Lời khuyên cho các gia đình phát hiện vết nứt trên trần nhà

Một sự cố đáng lo ngại đã xảy ra với một gia đình ở Hải Phòng sau khi phát hiện vết nứt bất thường trong nhà. Sự việc khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy hoảng sợ, nhưng nhờ phát hiện kịp thời, hậu quả đã không nghiêm trọng.

Nghe tiếng động trên trần như tiếng chuột chạy, 30 giây sau cả mảng vữa lớn rơi xuống

Theo thông tin được đăng trên báo Dân Trí, Hơn 23h ngày 2/10 vừa qua, gia đình 3 người của chị Thùy Linh (đang sinh sống tại Hải Phòng) đang ngủ thì nghe thấy một âm thanh lạ phía trên trần nhà, như thể tiếng chuột chạy. Chỉ khoảng 30 giây sau thì một mảng vữa trần nhà lớn đột ngột rơi xuống khiến vợ chồng hốt hoảng.

Đoạn video ghi lại cảnh mảng xi măng vương vãi khắp căn phòng khiến ai cũng phải rùng mình.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Thùy Linh cho biết, căn nhà gia đình chị đang ở có 1 tầng, gồm 2 phòng ngủ, được xây dựng hơn 7 năm trước.

Chỉ cần dùng gậy chọc nhẹ vào trần nhà, các mảnh vữa đã bong ra rất dễ dàng. Nguồn: Hà Nội News

Sau nhiều năm sử dụng, tổng thể công trình vẫn còn khá mới, không có dấu hiệu thấm nước trên trần hay xuống cấp nên gia đình cũng khá chủ quan. Cụ thể, chị Linh chia sẻ rằng cách đây vài năm, trên trần nhà chị đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, mỏng như sợi chỉ. Tuy nhiên, gia đình không để ý, vì nghĩ đó là dấu hiệu bình thường.

Đến đêm 2/10 vừa qua, vợ chồng nghe tiếng động phía trên trần nhà, giống như tiếng chuột chạy. Khoảng 30 giây sau, một mảng vữa lớn hơn chiếc mâm bất ngờ rơi xuống giường ngủ, bụi và những mảnh xi măng vỡ vụn vương khắp nơi”, chị Linh kể.

Sau khi sự việc xảy ra, chồng chị dùng gậy chọc nhẹ vào trần nhà thì nhiều mảng xi măng tiếp tục rơi xuống một cách dễ dàng. Quan sát bằng mắt thường, có thể thấy lớp vữa trát dày đến vài xentimet, nếu bong cả mảng lớn có thể gây nguy hiểm cho những người sống trong nhà.

Lớp vữa trát dầy vài cm, nếu rơi trúng người có thể gây hậu quả lớn. Nguồn: Hà Nội News

Theo chủ nhà, công trình được xây dựng kiên cố với phần mái đổ bê tông. Phía dưới trần được trát một lớp xi măng để trang trí. Âm thanh như tiếng chuột chạy có thể là lớp xi măng bị bong ra trước khi rơi xuống sàn.

Theo chị Linh, may mắn là cả nhà chị đều đã thoát nguy hiểm trong gang tấc, chồng chị bị xây xát nhẹ ở chân. Cuối tháng 5 vừa qua, tại Nghệ An cũng xảy ra một sự việc tương tự nhưng đã khiến cháu bé 6 tháng tuổi đã thiệt mạng, cho thấy rủi ro từ việc bong lớp vữa trên trần nhà là khá lớn.

Vữa trần nhà bị sập, đâu là nguyên nhân?

Hiện tượng vữa trần nhà bị bong tróc, phồng rộp rồi rụng rơi thành từng mảng lớn là một sự cố kỹ thuật khá nguy hiểm trong xây dựng. Theo các chuyên gia kỹ thuật và nội thất, tình trạng này thường xuất phát từ 5 nguyên nhân cốt lõi sau:

1. Lỗi chuẩn bị bề mặt bê tông (Thiếu độ bám dính)

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất khi thợ thi công trát trần bởi bề mặt bê tông sau khi dỡ cốp pha thường rất nhẵn bóng và trơn nên nếu thợ không đục tạo nhám hoặc không băm trần để tạo độ ma sát thì lớp vữa trát lên sẽ không có điểm bám vững chắc.

Sự việc xảy ra tại Nghệ An cuối tháng 5 vừa qua khiến 1 bé 6 tháng tuổi tử vong. (Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên)

Đồng thời trần bê tông trước khi trát nếu bám nhiều bụi xi măng, dầu mỡ từ nhớt bôi khuôn hoặc quá khô sẽ hút hết nước của vữa trát, làm giảm lực liên kết lâu dài và khiến vữa dễ bị ộp. Việc bỏ qua bước quét một lớp hồ dầu hoặc các chất liên kết chuyên dụng cũng làm mất đi lớp keo trung gian giữa bê tông và vữa, dẫn đến nguy cơ bong rụng sau một thời gian sử dụng.

2. Chất lượng và cấp phối vữa không đảm bảo

Tỷ lệ trộn giữa xi măng và cát không chuẩn với quá ít xi măng sẽ khiến vữa sau khi khô bị bở và có cường độ chịu lực thấp. Ngược lại nếu thợ trộn quá nhiều xi măng thì sẽ gây ra hiện tượng co ngót mạnh, tạo các vết nứt chân chim lớn rồi bong ra theo thời gian.

