vì tiếp tục tận dụng chỉ vì tiếc vài chục nghìn đồng.

2. Đồ điện đã hỏng, chập chờn

Quạt quay lúc được lúc không, ấm siêu tốc có dấu hiệu bất thường, ổ cắm cháy xém hay dây điện đã bong lớp vỏ ngoài đều không phải những thứ nên cố dùng thêm vài hôm. Đồ điện khác với nhiều vật dụng thông thường ở chỗ hư hỏng đôi khi nằm bên trong và người dùng khó nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu thiết bị có mùi khét, nóng bất thường, phát tia lửa, dây nguồn hư hỏng hoặc hoạt động chập chờn, nên ngừng sử dụng và rút điện. Món còn giá trị thì mang tới nơi sửa chữa uy tín để kiểm tra; món quá cũ, chi phí sửa không còn hợp lý thì nên loại bỏ đúng cách. Đặc biệt, đừng cất hàng loạt đồ điện hỏng vào kho với suy nghĩ “sau này sửa”, để vài năm vừa chật nhà vừa chẳng dùng đến.

3. Bàn ghế, kệ tủ đã lung lay

Một chiếc ghế lỏng chân vẫn có thể ngồi được hôm nay, nhưng không ai biết lần tiếp theo nó sẽ chịu được bao nhiêu trọng lượng. Tương tự, kệ bị nghiêng, tủ mất độ chắc chắn hay bàn có chân nứt đều là những món cần xử lý sớm, nhất là nhà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Không nhất thiết cứ hỏng là vứt. Nếu kết cấu còn tốt, gia đình có thể siết lại vít, thay bản lề, gia cố chân hoặc sửa chữa phần hư hỏng. Nhưng nếu gỗ đã mục, khung nứt nghiêm trọng hoặc sửa đi sửa lại vẫn không chắc chắn thì đừng tiếc. Một món nội thất mất an toàn không đáng để đánh đổi chỉ vì “vẫn còn dùng tạm được”.

4. Chăn gối, thảm và đồ vải đã ẩm mốc

Đây lại là nhóm đồ rất dễ bị giữ lại vì tâm lý tiếc. Chiếc chăn cũ không dùng nữa được nhét vào tủ, tấm thảm từng bị ẩm được cuộn lại trong kho, vài chiếc gối cũ cũng cất lên gác với suy nghĩ khi nào cần sẽ lấy ra. Vấn đề là đồ vải nếu cất khi chưa khô hoàn toàn hoặc để lâu trong nơi ẩm, bí có thể xuất hiện mùi hôi và nấm mốc. Đến lúc lấy ra sử dụng, nhiều món đã xuống cấp đến mức chẳng ai muốn dùng. Với đồ còn tốt, hãy giặt hoặc vệ sinh sạch, phơi thật khô rồi mới cất ở nơi thông thoáng. Còn những món đã mốc nặng, mục, không thể làm sạch hoặc không còn khả năng sử dụng thì giữ thêm cũng không đem lại lợi ích.

Dọn nhà cũng là học cách buông bỏ

Nhiều khi căn nhà ngày càng chật không hẳn vì chúng ta mua quá nhiều, mà bởi mọi người thường khó lòng bỏ đi những thứ từng thuộc về mình. Một món đồ từng mua với giá cao, một vật gắn với kỷ niệm hay đơn giản chỉ là suy nghĩ “biết đâu sau này còn cần” cũng đủ khiến chúng nằm lại trong góc tủ hết năm này qua năm khác. Đến khi dọn dẹp, bạn mới nhận ra có những thứ mình đã không sử dụng từ rất lâu.

Bởi vậy, dọn nhà cũng là lúc chúng ta học cách buông bỏ đúng lúc. Bạn không cần chạy theo lối sống tối giản hay vứt bỏ mọi thứ thật quyết liệt, chỉ cần tự hỏi món đồ đó có còn phục vụ cuộc sống hiện tại hay không. Thứ còn tốt có thể đem tặng, chuyển cho người cần; thứ có thể tái chế nên phân loại; còn đồ đã hỏng và không còn giá trị sử dụng thì đừng tiếc mãi. Khi bớt đi những thứ không cần thiết, mọi người không chỉ lấy lại diện tích cho ngôi nhà mà việc lau dọn, sắp xếp và sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.