Tin vui cho những người đang trồng lá lốt

Ở nhiều gia đình, lá lốt không hẳn là loại cây được trồng quá cầu kỳ. Chỉ cần một góc đất ẩm, cạnh hàng rào hay vài chiếc chậu ngoài sân, cây có thể mọc thành bụi rồi cứ thế được để lại. Khi nào nấu chả lá lốt, ốc om chuối đậu hay một món cần thêm chút mùi thơm, mọi người mới ra hái vài chiếc lá. Bởi quá quen thuộc nên lá lốt đôi khi chỉ được xem như một loại rau gia vị. Thế nhưng nếu trong nhà đang có sẵn một bụi lá lốt xanh tốt, đây thực sự là một tin vui: loại lá vẫn hái quanh năm này không chỉ giúp món ăn thơm hơn mà bản thân nó cũng có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

Lá lốt không đơn thuần chỉ tạo mùi thơm

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng, trong 100g lá lốt tươi có khoảng 4,3g protein và 2,5g chất xơ. Đây là những con số khá thú vị với một loại lá mà nhiều người vẫn chỉ dùng vài chiếc để làm gia vị.

Lá lốt đồng thời có beta-carotene cùng một số khoáng chất. Beta-carotene là tiền chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A, một vitamin cần thiết cho thị lực, hệ miễn dịch và duy trì các mô bình thường của cơ thể. Điều đáng nói ở đây không phải ăn thật nhiều lá lốt để nhận một tác dụng đặc biệt nào đó, mà đơn giản là nhìn nó đúng với giá trị của một loại rau ăn được thay vì chỉ coi là chiếc lá bọc bên ngoài miếng chả.

Vì vậy, nếu cây đang mọc sẵn trong nhà, thỉnh thoảng đưa lá lốt vào bữa ăn cũng là một cách làm phong phú thêm nhóm rau được sử dụng hằng ngày.

Một bụi lá lốt có thể đi vào bữa cơm theo nhiều cách

Nhắc tới lá lốt, món đầu tiên nhiều người nghĩ đến vẫn là chả lá lốt. Nhưng ngoài món quen thuộc này, lá non và lá bánh tẻ còn có thể thái nhỏ chiên cùng trứng, nấu canh, cho vào ốc om chuối đậu hoặc kết hợp trong một số món xào tùy khẩu vị. Có cây ngay tại nhà cũng tiện ở chỗ cần bao nhiêu có thể hái bấy nhiêu. Không phải mua cả bó rồi để thừa trong tủ lạnh, trong khi lá vừa hái có thể được sử dụng ngay cho bữa ăn. Với một loại rau chủ yếu chỉ cần một lượng vừa phải cho mỗi món, đây lại là ưu điểm khá thực tế.

Giao mùa thu - đông, đừng bỏ mặc bụi lá lốt

Biết lá lốt có giá trị là một chuyện, giữ được bụi cây khỏe để tiếp tục hái mới quan trọng. Đặc biệt khi bước sang thời điểm thu - đông, nhiệt độ và lượng ánh sáng thay đổi, đất cũng lâu khô hơn mùa nóng. Những bụi lá lốt vốn được để tự nhiên ngoài sân hoặc trong chậu vì thế cũng nên được để ý hơn một chút.

- Đừng thấy mặt đất se lại là tưới ngay: Lá lốt thích ẩm nhưng không đồng nghĩa với việc rễ phải nằm trong đất sũng nước. Trời mát khiến nước bốc hơi chậm hơn, vì vậy nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới, đồng thời tránh để chậu đọng nước kéo dài.

- Đừng đặt cây ở góc quá tối: Lá lốt có thể phát triển trong điều kiện bóng râm một phần, nhưng cây vẫn cần ánh sáng. Nếu vị trí trồng trở nên quá thiếu sáng vào những tháng cuối năm, có thể chuyển chậu tới nơi sáng hơn, có ánh sáng tán xạ hoặc nắng nhẹ phù hợp.

- Hạn chế hái trụi cả bụi: Nếu cây đang phát triển chậm lại khi thời tiết lạnh hơn, nên hái vừa đủ dùng và giữ lại phần lớn lá khỏe. Việc liên tục lấy quá nhiều lá khiến cây còn ít diện tích quang hợp để duy trì sinh trưởng.

- Cắt bỏ lá vàng, lá hỏng: Những lá đã úa vàng, dập hoặc có dấu hiệu hư hỏng không cần cố giữ lại. Dọn phần lá già cũng giúp bụi cây thông thoáng và thuận tiện hơn khi quan sát sâu bệnh.

- Nếu trồng trong chậu, chú ý nhất là thoát nước: Chậu cần có lỗ thoát nước thông thoáng. Đây càng là điểm đáng để kiểm tra vào mùa mát, bởi một chậu từng không gặp vấn đề trong mùa hè chưa chắc sẽ khô nhanh tương tự khi nhiệt độ giảm.

Một bụi lá lốt có thể chẳng phải loại cây nổi bật nhất trong vườn nhà, thậm chí nhiều gia đình trồng lâu đến mức gần như quên mất nó. Nhưng khi biết những chiếc lá quen thuộc ấy vừa có thể góp thêm dinh dưỡng cho bữa ăn, vừa dùng được trong khá nhiều món, có lẽ bụi lá lốt cũng đáng được chăm thêm một chút để tiếp tục xanh tốt qua những tháng cuối năm