Ngoài ra việc sử dụng cát chưa qua sàng lọc, lẫn nhiều bùn đất, tạp chất hoặc nguy hiểm hơn là dùng cát biển nhiễm mặn sẽ làm giảm nghiêm trọng chất lượng vữa, ăn mòn cấu trúc và làm mất đi độ kết dính vốn có.

3. Kỹ thuật trát vữa quá dày

Do quá trình đổ bê tông trần bị võng hoặc không bằng phẳng nên người thợ thường có xu hướng trát một lớp vữa thật dày ở vùng lõm để bù lại cho phẳng mặt. Việc trát vữa quá dày và vượt quá độ dày tiêu chuẩn thông thường từ một đến một phẩy năm centimet trong một lần khiến lớp vữa bị treo dưới áp lực của trọng lực.

Qua năm tháng chịu sức nặng tự thân liên tục, mảng vữa dày này sẽ bị tách dần khỏi trần bê tông và bất ngờ đổ sập xuống gây nguy hiểm cho người bên dưới.

4. Tác động của độ ẩm và thấm dột

Nếu căn nhà bị thấm nước từ nhà vệ sinh tầng trên, rò rỉ đường ống nước sinh hoạt hoặc thấm dột từ mái khi trời mưa thì nước sẽ ngấm qua khe bê tông.

Nước len lỏi vào mặt sau của lớp vữa trát và tích tụ độ ẩm lâu ngày làm bở vữa, phá hủy hoàn toàn mối liên kết bám dính ban đầu. Điều này khiến cho mảng trần nhanh chóng bị phồng rộp lên, đổi màu loang lổ, sinh ra nấm mốc rồi rơi rụng tự do xuống sàn nhà.

5. Sự sụt lún, rung động kết cấu và tuổi thọ công trình

Đối với những ngôi nhà phố nằm gần các trục đường lớn có nhiều xe tải nặng chạy qua hoặc nhà nằm sát các công trình đang đóng cọc thi công thì các rung động cơ học liên tục sẽ làm nứt và cắt đứt liên kết giữa vữa và trần bê tông.

Bên cạnh đó sự co ngót tự nhiên của vật liệu do thay đổi thời tiết liên tục nóng nở ra và lạnh co lại diễn ra qua hàng chục năm sử dụng cũng khiến trần nhà cũ bị mỏi và xuống cấp dần. Tất cả các yếu tố này tích tụ lại làm cho mảng vữa mất hoàn toàn khả năng chịu lực và rơi xuống bất cứ lúc nào.

Dấu hiệu trần nhà có thể sắp xảy ra sự cố

Trước khi xảy ra sự cố sập vữa trần nhà, trên bề mặt trần thường xuất hiện các vết nứt chân chim kéo dài hoặc các vết rạn rứt chân chim lớn dần theo thời gian. Gia chủ cũng dễ dàng quan sát thấy những vùng trần bị phồng rộp, bong tróc sơn, hoặc đổi màu loang lổ do hiện tượng ngấm nước và ẩm dột từ tầng trên.

Nên cảnh giác với các vết nứt trên trần nhà. (Ảnh: MXH)

Nếu dùng chổi hoặc cây sào gõ nhẹ vào khu vực nghi ngờ, bạn sẽ nghe thấy tiếng bộp bộp hoặc tiếng ộp phát ra rất rõ do vữa đã bị tách lớp khỏi bê tông. Ngoài ra, vào ban đêm khi không gian yên tĩnh, trần nhà cũ sắp sập có thể phát ra những tiếng rắc nhẹ hoặc tiếng động lạ do các liên kết vật liệu cuối cùng đang bị đứt gãy.

Lời khuyên dành cho gia chủ

Khi phát hiện trần nhà có các dấu hiệu bất thường nói trên, gia chủ cần lập tức thực hiện các biện pháp khẩn cấp sau đây để bảo vệ tính mạng cho cả gia đình:

Di dời người và tài sản ngay lập tức: Hãy nhanh chóng chuyển giường ngủ, bàn ghế và các đồ đạc giá trị ra khỏi khu vực nguy hiểm phía dưới mảng trần bị ộp, nứt. Tuyệt đối không cho các thành viên, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, sinh hoạt hoặc ngủ dưới vùng trần này.

(Ảnh: Happynest.vn)

Khoanh vùng nguy hiểm và cảnh báo: Đặt biển cảnh báo hoặc căng dây cách ly xung quanh khu vực nghi ngờ để không ai vô tình bước vào. Nếu mảng vữa nằm ở lối đi chung, hãy nhắc nhở mọi người di chuyển nhanh qua hoặc tìm lối đi khác an toàn hơn.

Chủ động cạo bỏ mảng vữa yếu nếu có chuyên môn: Trong trường hợp mảng vữa đã tách lớp quá rõ và có nguy cơ rơi rụng tự do bất cứ lúc nào, gia chủ có thể mặc đồ bảo hộ, đeo kính, đội mũ bảo hiểm và dùng một cây sào dài để chủ động chọc, cạo cho mảng vữa rơi xuống một cách có kiểm soát. Việc này giúp triệt tiêu rủi ro vữa rơi bất ngờ vào ban đêm khi cả nhà đang ngủ.

Liên hệ thợ sửa chữa chuyên nghiệp: Tuyệt đối không tự ý trát bù bằng xi măng thông thường lên vị trí cũ vì lớp vữa mới rất dễ tiếp tục bị bong nếu không xử lý đúng kỹ thuật. Bạn cần gọi thợ xây dựng đến khảo sát, đục bỏ toàn bộ phần vữa ộp, xử lý chống thấm dứt điểm và sử dụng các loại keo kết nối chuyên dụng để trát lại trần.

(Tổng hợp)