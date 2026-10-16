Trái tim lâm nguy vì 5 sai lầm khi tập thể dục: Có 1 cũng cần bỏ ngay lập tức!

Tập thể dục thường xuyên được xem là một trong những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hoạt động thể chất giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát huyết áp, đồng thời góp phần giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, không phải cứ tập càng nhiều, càng nặng hay càng lâu thì trái tim càng khỏe mạnh. Trong một số trường hợp, chính cách tập luyện thiếu khoa học lại khiến hệ tim mạch phải hoạt động quá sức.

Theo Times of India, có 5 sai lầm phổ biến khi tập thể dục có thể gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch mà nhiều người không nhận ra.

1. Tập thể dục quá sức

Tập thể dục quá sức gây hại cho tim (Ảnh: Getty)

Một trong những sai lầm phổ biến là cố gắng thực hiện các bài tập cường độ cao khi cơ thể chưa kịp thích nghi.

Việc đột ngột nâng tạ quá nặng, chạy với tốc độ cao hoặc tập luyện vượt quá khả năng có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng mạnh, gây áp lực lên hệ tim mạch.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), hoạt động thể chất cường độ mạnh có thể tạm thời làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch cấp tính, đặc biệt ở người ít vận động hoặc mắc bệnh tim tiềm ẩn.

Để hạn chế rủi ro, người tập nên tăng dần cường độ theo thể lực, đồng thời dành khoảng 5-15 phút khởi động bằng những động tác nhẹ nhàng trước khi bước vào bài tập nặng.

2. Tập liên tục, không cho cơ thể nghỉ ngơi

Nhiều người cho rằng duy trì tập luyện cường độ cao mỗi ngày sẽ giúp nhanh chóng cải thiện vóc dáng và sức bền. Tuy nhiên, cơ thể cần thời gian để phục hồi sau những buổi vận động nặng.

Việc tập luyện quá mức trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi đầy đủ có thể làm thay đổi phản ứng của nhịp tim và huyết áp, cho thấy cơ thể đang chịu áp lực lớn. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện mà còn có thể gây bất lợi cho hệ tim mạch.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bố trí khoảng 1-2 ngày mỗi tuần không tập cường độ cao, tùy theo thể trạng và khối lượng vận động. Những ngày này có thể dành cho hoạt động nhẹ như đi bộ, giãn cơ hoặc yoga.

3. Không uống đủ nước khi tập thể dục

Bổ sung đủ nước khi tập thể dục là điều quan trọng (Ảnh: Form Nutrition)

Khi vận động, đặc biệt trong môi trường nóng hoặc khi tập cường độ cao, cơ thể mất nước và các chất điện giải thông qua mồ hôi. Trong khi đó, những chất điện giải như natri và kali đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình duy trì nhịp tim bình thường.

Mất nước khiến tim phải làm việc vất vả hơn để duy trì tuần hoàn. Rối loạn điện giải nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng đến nhịp tim. Do đó, người tập nên uống nước trước, trong và sau khi vận động.

Với những buổi tập kéo dài, ra nhiều mồ hôi, có thể cần bổ sung điện giải phù hợp. Tuy nhiên, không phải ai tập thể dục cũng cần sử dụng nước uống thể thao, đặc biệt là các sản phẩm chứa nhiều đường.

4. Tập sai kỹ thuật, đặc biệt là cách hít thở

Không chỉ cường độ, kỹ thuật tập luyện cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Một sai lầm thường gặp khi nâng tạ là nín thở trong lúc dùng sức. Thói quen này có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, nhất là khi thực hiện các bài tập với mức tạ lớn.

Nghiên cứu được công bố trên cơ sở dữ liệu y khoa PubMed cho thấy việc nín thở gắng sức khi tập kháng lực có thể làm tăng phản ứng huyết áp so với cách thở bình thường.

Vì vậy, người tập cần lựa chọn mức tạ phù hợp, duy trì nhịp thở đều đặn và thực hiện động tác đúng kỹ thuật. Những người mới bắt đầu nên được hướng dẫn để tránh các sai sót không đáng có.

5. Phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo của trái tim

Đừng bỏ qua những dấu hiệu nguy hiểm (Ảnh: Cleveland Clinic)

Đây được xem là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất khi tập thể dục. Không ít người có xu hướng cố gắng hoàn thành bài tập dù cơ thể xuất hiện các biểu hiện bất thường, cho rằng đó chỉ là phản ứng do mệt mỏi.

Tuy nhiên, đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, chóng mặt, choáng váng, tim đập nhanh hoặc không đều, mệt mỏi quá mức có thể là những dấu hiệu cảnh báo vấn đề tim mạch.

Theo AHA, người xuất hiện các triệu chứng này trong lúc vận động cần dừng tập và được đánh giá y tế kịp thời. Đặc biệt, nếu đau ngực dữ dội hoặc kéo dài, kèm khó thở, vã mồ hôi, ngất xỉu, cần gọi cấp cứu ngay, thay vì cố chịu đựng hoặc tiếp tục tập.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh lợi ích của việc tập thể dục đều đặn vẫn vượt xa nguy cơ đối với phần lớn mọi người. Điều quan trọng không phải là tránh vận động mà là lựa chọn cường độ phù hợp, tập đúng cách và biết lắng nghe cơ thể.

Lam Chi

Nguồn: Times of India