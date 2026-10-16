Vì sao cửa hàng tiện lợi và siêu thị thường bật điều hòa rất lạnh?

Vừa bước vào các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, bạn lập tức bị một luồng khí lạnh phả thẳng vào người. Bạn tự hỏi: Mình đang bước vào siêu thị hay Bắc Cực vậy? Hoặc khi bạn đẩy xe qua quầy hàng để mua vài món đồ, các quầy này thực sự tạo ra một luồng gió lạnh đón khách.

Cảm giác ấy không phải do bạn tưởng tượng nhưng bạn cũng không có cách nào chứng minh nên và luôn cảm thấy đây là một trong nhiều bí mật khi đi mua sắm ở siêu thị. Nhưng tại sao lại như vậy?

(Ảnh: Nine)

Giữ lạnh cho thực phẩm, duy trì nhiệt độ cho cả cửa hàng

Theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (OSHA), nhiệt độ tại nơi làm việc lý tưởng nằm trong khoảng 68 - 78 độ Fahrenheit, tương đương khoảng 20 - 26 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ở một số siêu thị có thể thấp hơn đáng kể.

Trong một cuộc khảo sát tại các chuỗi siêu thị ở khu vực London được Daily Mail thực hiện khoảng một thập kỷ trước, nhiệt độ tại một số nơi được ghi nhận xuống tới 43 độ Fahrenheit, tương đương khoảng 6 độ C. Khu vực tủ đông và quầy thịt là những nơi lạnh nhất trong khảo sát này.

Dĩ nhiên, không phải siêu thị nào cũng duy trì nhiệt độ thấp như vậy. Mức nhiệt bên trong còn phụ thuộc vào thiết kế cửa hàng, hệ thống làm lạnh, cách bố trí quầy hàng và yêu cầu bảo quản từng nhóm thực phẩm. Dù vậy, những dãy tủ lạnh mở, đặc biệt ở khu vực thịt, cá, sữa và thực phẩm tươi sống, có thể khiến khách hàng cảm nhận rõ luồng khí lạnh khi đi ngang qua.

Các hệ thống làm lạnh công suất lớn cũng tỏa nhiệt trong quá trình vận hành. Vì vậy, cửa hàng phải tính toán và cân bằng nhiệt độ tổng thể để thiết bị hoạt động hiệu quả, đồng thời giữ thực phẩm ở điều kiện bảo quản phù hợp. Với những quầy trưng bày không có cửa kính, việc kiểm soát nhiệt độ càng trở thành một bài toán đáng chú ý.

(Ảnh: Nine)

Luồng gió lạnh ở cửa ra vào có nhiệm vụ gì?

Nguồn lạnh thứ 2 ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi là luồng gió lạnh đến từ điều hòa ở ngay cửa ra vào.

Nếu từng bước vào siêu thị giữa trưa hè, bạn có thể đã trải qua cảm giác như vừa đi qua một bức tường khí lạnh. Luồng gió mạnh thường xuất phát từ thiết bị được lắp phía trên cửa, tạo thành một màn khí (air curtain).

Màn khí tạo ra một ranh giới vô hình giữa không gian bên trong và bên ngoài, giúp hạn chế không khí nóng tràn vào khi khách hàng liên tục đóng mở cửa. Nhờ đó, hệ thống điều hòa không phải liên tục bù lại lượng nhiệt xâm nhập, góp phần giảm chi phí làm mát và tiết kiệm năng lượng.

Đây cũng là lý do luồng gió ở lối vào đôi khi khiến người ta cảm thấy lạnh hơn so với những khu vực khác. Khi đứng ngay dưới thiết bị, bạn trực tiếp đón luồng khí được thổi xuống với tốc độ tương đối mạnh. Cảm giác lạnh vì thế rõ rệt hơn, ngay cả khi nhiệt độ ở khu vực xung quanh không chênh lệch quá lớn.

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Ngoài việc hạn chế trao đổi không khí, màn khí còn có thể giúp giảm bụi, mùi và côn trùng bay xâm nhập từ bên ngoài. Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn những yếu tố này, luồng khí liên tục vẫn tạo thêm một lớp bảo vệ cho không gian bên trong.

Ở các cửa hàng tiện lợi nhỏ, nơi không phải lúc nào cũng có hệ thống màn khí chuyên dụng, bạn có thể bắt gặp những dải nhựa dày treo ở cửa. Chúng cũng có tác dụng hạn chế không khí bên ngoài tràn vào, dù cách vận hành và hiệu quả không hoàn toàn giống màn khí.

Điều hòa lạnh có khiến khách hàng mua sắm nhiều hơn?

Một lý do khác khiến câu chuyện về nhiệt độ siêu thị đáng chú ý nằm ở hành vi mua sắm.

Nhiều người tìm đến trung tâm thương mại, siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi để tránh nóng trong những ngày hè. Không gian mát mẻ giúp việc đi lại, ăn uống và mua sắm dễ chịu hơn, đồng thời biến những địa điểm này thành nơi có thể nán lại lâu hơn thay vì chỉ ghé mua món đồ cần thiết rồi rời đi.

Nhưng cảm giác mát mẻ và lạnh buốt là hai chuyện khác nhau. Một không gian đủ thoải mái có thể khiến khách hàng muốn đi dạo thêm, xem nhiều quầy hàng hơn. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá thấp, người mua có thể rút ngắn thời gian ở lại, bỏ qua một số khu vực hoặc nhanh chóng tìm đường ra ngoài.

Một số nghiên cứu về tâm lý người tiêu dùng cũng cho thấy điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến lựa chọn thực phẩm. Khi trời lạnh hoặc mưa, con người có xu hướng tìm đến những món ăn mang lại cảm giác dễ chịu, chẳng hạn như chocolate và các loại thực phẩm giàu năng lượng. Tất nhiên kết luận này chỉ nói về mối liên hệ, không khẳng định việc siêu thị cố tình bật điều hòa lạnh để khiến khách hàng tiêu nhiều tiền hơn.