4 loại cây cần cắt tỉa ngay bây giờ

Tháng 10 là thời điểm chuyển giao rõ rệt khi nhiệt độ và màu sắc trong khu vườn bắt đầu thay đổi. Những ngày hè dài và nóng đã qua, thay vào đó là những gam màu trầm hơn, lá bắt đầu rụng và người làm vườn cần mặc thêm một lớp áo khi ra ngoài.

Theo tạp chí Homes and Gardens, sự thay đổi của thời tiết cũng báo hiệu thời điểm thay đổi cách cắt tỉa cây. Nếu trong mùa sinh trưởng, việc cắt tỉa chủ yếu nhằm khuyến khích cây ra chồi mới, thì sang mùa thu, mục tiêu là bảo toàn năng lượng, loại bỏ phần cây không còn cần thiết và giữ cho luống cây gọn gàng.

Đầu tháng 10 vẫn có thể xuất hiện những ngày nắng ấm, nhưng nhiệt độ thường giảm đáng kể. Một số cây cần được cắt tỉa để bảo vệ trước mùa đông, trong khi những cây lâu năm đã không còn giữ được vẻ tươi tốt như mùa hè có thể được cắt gọn.

Dưới đây là 4 loại cây cần được cắt tỉa vào tháng 10.

Măng tây

Với những người trồng măng tây, cắt tỉa là một bước quan trọng trong quá trình chăm sóc cây hằng năm. Thực hiện đúng thời điểm không chỉ giúp có những vụ măng tây tốt hơn mà còn góp phần duy trì tuổi thọ của cây, thậm chí lên tới 20 năm nếu được chăm sóc trong điều kiện thích hợp.

Măng tây thường chỉ được thu hoạch trong khoảng 4-6 tuần vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Sau đó, nên để các chồi tiếp tục phát triển thành những tán lá giống cây dương xỉ. Đây là giai đoạn quan trọng vì phần lá tiếp tục quang hợp và giúp cây tích trữ năng lượng vào rễ để chuẩn bị cho vụ mùa năm sau.

Khi phần lá tự nhiên chuyển sang màu nâu hoặc vàng và bắt đầu chết đi, đó là lúc có thể cắt tỉa măng tây. Thời điểm này thường đến sau đợt sương giá đầu tiên, tùy theo khí hậu từng nơi và có thể bắt đầu từ cuối tháng 10.

Dùng kéo cắt tỉa cắt toàn bộ phần thân xuống sát mặt đất. Nếu không cắt bỏ phần lá vào mùa thu, bọ măng tây có thể trú đông trong những thân cây này và quay trở lại mạnh hơn vào năm sau. Sau khi cắt, nên thu dọn toàn bộ phần cây đã loại bỏ để hạn chế nơi trú ẩn của sâu bệnh.

Cây trầu bà hosta

Vào mùa hè, trầu bà hosta nổi bật với những tán lá đa dạng về màu sắc, hình dạng và kích thước, tạo cảm giác xanh mướt, dày dặn cho các luống hoa. Những bụi lá lớn cũng giúp khu vườn có thêm chiều sâu và cấu trúc.

Tuy nhiên, vẻ đẹp này nhanh chóng biến mất vào mùa thu, đặc biệt sau khi sương giá làm hỏng lá. Phần lá lúc này có thể chuyển thành một lớp vật chất nâu, nhão và trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho trứng sên và ốc sên trong mùa đông.

Khi lá bắt đầu chuyển vàng và chết dần, hãy dùng kéo cắt toàn bộ phần lá xuống sát mặt đất. Sau đó, thu gom và loại bỏ phần cây đã cắt thay vì để chúng thành đống trong vườn. Việc này giúp hạn chế nơi trú ẩn của sên, ốc sên và đồng thời giảm nguy cơ vi khuẩn, nấm phát triển trên phần lá đang phân hủy.

Hoa hồng

Cuối mùa đông vẫn là thời điểm truyền thống và phù hợp nhất để thực hiện đợt cắt tỉa chính cho hoa hồng. Tuy nhiên, nếu hoa hồng được trồng ở những vị trí nhiều gió hoặc trống trải, có thể cắt tỉa nhẹ vào giữa hoặc cuối tháng 10 để hạn chế hiện tượng “wind rock”.

Đây là tình trạng cây liên tục bị gió mạnh làm rung lắc qua lại trong mùa đông, khiến phần gốc bị lỏng, rễ bị tổn thương và trong trường hợp nghiêm trọng, cả bụi hoa hồng có thể bị bật khỏi mặt đất. Hoa hồng vốn có bộ rễ khá nông nên đặc biệt dễ gặp vấn đề này, nhất là những cây mới trồng.

Với các giống hoa hồng bụi, có thể cắt giảm khoảng một phần ba chiều cao sau khi những bông hoa cuối cùng tàn. Đến cuối mùa đông, tiếp tục thực hiện đợt cắt tỉa chính để kích thích những chồi mới, từ đó tạo ra hoa vào mùa hè năm sau.

Ngoài ra, cần thu gom những chiếc lá rụng có dấu hiệu mắc bệnh đốm đen. Lá bệnh có thể chứa bào tử nấm tồn tại trong đất và gây bệnh cho cây vào năm sau.

Hàng rào cây dẻ gai và cây trăn

Tháng 10 là cơ hội cuối cùng để cắt tỉa nhẹ hàng rào cây dẻ gai (beech) và cây trăn (hornbeam), giúp chúng giữ được hình dáng gọn gàng trong mùa đông. Đây đều là những loại cây rụng lá, thường được sử dụng làm hàng rào tạo sự riêng tư nhờ khả năng hình thành lớp chắn dày và giữ lại khá nhiều lá trong mùa lạnh.

Các loại cây này phát triển nhanh vào mùa xuân và mùa hè nên thường cần được cắt tỉa hai lần mỗi năm: một lần vào mùa xuân sau đợt tăng trưởng đầu tiên và lần thứ hai vào mùa thu khi tốc độ sinh trưởng chậm lại.

Tháng 10 là thời điểm phù hợp cho lần cắt thứ hai vì thời tiết vẫn đủ ôn hòa để cây phục hồi sau khi được cắt tỉa, thay vì ngay lập tức phải đối mặt với một đợt rét đậm.

Không cần cắt quá mạnh. Chỉ nên dùng kéo cắt hàng rào hoặc máy cắt hàng rào để loại bỏ phần chồi mới mọc, tạo một đường cắt thẳng và giữ cho hàng rào có hình dáng đẹp trong suốt mùa đông. Phần cành lá sau khi cắt có thể tận dụng để làm phân compost.

Tháng 10 vì thế không phải lúc kết thúc hoàn toàn công việc làm vườn. Với một số loại cây, một lần cắt tỉa đúng thời điểm và vừa phải có thể giúp khu vườn gọn gàng hơn, đồng thời tạo điều kiện để cây bước vào mùa xuân khỏe mạnh hơn.