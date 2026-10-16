Đã ăn nhạt nhưng huyết áp vẫn cao: Có thể bạn đang bỏ quên một khoáng chất quan trọng

Nhiều người bị tăng huyết áp đã giảm muối nhưng chỉ số huyết áp vẫn chưa được kiểm soát như mong muốn. Bên cạnh việc hạn chế natri, bổ sung đủ kali từ chế độ ăn cũng là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Kali giúp cơ thể đào thải natri qua nước tiểu, đồng thời tham gia điều hòa hoạt động của cơ và mạch máu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tăng lượng kali trong chế độ ăn có thể giúp giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Kali ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Kali là chất điện giải thiết yếu, tham gia điều hòa hoạt động của cơ, dẫn truyền thần kinh và duy trì nhịp tim. Đối với huyết áp, khoáng chất này có thể hỗ trợ giảm tác động của natri, đồng thời giúp thành mạch thư giãn, góp phần điều hòa áp lực máu.

Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Hypertension năm 2005, tổng hợp dữ liệu từ 33 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, cho thấy tăng lượng kali có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt ở những người bị tăng huyết áp. Mức giảm trung bình được ghi nhận đối với huyết áp tâm thu vào khoảng 3,5 mmHg.

Mặc dù mức giảm này không quá lớn ở từng cá nhân, việc cải thiện huyết áp trên quy mô dân số có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng. Các nghiên cứu sau đó cũng tiếp tục ghi nhận mối liên hệ giữa chế độ ăn giàu kali và nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn, trong đó lợi ích có thể đáng chú ý ở những người tiêu thụ nhiều natri.

Tuy nhiên, kali không phải là giải pháp thay thế cho việc giảm muối, sử dụng thuốc theo chỉ định hoặc duy trì lối sống lành mạnh. Nếu huyết áp vẫn cao dù đã điều chỉnh chế độ ăn, người bệnh cần được đánh giá để xác định nguyên nhân và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp.

4 dấu hiệu có thể gặp khi cơ thể thiếu kali

Khi nồng độ kali trong máu giảm, hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tình trạng thiếu kali nhẹ đôi khi không có triệu chứng rõ ràng, còn những biểu hiện thường gặp lại dễ nhầm lẫn với nhiều vấn đề sức khỏe khác.

1. Mệt mỏi, yếu cơ kéo dài

Kali cần thiết cho hoạt động bình thường của tế bào cơ. Khi nồng độ kali giảm đáng kể, người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, yếu cơ hoặc giảm sức lực. Nếu tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, yếu cơ có thể trở nên rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, mệt mỏi không phải dấu hiệu đặc hiệu của thiếu kali. Thiếu ngủ, thiếu máu, rối loạn tuyến giáp và nhiều bệnh lý khác cũng có thể gây ra tình trạng tương tự.

2. Chuột rút hoặc co thắt cơ

Kali tham gia điều hòa hoạt động điện của tế bào cơ, vì vậy rối loạn nồng độ kali có thể gây yếu cơ và chuột rút. Dù vậy, không nên mặc định cứ chuột rút, đặc biệt vào ban đêm, là do thiếu kali. Tình trạng này còn có thể liên quan đến vận động quá sức, mất nước, tác dụng phụ của thuốc hoặc các rối loạn điện giải khác.

3. Tim đập nhanh, hồi hộp hoặc nhịp tim bất thường

Đây là biểu hiện cần đặc biệt lưu ý. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động điện ổn định của tim. Khi nồng độ kali trong máu giảm, nguy cơ rối loạn nhịp tim có thể tăng lên, nhất là ở người có bệnh tim mạch hoặc đang sử dụng một số loại thuốc.

Nếu xuất hiện hồi hộp kèm đau ngực, khó thở, choáng váng hoặc ngất, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời thay vì tự bổ sung kali tại nhà.

4. Táo bón, đầy bụng hoặc tiêu hóa chậm

Thiếu kali nghiêm trọng có thể làm giảm hoạt động co bóp của cơ trơn đường tiêu hóa, dẫn đến táo bón và chướng bụng. Tuy nhiên, đây không phải biểu hiện phổ biến để có thể dựa vào đó tự kết luận cơ thể thiếu kali.

Để xác định tình trạng thiếu hụt, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu đo nồng độ kali và đánh giá các yếu tố liên quan, chẳng hạn chức năng thận, thuốc đang sử dụng hoặc tình trạng mất nước.

Đặc biệt, người bị tăng huyết áp không nên tự chẩn đoán thiếu kali chỉ dựa trên triệu chứng. Nếu huyết áp khó kiểm soát, việc thăm khám sẽ giúp xác định liệu có rối loạn điện giải hay nguyên nhân nào khác cần xử trí.

3 nhóm thực phẩm giúp bổ sung kali tự nhiên

Với người khỏe mạnh, cách ưu tiên bổ sung kali là xây dựng chế độ ăn đa dạng, có đủ rau củ, trái cây, các loại đậu và thực phẩm ít qua chế biến. Ba nhóm thực phẩm dưới đây có thể giúp tăng lượng kali trong khẩu phần hằng ngày.

Nhiều người bị tăng huyết áp đã giảm muối nhưng chỉ số huyết áp vẫn chưa được kiểm soát như mong muốn. Bên cạnh việc hạn chế natri, bổ sung đủ kali từ chế độ ăn cũng là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Kali giúp cơ thể đào thải natri qua nước tiểu, đồng thời tham gia điều hòa hoạt động của cơ và mạch máu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tăng lượng kali trong chế độ ăn có thể giúp giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

1. Khoai tây, khoai lang: Đây là những thực phẩm quen thuộc, cung cấp kali và chất xơ. Nên ưu tiên luộc, hấp hoặc nướng, hạn chế chiên rán và thêm nhiều muối.

2. Rau xanh và các loại đậu: Rau bina, rau dền, bông cải xanh, đậu nành và các loại đậu là nguồn cung cấp kali cùng nhiều dưỡng chất có lợi. Duy trì thói quen ăn rau trong các bữa chính giúp đa dạng hóa khẩu phần.

3. Trái cây: Chuối, cam, dưa lưới và bơ đều chứa kali. Nên ăn trái cây nguyên quả, đa dạng các loại thay vì chỉ phụ thuộc vào một thực phẩm.

Người bị tăng huyết áp có nên tự uống kali?

Câu trả lời là không nên tự ý sử dụng viên uống kali hoặc các sản phẩm bổ sung chứa hàm lượng kali cao khi chưa có tư vấn y tế.

Mặc dù kali có lợi cho việc điều hòa huyết áp, bổ sung quá mức có thể gây tăng kali máu - một tình trạng nguy hiểm có khả năng dẫn đến rối loạn nhịp tim. Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý ở người mắc bệnh thận mạn hoặc đang dùng một số thuốc điều trị tăng huyết áp, chẳng hạn thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cần trao đổi với bác sĩ trước khi chủ động tăng lượng kali, kể cả thông qua các chế độ ăn đặc biệt. Việc bổ sung cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe, chức năng thận, kết quả xét nghiệm và các thuốc đang sử dụng.

Bên cạnh đó, kiểm soát huyết áp hiệu quả vẫn cần phối hợp nhiều biện pháp: giảm muối, duy trì cân nặng phù hợp, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và tuân thủ điều trị nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp.