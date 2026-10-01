Phát hiện người đàn ông từng lưu ban lớp 6, phải nghỉ học đi làm ruộng, sau này làm chủ doanh nghiệp trị giá hơn 12.000 tỷ đồng

Từng lưu ban lớp 6, phải nghỉ học giữa chừng đi làm ruộng

Theo The Times of India, P. C. Musthafa sinh ra trong một gia đình nghèo tại làng Chennalode, thuộc huyện Wayanad, bang Kerala, Ấn Độ. Tuổi thơ của ông gắn liền với những khó khăn về kinh tế, khi gia đình phải chật vật lo từng bữa ăn.

Ngôi làng nơi Musthafa lớn lên từng thiếu đường sá, điện và các điều kiện sinh hoạt cơ bản. Cha ông là lao động làm thuê tại các đồn điền, trong khi mẹ chưa từng được đến trường. Thu nhập của gia đình có thời điểm chỉ khoảng 10 rupee (khoảng 2.700 đồng) mỗi ngày, khiến việc duy trì học tập trở thành gánh nặng.

P. C. Musthafa từng lưu ban lớp 6 và phải nghỉ giữa chừng để phụ giúp cha làm việc trên đồng ruộng (Ảnh Instagram)

Ngay từ nhỏ, Musthafa đã phải phụ giúp cha làm việc trên đồng ruộng. Việc học của ông cũng không thuận lợi. Khi lên lớp 6, Musthafa không đạt yêu cầu để được lên lớp và quyết định nghỉ học, chuyển sang làm việc cùng cha để kiếm sống.

Tưởng chừng con đường đến trường đã khép lại nhưng thầy giáo dạy Toán nhận thấy Musthafa không còn xuất hiện trong lớp nên quyết định tìm đến nơi ông đang làm việc. Theo The Times of India, người thầy đã hỏi Musthafa liệu ông muốn tiếp tục làm công việc lao động vất vả như cha hay muốn thay đổi tương lai thông qua giáo dục.

Cuộc trò chuyện trở thành bước ngoặt lớn. Musthafa quyết định quay trở lại trường, bắt đầu nỗ lực để cải thiện kết quả học tập.

Nhờ sự động viên của một giáo viên, Musthafa trở lại trường và sau này tốt nghiệp những cơ sở đào tạo danh tiếng tại Ấn Độ (Ảnh Business Today)

Từ một học sinh từng không vượt qua lớp 6, Musthafa vươn lên đứng đầu lớp 7. Sau đó, ông tiếp tục đạt thành tích tốt ở bậc trung học và giành vị trí thứ 63 trong kỳ thi tuyển sinh kỹ thuật tại bang Kerala.

Nhờ thành tích này, Musthafa có cơ hội theo học ngành Khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Quốc gia Calicut (NIT Calicut), một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật có uy tín tại Ấn Độ.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại nhiều doanh nghiệp quốc tế, có thời gian làm việc ở Trung Đông và Mỹ. Musthafa tiếp tục học chương trình quản trị tại Viện Quản lý Ấn Độ Bangalore (IIM Bangalore), ngôi trường nổi tiếng về đào tạo kinh doanh.

Từ cậu bé từng phải nghỉ học đi làm ruộng, Musthafa đã có một công việc ổn định với mức thu nhập cao. Tuy nhiên, ông không dừng lại ở đó mà quyết định bước sang một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ, gây dựng doanh nghiệp hơn 12.000 tỷ đồng

Năm 2005, Musthafa cùng những người anh em họ bắt đầu kinh doanh thực phẩm tại Bengaluru, Ấn Độ. Ý tưởng xuất phát từ việc một người anh em họ nhận thấy các cửa hàng địa phương bán bột làm bánh idli và dosa được đóng gói chưa bảo đảm vệ sinh.

Idli và dosa là hai món ăn phổ biến tại miền Nam Ấn Độ, thường được chế biến từ hỗn hợp gạo và đậu lên men. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu tương đối mất thời gian, trong khi nhiều gia đình thành thị có nhu cầu sử dụng những sản phẩm tiện lợi hơn. Musthafa nhận thấy đây là cơ hội kinh doanh. Thay vì mở nhà hàng, nhóm của ông quyết định sản xuất bột làm bánh tươi, đóng gói sẵn để người tiêu dùng có thể mua về chế biến tại nhà.

