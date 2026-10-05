Người đàn ông cắt bỏ dạ dày trị ung thư, mổ xong mới biết mình không mắc bệnh

Sự cố không mong muốn xảy ra với người đàn ông họ Ngô đến từ quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo Dahe Daily, Ngô cho biết gia đình đã đưa ông đi cấp cứu khi ông đột ngột bị đau bụng dữ dội. Các kiểm tra ban đầu cho thấy bệnh nhân bị loét dạ dày, bệnh viện sau đó sắp xếp làm sinh thiết. Do vợ ông Ngô là điều dưỡng tại một bệnh viện khác, gia đình mang kết quả nội soi dạ dày đến nhờ một giáo sư thuộc khoa tiêu hóa tại bệnh viện đó xem xét. Vị giáo sư nghi ngờ đó có thể là ung thư dạ dày.

Sợ ông Ngô lo lắng, gia đình không nói cho cho ông về chẩn đoán "ung thư dạ dày". Thay vào đó, họ khuyên ông chuyển sang bệnh viện khác để điều trị với lý do cơ sở vật chất y tế ở đó tốt hơn.

Trong thời gian ông Ngô chờ điều trị, bệnh viện ban đầu có kết quả sinh thiết "không tìm thấy tế bào ung thư". Tuy nhiên, bác sĩ điều trị tại bệnh viện mới vẫn tin vào khả năng ông Ngô bị ung thư và đề nghị cắt bỏ ba phần tư dạ dày.

Thời điểm đó, ông Ngô không hề hay biết các bác sĩ nghi ngờ mình bị ung thư dạ dày. Vợ ông là người ký vào giấy cam kết phẫu thuật. "Nếu biết họ nói tôi bị ung thư dạ dày, chắc chắn tôi đã không đồng ý phẫu thuật. Ít nhất thì cũng phải thực hiện thêm một lần sinh thiết nữa, và chỉ nên phẫu thuật sau khi đã có chẩn đoán xác định", nam bệnh nhân bức xúc cho biết.

Ảnh minh họa.

Sau khoảng 4 giờ phẫu thuật, nhân viên y tế thông báo với gia đình rằng kế hoạch đã thay đổi từ cắt bỏ ba phần tư dạ dày sang cắt bỏ toàn bộ cơ quan này do các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư.

Không ngờ, kết quả xét nghiệm bệnh học sau phẫu thuật cho thấy không có tế bào ung thư nào trong phần dạ dày và 15 hạch bạch huyết đã bị cắt bỏ.

Ba tháng sau ca phẫu thuật, ông Ngô thường xuyên gặp các triệu chứng như đầy bụng, tiêu chảy sau khi ăn. Khi được gia đình nói sự thật về việc cắt bỏ toàn bộ dạ dày cũng như chẩn đoán nhầm ung thư, ông hoàn toàn suy sụp.

Luật sư cho biết, ngay cả khi nghi ngờ kết quả sinh thiết trước đó, bệnh viện phẫu thuật cho ông Ngô vẫn cần làm xét nghiệm bệnh học mới theo đúng quy chuẩn y tế. Ca phẫu thuật chỉ được thực hiện sau khi đã xác nhận sự hiện diện của các dấu ấn ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, việc thay đổi phương án từ cắt bỏ một phần sang cắt bỏ toàn bộ dạ dày mà không có sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình cũng đặt ra vấn đề về quyền được thông tin và tự nguyện chấp thuận điều trị của bệnh nhân.

Kết quả giám định pháp y xác định bệnh viện hoàn toàn có lỗi, phạm sai sót y khoa nghiêm trọng và phải chịu 60% trách nhiệm chính đối với tổn thương của ông Ngô.

Cuối cùng, tòa ánra phán quyết buộc bệnh viện phải bồi thường hơn 201 nghìn Nhân dân tệ (gần 780 triệu đồng) cho các thiệt hại và thêm 20 nghìn Nhân dân tệ (gần 78 triệu đồng) để bù đắp tổn thất tinh thần.

Ngoài sự việc trên, trên thế giới cũng từng ghi nhận không ít trường hợp sai sót y khoa đáng chú ý.

Năm ngoái, một bệnh nhân ở Mỹ đã đâm đơn kiện bác sĩ và bệnh viện vì bị "cắt nhầm" nội tạng khi tới phẫu thuật.

Bà Wendy Rappaport, một bệnh nhân sống ở Minneapolis, bang Minnesota đã đệ đơn kiện bác sĩ và Bệnh viện Abbott Northwestern vì sự tắc trách trong ca phẫu thuật hồi tháng 3/2022, khiến bà bị "cắt nhầm" nội tạng.

Bệnh viện Abbott Northwestern.

Trong đơn kiện, bà Wendy cho biết mình được chỉ định cắt bỏ lá lách sau thời gian điều trị ở bệnh viện. Trong hồ sơ sức khỏe hậu phẫu, bác sĩ Devon Callahan – người thực hiện ca phẫu thuật – đã ghi chú về việc cắt bỏ lá lách này. Tuy nhiên, hình ảnh chụp CT sau phẫu thuật cho thấy lá lách bị tổn thương vẫn còn nguyên vẹn, trong khi một bên thận bên trái của bệnh nhân đã bị cắt bỏ. "Nguyên đơn không đồng ý để bị đơn cắt bỏ quả thận trái của mình", đơn kiện nhấn mạnh.

Bà Wendy cho biết đã phải nằm viện trong 2 tháng vì những biến chứng từ ca phẫu thuật, và được chẩn đoán là suy hô hấp, tràn dịch màng phổi trái và suy tim tâm trương. Bà cũng được chẩn đoán là suy thận giai đoạn 5 và phải chạy thận - là hậu quả trực tiếp của việc bị cắt bỏ thận trái. Bà tuyên bố kiện bác sĩ Devon Callahan vì hành vi tắc trách, cẩu thả và bệnh viện Bệnh viện Abbott Northwestern phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Về phần mình, Bệnh viện Abbott Northwestern cho biết đã nhận được thông tin về vụ kiện và yêu cầu nhân viên rà soát lại hồ sơ của bệnh nhân, trước khi ra trình diện tòa án.



