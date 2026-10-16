Nhật Bản lần đầu thông qua quy định phạt khách hàng quá đáng, ép nhân viên xin lỗi có thể phạt tới 81 triệu đồng

Nhật Bản nổi tiếng với văn hóa phục vụ tận tình, chu đáo, nhưng mặt trái của điều này là tình trạng khách hàng có hành vi quá đáng với nhân viên ngày càng trở thành vấn đề xã hội. Trước thực trạng đó, chính quyền nhiều địa phương đã bắt đầu xây dựng quy định nhằm ngăn chặn hành vi quấy rối của khách hàng.

Ngày 16/10, Hội đồng tỉnh Mie chính thức thông qua Sắc lệnh phòng chống quấy rối khách hàng của tỉnh Mie . Đây là quy định đầu tiên tại Nhật Bản áp dụng chế tài hình sự đối với những khách hàng có hành vi quấy rối thuộc diện nghiêm trọng.

Ảnh: CFP

Theo quy định mới, những hành vi như lớn tiếng quát tháo, liên tục yêu cầu nhân viên xin lỗi khi không có lý do chính đáng, ép buộc gặp mặt hoặc đòi hỏi lợi ích bất chính có thể bị xếp vào nhóm hành vi quấy rối đặc biệt. Nếu người vi phạm phớt lờ lệnh cấm của tỉnh trưởng, chính quyền có thể chuyển hồ sơ đến cơ quan tư pháp để xử lý. Người bị kết án có thể chịu mức phạt tối đa 500.000 yen (khoảng 81 triệu đồng) hoặc hình phạt giam giữ theo quy định.

Theo Mainichi Shimbun , sắc lệnh được Hội đồng tỉnh Mie thông qua ngày 16/10, xác định hành vi quấy rối khách hàng là những hành vi vượt quá giới hạn được xã hội chấp nhận thông thường và gây tổn hại đến môi trường làm việc.

Đáng chú ý, văn bản quy định cụ thể nhóm hành vi được xếp vào diện quấy rối đặc biệt. Trong đó có việc lớn tiếng quát tháo, liên tục yêu cầu cửa hàng hoặc nhân viên xin lỗi khi không có lý do chính đáng; ép buộc gặp mặt; đòi hỏi lợi ích không chính đáng; sử dụng lời nói khiếm nhã mang tính quấy rối tình dục hoặc theo dõi, đeo bám người khác.

Những hành vi này sẽ được xem xét theo các tiêu chí của sắc lệnh để xác định có thuộc diện vi phạm hay không. Quy định hướng đến việc bảo vệ người lao động trước những yêu cầu vô lý, hành vi đe dọa hoặc gây sức ép kéo dài từ khách hàng.

Việc xác định một hành vi có thuộc nhóm quấy rối đặc biệt hay không sẽ do hội đồng thẩm tra của tỉnh Mie xem xét, với sự tham vấn của các chuyên gia, trong đó có luật sư.

Nếu hành vi vi phạm được xác nhận, tỉnh trưởng Mie có thể ban hành lệnh cấm chính thức đối với người có hành vi quấy rối. Trường hợp người này vẫn tiếp tục vi phạm hoặc không chấp hành lệnh cấm, chính quyền tỉnh có thể gửi đơn tố giác đến cảnh sát và các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Nếu bị tòa án kết án, người vi phạm có thể phải nộp phạt tối đa 500.000 yen (khoảng 81 triệu đồng) hoặc chịu hình phạt giam giữ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, 4 địa phương gồm Hokkaido, Tokyo, Gunma và Aichi đã ban hành các sắc lệnh phòng chống quấy rối khách hàng, nhưng chưa áp dụng chế tài hình sự đối với hành vi vi phạm.

Trong khi đó, thành phố Kuwana thuộc tỉnh Mie từng triển khai quy định riêng từ tháng 4/2025, cho phép công khai danh tính những khách hàng có hành vi quá đáng nghiêm trọng.

Với sắc lệnh mới được thông qua ở cấp tỉnh, Mie trở thành địa phương đầu tiên tại Nhật Bản đưa các hình phạt hình sự như phạt tiền và giam giữ vào quy định phòng chống quấy rối khách hàng trên phạm vi toàn tỉnh.

Sắc lệnh dự kiến chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2027.

Nguồn: ETtoday