Năm 2005, Musthafa cùng những người anh em họ khởi nghiệp với số vốn khoảng 50.000 rupee, đặt nền móng cho thương hiệu iD Fresh Food (Ảnh The Better India)

Theo Business Today, Musthafa sử dụng 25.000 rupee tiền tiết kiệm cá nhân để tham gia dự án. Tổng số vốn ban đầu của nhóm sáng lập khoảng 50.000 rupee, tương đương hơn 15 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo.

Hoạt động kinh doanh bắt đầu tại một cơ sở nhỏ với hai máy xay, một máy trộn và thiết bị đóng gói đơn giản. Từ đây, thương hiệu iD Fresh Food ra đời.

Những ngày đầu, công việc kinh doanh diễn ra chậm chạp. Nhóm sáng lập phải mất khoảng 9 tháng mới đạt doanh số 100 gói sản phẩm mỗi ngày. Musthafa còn trực tiếp chở hàng bằng xe máy đến các cửa hàng tạp hóa để tìm kiếm khách hàng.

Khó khăn lớn nhất là thuyết phục người tiêu dùng mua bột làm bánh đóng gói thay vì tự chuẩn bị tại nhà. Ngoài ra, sản phẩm tươi có thời hạn bảo quản ngắn, đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất và phân phối phù hợp.

Dần dần, nhờ nhu cầu tăng lên, iD Fresh Food mở rộng quy mô. Công ty không chỉ bán bột làm bánh idli và dosa mà còn phát triển nhiều sản phẩm thực phẩm tiện lợi khác, trong đó có bánh parota và các loại nước chấm.

Theo Moneycontrol ngày 25/7/2026, iD Fresh Food đã có mặt tại hơn 100 thành phố trên khắp Ấn Độ, trở thành một trong những thương hiệu thực phẩm tươi đóng gói được nhiều người biết đến.

Doanh thu của công ty tăng mạnh qua các năm. Trong năm tài chính 2015-2016, doanh thu đạt khoảng 100 crore rupee. Đến năm tài chính 2024-2025, con số này tăng lên khoảng 680 crore rupee, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Đặc biệt, theo dữ liệu Tracxn được Moneycontrol dẫn lại vào tháng 7/2026, iD Fresh Food được định giá khoảng 4.450 crore rupee, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng. Giá trị phần cổ phần cá nhân của Musthafa tại doanh nghiệp được ước tính khoảng 1.140 crore rupee, tương đương hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là giá trị ước tính theo cổ phần và định giá doanh nghiệp, không phải số tiền mặt mà Musthafa đang nắm giữ.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng doanh thu lên 2.500 crore rupee trong những năm tiếp theo, tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm thực phẩm tiện lợi.

Đến năm 2026, doanh nghiệp do Musthafa đồng sáng lập được định giá khoảng 4.450 crore rupee, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng (Ảnh India today)

Nhìn lại hành trình của Musthafa, điều khiến câu chuyện của ông được chú ý không chỉ là giá trị doanh nghiệp hàng chục nghìn tỷ đồng mà còn là xuất phát điểm đầy khó khăn. Từng không vượt qua lớp 6, phải nghỉ giữa chừng để làm việc trên đồng ruộng, Musthafa sau đó trở lại trường, tốt nghiệp những cơ sở đào tạo danh tiếng và gây dựng một doanh nghiệp thực phẩm lớn từ số vốn ban đầu khiêm tốn.

Theo The Times of India, Musthafa nhiều lần chia sẻ câu chuyện của mình để khuyến khích người trẻ không từ bỏ cơ hội học tập chỉ vì một lần thất bại. Với ông, sự động viên của người thầy năm xưa đã mở ra con đường hoàn toàn khác so với cuộc sống mà ông từng nghĩ mình sẽ phải gắn bó.

Nguồn: The Times of India