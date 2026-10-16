Mẹ qua đời để lại 3 bất động sản trị giá 21 tỷ đồng, 3 năm sau người phụ nữ thốt lên: “Biết thế không nhận thừa kế”

Theo trang THE GOLD ONLINE của Nhật Bản, một phụ nữ 64 tuổi tên Yukiko (tên đã thay đổi) được thừa kế 3 bất động sản từ mẹ sau khi bà qua đời cách đây 3 năm. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 125 triệu yen (khoảng 21 tỷ đồng).

Yukiko vốn là nhân viên văn phòng, nghỉ hưu ở tuổi 60 và sống cùng chồng. Cha bà đã qua đời từ trước, còn mẹ là người đứng tên sở hữu các bất động sản được để lại, gồm một khu căn hộ cho thuê xây dựng cách đây 35 năm gần nhà ga, căn nhà mẹ từng sinh sống và một khu đất được sử dụng làm bãi đỗ xe cho thuê theo tháng.

Ngoài số tài sản thừa kế, Yukiko còn có tài sản riêng. Sau khi nhận thừa kế, tổng tài sản của bà lên tới khoảng 170 triệu yen (khoảng 28,5 tỷ đồng).

Yukiko biết mẹ có đầu tư bất động sản nhưng không ngờ số lượng tài sản lại nhiều đến vậy. Ban đầu, bà nghĩ tiền thuê nhà sẽ giúp mình có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng trở nên khác xa kỳ vọng.

Tài sản tăng lên nhưng tiền trong tài khoản lại vơi đi vì thuế thừa kế

Khó khăn đầu tiên Yukiko phải đối mặt là thuế thừa kế. Do mẹ không để lại nhiều tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng, bà phải thuê chuyên gia hỗ trợ kê khai thuế và sử dụng chính khoản tiết kiệm của mình để nộp thuế.

“Rõ ràng tài sản trên giấy tờ đã tăng lên, nhưng việc đầu tiên xảy ra lại là tài khoản ngân hàng của tôi mất đi một khoản tiền lớn”, Yukiko chia sẻ.

Chưa kịp ổn định sau khoản chi này, bà tiếp tục gặp rắc rối với khu căn hộ cho thuê. Khoảng 6 tháng sau khi nhận thừa kế, hai người thuê nhà lần lượt chuyển đi, khiến tỷ lệ căn hộ bỏ trống vượt quá 50%. Công ty quản lý bất động sản khuyên Yukiko nâng cấp thiết bị bên trong và sửa sang các căn hộ để thu hút người thuê mới. Bà buộc phải chi thêm hàng triệu yen cho việc sửa chữa, cải tạo.

Trong khi đó, căn nhà mẹ từng sinh sống cũng cần được dọn dẹp, bảo trì và tiếp tục phát sinh các khoản thuế phải nộp. Mỗi khi bão đi qua, Yukiko lại thấp thỏm lo mái nhà bị hư hỏng, kéo theo những khoản chi ngoài dự tính. Bà từng nghĩ đến việc bán căn nhà để giảm gánh nặng. Tuy nhiên, môi giới bất động sản cho biết công trình đã quá cũ. Nếu muốn bán với mức giá như kỳ vọng, bà sẽ phải dành thêm thời gian và tiền bạc để sửa chữa trước.

Muốn bán cả 3 bất động sản nhưng không dễ tìm người mua

Không chỉ căn hộ cho thuê và nhà ở cũ gây đau đầu, khu đất được sử dụng làm bãi đỗ xe cũng không còn mang lại nguồn thu như trước.

Theo Yukiko, những năm gần đây, nhiều bãi đỗ xe mới xuất hiện trong khu vực, khiến doanh thu từ khu đất của bà giảm sút. Bên cạnh đó, những hạn chế liên quan đến điều kiện tiếp giáp đường cũng khiến việc chuyển nhượng bất động sản này trở nên khó khăn.

Quá mệt mỏi vì phải xoay xở với hàng loạt vấn đề, Yukiko từng than thở với chồng rằng bà muốn bán tất cả tài sản và hối hận vì đã nhận thừa kế.

“Chỉ riêng việc quản lý thôi cũng đã khiến tôi kiệt sức”, bà nói.

Yukiko nhận ra rằng sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu yen không đồng nghĩa với việc có thể thoải mái sử dụng số tiền tương ứng. Phần lớn tài sản của bà nằm trong bất động sản, trong khi thuế, chi phí bảo trì và những khó khăn khi tìm người mua liên tục tạo thêm áp lực.

Quyết định thu xếp tài sản trước khi tuổi già đến

Sau nhiều lần cân nhắc, Yukiko quyết định từng bước giải quyết những bất động sản được thừa kế.

Với căn nhà cũ của mẹ, bà bắt đầu thu dọn và sắp xếp lại, hy vọng có thể bán trong tương lai. Đối với khu căn hộ cho thuê, bà trao đổi với công ty quản lý để lên kế hoạch sửa chữa trong những năm tới. Riêng khu đất làm bãi đỗ xe đã được hạ giá rao bán nhằm tăng cơ hội tìm được người mua.

Yukiko cho biết ban đầu bà muốn giữ gìn những tài sản mẹ để lại. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc bản thân sẽ bước sang tuổi 70 trong vài năm nữa, bà bắt đầu lo lắng liệu mình còn đủ sức tiếp tục quản lý chúng hay không.

“Đó là những thứ mẹ để lại, nên ban đầu tôi muốn giữ gìn chúng thật tốt. Nhưng khi nghĩ đến việc sau tuổi 70, liệu mình còn đủ khả năng tiếp tục quản lý hay không, tôi cảm thấy tốt hơn hết là nên thu xếp mọi thứ ngay từ bây giờ”, Yukiko chia sẻ.

Nguồn: ETtoday