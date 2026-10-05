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Khu vực sẽ mưa to đến rất to liên tục trong 3 ngày tới

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Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nhiều địa phương sẽ tiếp tục có mưa diện rộng từ ngày 5-7/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 5-7/10, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Thời tiết phổ biến nhiều mây, ban ngày có thời điểm giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Tại TP.HCM, trong ngày 5/10, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, có nơi xuất hiện mưa to.

Từ ngày 6-7/10, mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. Đáng chú ý, trong hai ngày này, mưa phân bố trên diện rộng tại Nam Bộ, có nơi mưa to đến rất to.

Tại TP.HCM, cần đề phòng mưa lớn gây ngập ở những khu vực trũng thấp, đô thị có hệ thống thoát nước kém, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các tuyến đường và khu dân cư thuộc vùng trũng thấp.

Đồng thời, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Cùng thời gian, Thanh Hóa, Nghệ An và TP Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Sang ngày và đêm 6/10, trọng tâm mưa lớn dịch chuyển đến khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực này có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Đến ngày và đêm 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn tại khu vực này còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Khu vực sẽ mưa to đến rất to liên tục trong 3 ngày tới - Ảnh 1.Một tỉnh chỉ hơn 570.000 dân nhưng kiếm 2.500 tỷ đồng tổng thu du lịch: Không chỉ mát mẻ quanh năm, mùa đông tuyết phủ kín núi

Dù có diện tích 6.700 km2 nhưng địa phương này chỉ hơn 500.000 người sinh sống, sở hữu tới 2 điểm đến được Times vinh danh "đẹp nhất Việt Nam".

Thùy Linh

Phụ Nữ Mới

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