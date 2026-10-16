5 loại cây dễ thu hút muỗi nếu trồng trong nhà

Theo thông tin của Bộ Y tế, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 78.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 13 trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng khoảng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy việc chủ động phòng chống muỗi truyền bệnh vẫn rất quan trọng, đặc biệt tại các hộ gia đình có nhiều vật dụng chứa nước.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh và kiểu trồng cây mà các gia đình nên chú ý vì có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng nếu không được vệ sinh đúng cách.

1. Dứa cảnh

Dứa cảnh thuộc nhóm cây có lá mọc thành hình hoa thị, tạo thành một hốc ở trung tâm. Ở một số loài, phần hốc này có thể giữ nước sau khi tưới hoặc khi trời mưa.

Lượng nước đọng trong các hốc lá có thể trở thành môi trường sống của ấu trùng một số loài muỗi. Vì vậy, nếu trồng dứa cảnh trong nhà hoặc ngoài ban công, gia đình nên kiểm tra các vị trí giữ nước, tránh để nước tù đọng kéo dài.

Cần lưu ý, nguy cơ này không đồng nghĩa tất cả cây dứa cảnh đều là ổ muỗi. Mức độ rủi ro còn phụ thuộc vào loài cây và điều kiện môi trường thực tế.

Dứa cảnh (ảnh minh họa).

2. Lan ý

Lan ý là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí phòng khách, phòng làm việc hoặc các góc ít ánh sáng.

Tuy nhiên, khi tưới cây, nước có thể chảy xuống đĩa lót dưới đáy chậu. Nếu đĩa luôn có nước và không được vệ sinh, đây là vị trí cần kiểm tra để phòng muỗi sinh sản.

Một nghiên cứu về muỗi Aedes aegypti đã sử dụng chậu lan ý trong thí nghiệm khảo sát lựa chọn nơi đẻ trứng của muỗi. Điều này không có nghĩa cây lan ý tự thân hấp dẫn muỗi trong mọi điều kiện, nhưng cho thấy cần quan tâm đến môi trường nước xung quanh chậu.

Sau khi tưới, gia đình nên đổ bỏ lượng nước thừa trong đĩa lót, đồng thời vệ sinh định kỳ để loại bỏ trứng muỗi có thể bám trên bề mặt.

3. Dương xỉ

Dương xỉ thường được trồng ở những nơi râm mát, có độ ẩm cao. Một số gia đình đặt cây trong nhà tắm, ban công hoặc góc nhà ít ánh sáng.

Bản thân dương xỉ không mặc nhiên là cây thu hút muỗi. Tuy nhiên, nếu chậu cây được đặt trong khay chứa nước, khu vực xung quanh thường xuyên đọng nước hoặc có các vật dụng bỏ quên chứa nước, nguy cơ muỗi sinh sản có thể tăng lên.

Vì vậy, khi chăm sóc dương xỉ, gia đình nên tưới vừa đủ, kiểm tra khay hứng nước và giữ khu vực quanh chậu thông thoáng, sạch sẽ.

4. Trúc phú quý trồng thủy sinh

Trúc phú quý thường được trồng trong bình thủy tinh hoặc lọ trang trí có chứa nước. Đây là cách trồng tiện lợi, nhưng cũng cần được chăm sóc đúng cách để hạn chế nguy cơ muỗi sinh sản.

Nếu nước trong bình được giữ nguyên trong thời gian dài, không thay và vệ sinh thường xuyên, bình có thể trở thành vị trí cần kiểm tra.

Gia đình nên thay nước định kỳ, cọ rửa thành bình và rửa sạch phần rễ. Không nên chỉ châm thêm nước mới vào bình cũ mà bỏ qua việc làm sạch bên trong.

Đối với các bình thủy sinh đặt ở bàn làm việc, kệ tivi hoặc phòng ngủ, việc kiểm tra thường xuyên càng cần thiết vì những vật dụng này dễ bị bỏ quên.

5. Cau cảnh, cau tiểu trâm

Cau cảnh và cau tiểu trâm thường được trồng trong chậu để trang trí phòng khách, hành lang hoặc góc nhà. Những cây có tán lá dày không đồng nghĩa với việc chắc chắn thu hút muỗi.

Điều đáng chú ý là các chậu cây lớn thường có đĩa lót hoặc khay hứng nước. Nếu nước đọng kéo dài, đặc biệt tại các vị trí khuất và ít được vệ sinh, gia đình cần kiểm tra nguy cơ muỗi sinh sản.

Ngoài ra, nên kiểm tra các vật dụng xung quanh chậu cây như bình tưới, khay chứa nước và những đồ vật có thể hứng nước mưa ở ban công.