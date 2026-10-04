Shipper lội nước giao hàng, dân giăng lưới bắt cá giữa hẻm ngập sâu ở TP.HCM
Theo Lương Ý |
04-10-2026 - 22:35 PM |
Sống
Hơn một tuần ngập nước, người dân hẻm 39, 41 đường Công Nghệ Mới phải sống trong cảnh đảo lộn; shipper bỏ xe lội nước giao hàng, dân giăng lưới bắt cá giữa con hẻm.
- 01-10-2026
- 28-09-2026
- 28-09-2026
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/shipper-loi-nuoc-giao-hang-dan-giang-luoi-bat-ca-giua-hem-ngap-sau-o-tp-hcm-ar1043375.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM